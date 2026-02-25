У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».5 комментариев
Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве
Президент России Владимир Путин прибыл в Центр международной торговли в Москве, чтобы принять участие в Форуме будущих технологий.
Глава государства посетит пленарную сессию, которая вскоре начнется, передает ТАСС. Главной темой форума в этом году стала «Биоэкономика для человека».
Перед началом сессии президент осмотрел выставку передовых разработок и инновационных решений в сфере биоэкономики, представленных российскими корпорациями и наукоёмкими предприятиями.
Ранее в среду Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий. Кроме того, глава государства осмотрит выставку и обсудит перспективные разработки с учеными на закрытой встрече.