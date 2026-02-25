У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».3 комментария
Песков: Путин обсудит технологии будущего и встретится с учеными
Песков анонсировал выступление Путина на Форуме будущих технологий
Президент Владимир Путин выступит на пленарном заседании Форума будущих технологий, осмотрит выставку и обсудит перспективные разработки с учеными на закрытой встрече, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Владимир Путин примет участие в мероприятиях Форума будущих технологий, который проходит в Москве, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Сегодня президент примет участие в Форуме будущих технологий», – заявил представитель Кремля. По его словам, глава государства выступит на пленарном заседании, осмотрит экспозицию и проведет отдельную встречу с учеными.
Песков уточнил формат общения с исследователями: публичной станет лишь небольшая вступительная часть. Основная дискуссия пройдет в закрытом режиме для обеспечения максимальной эффективности диалога.
После завершения программы на форуме российский лидер вернется в Кремль. Там у него запланирован ряд рабочих встреч, которые не предполагают присутствия прессы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ране в России началась работа по поручениям главы государства после общения с исследователями. Президент Владимир Путин заявлял о необходимости обеспечения высокого уровня преподавания математики и естественных наук.