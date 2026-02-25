  • Новость часаМишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    Мирошник нашел «кличку кобылы» в фамилии замглавы МИД Украины
    Американский дрон MQ-9 превратили в носителя крылатых ракет
    ФСБ предотвратила теракт на военном аэродроме Краснодарского края
    При атаке ВСУ на химзавод в Смоленской области погибли семь человек
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    Мишустин сообщил новое название системы среднего профобразования
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение пошлин
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Когда настанет время прощать

    У меня среди читателей есть немало тех, кто переводит деньги на помощь военным втайне от родных. Есть друзья, которые даже лайки не ставят под моими текстами о помощи военным и мирным, и просят не говорить другим, что помогают. «Меня не поймут».

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Почему Сталин возвращается

    25 февраля, в последний день XX съезда КПСС, Никита Хрущев выступил со знаменитым докладом, разоблачающим культ личности Сталина. Этот момент многие считают началом конца Советского Союза. Потому что дело вовсе не в Сталине.

    23 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Судьба Мексики напомнила о действительно плохих соседях

    Часто приходится слышать, что республики Центральной Азии слишком много получают от России и ничего особенно не дают взамен. Вполне естественным выглядит соблазн принять в отношении них более прагматичный курс. Подобный тому, что уже пару сотен лет США проводят в странах Центральной Америки.

    12 комментариев
    25 февраля 2026, 14:56 • Новости дня

    Мишустин рассказал о подготовке внедрения ИИ в России

    Мишустин сообщил о подготовке нацплана внедрения ИИ в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России ведется работа над национальным планом внедрения искусственного интеллекта, который затронет экономику, социальную сферу и госуправление, сообщили в правительстве.

    О старте подготовки национального плана внедрения искусственного интеллекта сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. По его словам, документ разрабатывается в соответствии с поручением президента и будет охватывать ключевые сферы страны – экономику, социальную сферу и государственное управление, передает ТАСС.

    Мишустин отметил, что параллельно уже подготовлен законопроект, устанавливающий критерии для искусственного интеллекта, применяемого в государственных информационных системах и объектах критической инфраструктуры. Он подчеркнул, что к критической инфраструктуре относятся предприятия и системы, играющие стратегическую роль для различных отраслей.

    Премьер-министр добавил: «В соответствии с поручением президента мы сейчас прорабатываем национальный план внедрения искусственного интеллекта. Он будет, конечно, затрагивать отрасли экономики, соцсферы, госуправления».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мишустин поручил разработать до конца 2026 года единую цифровую платформу для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов России.

    Ранее премьер заявил, что внедрение искусственного интеллекта в экономику совместного потребления приведет к серьезным изменениям в различных сферах. А в Госдуме призвали создать специальный закон о взаимоотношениях роботов и людей.

    24 февраля 2026, 16:48 • Новости дня
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ сообщил, что совершившего теракт на Савеловском вокзале могли завербовать через интернет.

    Глава государства отметил, что исполнителю передали взрывное устройство и впоследствии дистанционно привели его в действие, передает ТАСС.

    «Уже сейчас ясно: судя по всему, такая обычная на сегодняшний день вербовка, через интернет, скорее всего», – сказал Путин. Он добавил, что, вероятнее всего, исполнитель «и не знал-то ничего».

    «Всучили человеку взрывное устройство, а потом дистанционно взорвали и его, и предполагаемый объект атаки», – заявил президент.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    Ранее СК показал фото взорванного автомобиля ГИБДД в Москве и видео осмотра машины.

    Комментарии (16)
    24 февраля 2026, 18:28 • Новости дня
    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию

    Степашин: Акунин и Быков вряд ли вернутся в Россию, Хаматова зря уехала

    Степашин оценил перспективы возвращения Акунина и Быкова в Россию
    @ Николай Галкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Писатели Борис Акунин и Дмитрий Быков (признаны иноагентами, внесены в перечень террористов и экстремистов в России) вряд ли смогут вернуться в Россию, считает экс-премьер Сергей Степашин.

    «Кто-то вернется, если грязью не поливал. Например, Акунин не поедет, потому что ему уже вкатили срок, как и Быкову. А остальные – а чего не приехать?» – сказал он, передает ТАСС.

    Степашин также привел в пример актрису Чулпан Хаматову, выразив недоумение по поводу ее отъезда. По его словам, президент России Владимир Путин оказывал ей поддержку, а ее поступок он назвал некрасивым. Экс-премьер добавил, что не понимает, зачем актрисе было уезжать, ведь она могла продолжать работать в театре.

    В октябре суд заочно приговорил Быкова к семи годам лишения свободы по делу о распространении ложной информации о российской армии, а также по обвинению в уклонении от обязанностей иноагента.

    В июле Акунин заочно получил 14 лет лишения свободы по обвинениям в содействии террористической деятельности и оправдании терроризма. Позже суд увеличил срок наказания на один год.

    Комментарии (30)
    25 февраля 2026, 13:26 • Видео
    Для Британии подобрали нового русофоба

    Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 04:12 • Новости дня
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    Небензя поспорил в Совбезе ООН из-за украинской фамилии
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    На экстренном заседании СБ ООН по Украине российский постпред при организации Василий Небензя начал речь с истории своей фамилии, которая оказалась украинской, как и его предки, но выводы, которые он сделал из этого не понравились заместителю главы МИД Украины Марьяне Беца, которая принялась оспаривать тезисы российского дипломата.

    «Если формально – я украинец. И у меня такая странная фамилия. Славяне знают: её трудно найти даже на Украине. Она из запорожских казаков. Мой отец – щирый украинец, да и мать тоже из казаков. Пощирее, чем вы, пани Беца, и вы, пан Мельник. Но для нас нет разницы, мы все одни. Миллионы украинцев – в России, миллионы русских – на Украине, и в Белоруссии тоже. Вы сами это прекрасно знаете», – произнес Небензя.

    С такой интерпретацией не согласилась Беца и вступила в спор. Она заявила, что Небензя – «не украинец», как и русские с украинцами не представляют собой один народ. В ее представлении, это две нации с различной идентичностью и историческим опытом, уточняет Ura.ru.


    Комментарии (13)
    25 февраля 2026, 02:43 • Новости дня
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    Небензя осудил в Совбезе ООН планы Лондона и Парижа передать Киеву ядерное оружие
    @ Seth Wenig/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Выступая на экстренном заседании по Украине в Совбезе ООН российский постпред при организации Василий Небензя отметил как показательный момент, что некоторые западные столицы, осознавая безрассудство Лондона и Парижа, отказываются, как Берлин, от участия в затее по снабжению Киева ядерным оружием.

    «Полагаю, никому не стоит напоминать, что подобные замыслы мало того что безответственны и опасны, так еще и противоправны, поскольку являются прямым нарушением первой статьи Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Именно по этой причине авторы этой авантюры стремятся изобразить обретение Киевом ядерного оружия в качестве результата разработки самих украинцев», – заявил Небензя.

    Дипломат подчеркнул, что такое развитие событий ясно дает понять, что британские и французские лидеры, остающиеся «не у дел» в процессе урегулирования украинского конфликта, окончательно утратили связь с реальностью.

    «Россия обладает всеми возможностями дать отпор подобным действиям. Однако надеемся на то, что в Лондоне и Париже все же достаточно здравомыслящих и рассудительных людей, которые смогут удержать своих лидеров от таких неадекватных шагов», – сказал он.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности. При этом Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву. Российские сенаторы предостерегли ЕС от эскалации при ядерных поставках Киеву.

    Комментарии (22)
    24 февраля 2026, 20:56 • Новости дня
    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала регулярно оформлял микрозаймы

    Подозреваемый во взрыве в Москве испытывал финансовые трудности
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подозреваемый во взрыве у Савеловского вокзала в Москве был постоянным клиентом микрофинансовых организаций с 2022 года.

    В материалах дела отмечается, что уроженец города Можги в Удмуртии регулярно оформлял или пытался оформить микрозаймы на суммы от трех до 15 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Некоторые заявки на микрозаймы были отклонены по причине низкого дохода подозреваемого.

    Напомним, в Москве на площади Савеловского вокзала произошел взрыв у машины Госавтоинспекции, погибли один сотрудник полиции и устроивший подрыв преступник.

    В СК сообщили, что мужчина, взорвавший себя, был 22-летним уроженцем Удмуртии, прибывшим из Петербурга.

    Президент России Владимир Путин рассказал, как завербовали и взорвали исполнителя теракта на Савеловском вокзале.

    Комментарии (18)
    24 февраля 2026, 16:59 • Новости дня
    Путин заявил о понимании противником последствий применения ядерного компонента

    Путин: Противник осознает последствия применения ядерного компонента

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин, выступая на коллегии ФСБ, сообщил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментируя появившиеся в СМИ сообщения о возможном применении ВСУ ядерного компонента, Путин отметил, что противник не гнушается никакими средствами, однако понимает, к чему может привести применение подобных технологий, передает ТАСС.

    «Понимают, наверное, чем это может закончиться», – сказал он.

    Ранее Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Кремль назвал планы передачи Киеву ядерной бомбы вопиющим нарушением.

    Комментарии (2)
    25 февраля 2026, 03:26 • Новости дня
    Задержанный в Латвии кореевед Ланьков рассказал о планах после депортации

    Tекст: Катерина Туманова

    Российский историк Андрей Ланьков рассказал о планах продолжить лекции в Европе после депортации из Латвии в Эстонию после того, как его задержали в Риге в лекционной аудитории вечером 24 февраля.

    По словам очевидцев, представители муниципальной полиции увели ученого с места проведения мероприятия и передали иммиграционной службе Латвии. Ланьков подтвердил, что его задержали «перед лекцией», передает РИА «Новости».

    Историк сообщил, что ситуация «почти что разрешилась», и его депортируют в Эстонию. При этом он подчеркнул, что намерен продолжить свою лекционную поездку по европейским странам. На вопрос о дальнейших планах Ланьков ответил: «Да, планирую».

    Согласно информации из Telegram-канала Ланькова, 25 февраля ожидается его выступление в Таллине, далее лекции запланированы в Люксембурге, Лиссабоне и Дублине.

    При этом в беседе с РБК ученый добавил, что был задержан в Риге по решению главы латвийского МИД Байбы Браже, так как власти страны внесли его в «черный список»

    «Решение министра иностранных дел», – сказал он.

    Андрей Ланьков занимает должность профессора в Университете Кукмин в Сеуле и считается одним из ведущих экспертов по КНДР.

    Вечером 24 февраля стало известно, что полиция задержала российского корееведа Ланькова на лекции в Риге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в декабре 2025 года польские спецслужбы  задержали российского археолога Александра Бутягина по запросу Украины. Там его обвиняют в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Во вторник, 24 февраля, польский суд начал рассмотрение жалобы на арест археолога Бутягина.

    Комментарии (2)
    24 февраля 2026, 18:04 • Новости дня
    Захарова предупредила о риске столкновения ядерных держав

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и его потенциально тяжелейших последствиях.

    Она прокомментировала сообщения о планах Британии и Франции помочь Киеву в получении ядерного оружия.

    «В контексте антироссийских высказываний и действий руководства ряда европейских стран, продолжающих подстегивать спровоцированную Западом конфронтацию в привязке к украинскому кризису, мы вновь предупреждаем о рисках прямого военного столкновения ядерных держав и, соответственно, о его потенциально тяжелейших последствиях», – говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте МИД.

    Ранее МИД России пообещал жесткий отпор за передачу Украине ядерного оружия.

    Напомним, Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 00:40 • Новости дня
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    Небензя указал на бессмысленность попыток Европы слепить героя из Зеленского
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Европа годами пытается вылепить из главы киевского режима Владимира Зеленского героя, стараясь, вопреки фактам, представить никогда не имевшиеся у него мирные устремления, заявил на заседании СБ ООН по Украине постпред России при организации Василий Небензя.

    «Обращаюсь к европейским коллегам, кого вы хотите обмануть? Вопреки фактам и здравому смыслу, вы все эти годы лепите из Зеленского героя, выпячиваете никогда не имевшиеся у него мирные устремления», – заявил он.

    Дипломат уточнил, что так же, как Зеленскому европейцы приписывают миролюбие, так же лживо упрекают Россию в незаинтересованности мирного разрешения конфликта. Он отметил, что Европа готова дать гарантии безопасности Украине лишь при одном условии.

    «Только до тех пор, пока киевский режим будет врагом России и будет продолжать войну. Зеленскому мир не нужен», – сказал он.

    Небензя также подчеркнул отсутствие у европейских стран настроенности на поддержку трехсторонних переговоров, направленных на поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса. Он в очередной раз заявил о важности реального завершения конфликта, а не временного прекращения огня.

    «Но любые договоренности должны быть комплексными, учитывать наши озабоченности по поводу первопричин конфликта и привести к его реальному завершению, а не ко временному прекращению огня, который киевский режим использует в своих агрессивных целях», – обозначил в своем выступлении российский постпред.

    Небензя добавил, что Москва ценит позицию США и усилия руководства по достижению мира.

    «Мы с самого начала конфликта заявляли о том, что для нас дипломатический метод достижения целей СВО предпочтительный. В этой связи ценим позицию, которую заняла администрация [США] и лично президент Соединенных Штатов Дональд Трамп», – сказал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что Европа сейчас буквально находится в истерике, требуя от России участия в переговорах по Украине. Лавров также назвал киевский режим главным препятствием для урегулирования на Украине. США воздержались от голосования по новой резолюции ООН об Украине.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:20 • Новости дня
    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России

    Мишустин перечислил сбережение народа и рост экономики среди приоритетов

    Мишустин обозначил шесть ключевых задач для развития России
    @ Александр Миридонов/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме, перечислил шесть ключевых задач для правительства, парламента, Банка России и регионов.

    «Только сообща мы сможем решить задачи по развитию страны», – подчеркнул он, передает ТАСС. Мишустин отметил, что необходимо сплотиться и сохранять единство для выполнения всех планов.

    Первой задачей премьер назвал сбережение и приумножение народа, а также повышение благополучия семей через совершенствование мер поддержки и распространение лучших региональных практик. Второй задачей стало создание платформы для выхода на темпы роста экономики не ниже мировых, что предполагает создание хорошо оплачиваемых рабочих мест и расширение выпуска отечественных товаров.

    Третья задача – изменение структуры внешней торговли с акцентом на экспорт высокотехнологичной продукции и запуск востребованных инвестпроектов. Четвертая – формирование прозрачной и конкурентной деловой среды для появления новых возможностей у предпринимателей. Пятая задача связана с повышением производительности труда за счет внедрения новых технологий и цифровых решений. Шестая задача – постоянное технологическое обновление, создание условий для развития и внедрения инноваций.

    Мишустин подчеркнул, что технологические преобразования становятся главным драйвером улучшения качества жизни населения и развития государства.

    Ранее Мишустин сообщил, что правительство сконцентрировано на приоритетах президента.

    Он заявил о включении России в лидеры по цифровизации гостехнологий.

    Мишустин отметил, что Россия продолжает развиваться, несмотря на санкции, тарифные войны и другие внешние вызовы.

    Комментарии (7)
    24 февраля 2026, 17:28 • Новости дня
    Путин призвал повысить безопасность должностных лиц Минобороны и ОПК

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить уровень защищенности должностных лиц Минобороны, оборонно-промышленного комплекса, а также представителей государственной и муниципальной власти.

    Он поручил Федеральной службе безопасности совместно с другими силовыми ведомствами усилить меры по обеспечению безопасности, особенно для работников образования и социальной сферы, а также для лидеров общественного мнения и волонтеров, передает «Интерфакс».

    «Вместе с другими силовыми ведомствами ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц Министерства обороны, ОПК, представителей государственной и муниципальной власти, работников образования, социальной сферы, особенно в наших исторических и приграничных регионах. В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, волонтерам, которым постоянно угрожает киевский режим», – сказал Путин.

    Президент также подчеркнул необходимость принятия дополнительных мер для охраны государственной границы. По его словам, требуется укрепить инфраструктуру, повысить боевую готовность и техническую оснащенность пограничных органов.

    Он добавил, что все усилия должны предприниматься в тесной координации с подразделениями Минобороны, Росгвардии, МВД, а также с территориальными структурами и органами власти.

    Ранее Путин на коллегии ФСБ заявил, что противник не смог нанести поражение России на поле боя и делает ставку на террор.

    Комментарии (10)
    24 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Над Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА

    Минобороны: Над Крымом и Курской областью уничтожены девять БПЛА

    Tекст: Валерия Городецкая

    Системы противовоздушной обороны за шесть часов уничтожили девять беспилотников самолетного типа, атаковавших Крым и Курскую область, сообщили в Минобороны.

    По информации из канала ведомства в мессенджере Max, в период с 14.00 до 20.00 мск восемь БПЛА были уничтожены в небе над Крымом, еще один – над Курской областью.

    Напомним, в ночь на вторник над Россией уничтожили 79 украинских БПЛА.

    Ранее ФСБ уничтожила семь неразорвавшихся украинских БПЛА в Волгоградской области.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 00:12 • Новости дня
    Шохин указал на автокомпании из ЕС, которые не смогут вернуться на рынок России

    Шохин указал на автокомпании, которым не удастся вернуться на рынок России

    Tекст: Катерина Туманова

    Российское правительство не позволит вернуться на российский рынок автокомпаниям, которые поддерживали Киев, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    «Критерии возвращения компаний хоть и не узаконены четко, но тем не менее о них много говорится: тех, кто вовлечен в военно-техническое сотрудничество и поддержку Украины, депутаты и правительство по определению не пустят», –  цитирует его ТАСС со ссылкой н «Известия».

    Несмотря на отсутствие регламента возвращения компания в текущем моменте, законодатели при необходимости оформят их в нормативные требования, преодолеть которые даже с помощью юридического «окна» вроде опции обратного выкупа активов, будет непросто, отмечено в материале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, WSJ узнала, что в окружении Трампа Россию считают Эльдорадо для бизнеса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские компании заинтересованы в возвращении на российский рынок. Мантуров заявил о необходимости защиты рынка при возвращении иностранных компаний.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 19:30 • Новости дня
    Франция отвергла обвинения в передаче ядерного оружия Киеву

    Посольство Франции назвало заявления о передаче Украине ядерного оружия ложью

    Tекст: Вера Басилая

    Французское посольство в Москве отрицает существование каких-либо планов по передаче Киеву ядерного оружия, назвав соответствующие обвинения провокацией.

    Посольство Франции в России заявило изданию РБК, что информация о подготовке передачи Парижем ядерного оружия Киеву не соответствует действительности и является сплошным враньем.

    «Россиянам давно известно, что следует думать о такого рода провокациях со стороны некоторых правительственных организаций», – отметили в посольстве.

    Совет Федерации обратился к парламентам Британии и Франции, а также в международные организации с призывом провести расследование. В заявлении сенаторов отмечалось, что согласно Ядерной доктрине России, агрессия неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение.

    В Лондоне и Париже, как отмечают российские сенаторы, «не могут не знать» о подобных положениях российской доктрины. Представители Совфеда призвали международные организации обратить внимание на возможные риски эскалации.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции передать на Украину малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1.

    Основные усилия западников сосредоточены на том, чтобы появление у Киева ядерного оружия выглядело как результат разработки самих украинцев.

    В МИД России заявили, что любые шаги по содействию Киеву в создании военного ядерного потенциала будут восприниматься как прямая угроза национальной безопасности.

    Президент России Владимир Путин отметил, что противник осознает пагубные последствия возможного использования ядерного компонента.

    Комментарии (0)
    24 февраля 2026, 17:36 • Новости дня
    Путин рассказал о наличии секретных оборонных проектов

    Путин рассказал о наличии секретных оборонных и гражданских проектов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия располагает значимыми достижениями как в оборонной, так и в гражданской сфере, сообщил президент Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

    Он подчеркнул, что в стране существуют разработки, которые уже представлены общественности, а также перспективные проекты, работа над которыми продолжается, передает ТАСС.

    Путин отметил важность защиты секретной информации, подчеркнув, что речь идет прежде всего о военных и стратегических данных, а также о перспективных отечественных разработках.

    «Особого внимания требует защита конфиденциальности закрытой, секретной информации, прежде всего военного и стратегического характера, в том числе о перспективных отечественных оборонных и гражданских разработках. Они у нас есть. И достижения есть заметные, понятные для всех, предъявленные уже. Но есть и другие разработки, которые находятся в стадии реализации», – сказал глава государства.

    Ранее Путин сообщил о значительных преобразованиях «оборонки» и армии в России.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Графское в Харьковской области
    Подорвавший машину ДПС в Москве хотел разбогатеть на криптовалюте
    В Казахстане разбился истребитель Су-30СМ
    Сийярто: Украина превратила конфликт с Россией в прибыльный бизнес
    Власти создали рабочую группу по проблемам «Почты России»
    Управление дорожным движением в московском районе Тушино доверили ИИ
    Экс-невесте Лепса Кибе приписали роман с племянником президента Азербайджана

    Ссора с соседями грозит Украине полным блэкаутом

    С электричеством на Украине большие проблемы, свет выдают по два-четыре часа в день. И ситуация может серьезно ухудшиться, если Словакия отключит, как обещает, перетоки электроэнергии на Украину. Когда к Словакии присоединится еще и Венгрия, то возможны даже локальные блэкауты. При каких условиях страна погрузится в полный блэкаут на недели и даже месяцы? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Колдовство и проклятие вмешиваются в президентские выборы в Африке

    Мистическо-колдовская коллизия внезапно стала важным политическим фактором в одной из наиболее демократически развитых стран Африки – Замбии. Почему тело бывшего президента страны вот уже много месяцев не могут похоронить – и как это связано с проклятием, наложенным, как считается, на действующего лидера государства? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    • На годовщину СВО Зеленский остался без подарков

      Евросоюз не смог отметить четвертую годовщину со дня начала СВО так, как планировал. Очередной, 20-й пакет санкций против России оказался заблокирован. Что еще важнее, заблокирован и срочный кредит для Украины. Что происходит?

    • Еще одна ошибка Трампа

      Как сообщают американские СМИ, США и Саудовская Аравия договорились о запуске саудовской ядерной программы. Это делает войну с Ираном практически неизбежной, но данная ошибка Вашингтона может дорого обойтись миру не только поэтому.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    • День защитника Отечества 23 февраля 2026: красивые бесплатные открытки с поздравлениями

      В России 23 февраля 2026 года отмечают День защитника Отечества. Многие ищут красивые открытки на 23 февраля, чтобы поздравить папу, мужа, дедушку, сына или коллегу. Даже небольшая, но искренняя открытка с теплыми словами становится знаком внимания и уважения. Газета ВЗГЛЯД публикует бесплатные открытки с поздравлениями, которые можно скачать и отправить в мессенджерах, а также идеи для рисунков и готовые тексты, чтобы поздравить защитников Отечества именно сегодня. В подборке – открытки для папы, мужа, любимого, дедушки, коллег и военнослужащих, а также короткие поздравления в стихах и прозе.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации