Мишустин: Россия обеспечена отечественными семенами по сельхозкультурам на 70%

Tекст: Вера Басилая

Обеспеченность страны отечественным посевным материалом по базовым культурам достигла уровня почти 70%, заявил глава правительства Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул важность развития науки для независимости отрасли. В прошлом году государственный реестр пополнился 47 новыми сортами и гибридами российской селекции.

«Чтобы у производителей был посевной и племенной материал, особое внимание уделяем агронауке. Отечественными семенами по базовым культурам мы обеспечены уже практически на 70%», – отметил глава кабмина.

Показатели сбора зерновых по итогам 2025 года вошли в пятерку лучших результатов за последние два десятилетия. Общий валовый сбор с учетом Донбасса и Новороссии вырос почти до 142 млн тонн. Также зафиксированы рекорды по масличным культурам, включая сою и рапс, а также по производству сырого молока.

Глава правительства указал на необходимость усиления технологического суверенитета за счет собственного оборудования и разработок. Власти применяют гибкую стратегию поддержки малых и средних хозяйств, включая гранты для фермеров и ветеранов СВО. Общий объем сельхозпродукции за минувший год увеличился почти на 5%.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия по итогам 2025 года собрала третий по объему урожай зерновых в своей истории.

Сезон 2025 года оказался сложным для сельского хозяйства из-за погодных испытаний, роста стоимости кредитов и нехватки кадров, однако природные катаклизмы не помешали российскому агросектору установить новые рекорды.

Отечественные хозяйства заняли четвертое место среди крупнейших мировых производителей огурцов.