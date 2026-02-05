Россия в 2025 году собрала третий по объему в истории страны урожай зерновых

Tекст: Дарья Григоренко

Патрушев отметил, что объем растениеводческой продукции вырос на 9%. Это стало главным фактором положительной динамики в сельском хозяйстве. По его словам, планы по основным культурам были полностью выполнены, передает ТАСС.

Вице-премьер также сообщил, что под урожай 2026 года уже засеяно около 20 млн га озимых культур, и 97% посевов находятся в нормальном состоянии. Патрушев подчеркнул: «По оценкам специалистов, в нормальном состоянии сейчас находятся 97% посевов. Это очень неплохие результаты. Для справки скажу, что на аналогичную дату прошлого года было 87%».

Ранее министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что по итогам 2025 года объем российского экспорта пшеницы достиг 41 млн тонн, сохранив мировое первенство и увеличив поставки в Африку и на Ближний Восток.

Лут также заявила, что Россия готова обеспечить всех партнеров зерном за счет урожая 2025 года. Сезон 2025 года оказался сложным для сельского хозяйства из-за погодных испытаний, роста стоимости кредитов и нехватки кадров, однако природные катаклизмы не помешали российскому агросектору установить новые рекорды.