Биткоин подешевел на 8% и пробил отметку в 70 тыс. долларов

Стоимость биткоина опустилась ниже 70 тыс. долларов впервые с ноября 2024 года

Tекст: Мария Иванова

Стоимость биткоина впервые с начала ноября 2024 года опустилась ниже 70 тыс. долларов, передает РИА «Новости».

По информации портала CoinMarketCap, рассчитывающего средние цены на основе данных более чем 20 крупнейших криптовалютных бирж, биткоин за сутки подешевел на 7,69% и к 14.31 по московскому времени торговался по 69 969 долларов.

На бирже Binance, которая сохраняет лидирующие позиции по объёму торгов криптовалютами, биткоин также снизился – падение составило 7,76%, а цена упала до 69 994 долларов.

Этот уровень отметки оказался самым низким с 6 ноября 2024 года. Инвесторы и аналитики связывают снижение стоимости биткоина с коррекцией после длительного роста и фиксацией прибыли крупными держателями криптоактивов.

Утром в четверг биткоин подешевел более чем на 7%, котировки опускались ниже 71 тыс. долларов.

3 февраля биткоин подешевел до минимума с ноября 2024 года.