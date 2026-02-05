ПВО сбила вражеские ракеты над Белгородом

Tекст: Тимур Шайдуллин

Системы противовоздушной обороны сбили вражеские ракеты над городом Белгород и Белгородским округом. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что инцидент произошел днем, а воздушная тревога была объявлена в 14.10 по московскому времени и отменена через 16 минут.

«Над Белгородом и Белгородским округом сработала наша система ПВО – сбиты вражеские ракеты. Предварительно, пострадавших нет», – заявил Гладков в своем Telegram-канале.

На текущий момент, по его словам, информация о возможных последствиях падения обломков или иных происшествиях не поступала. Оперативные службы продолжают отслеживать ситуацию и проверяют территорию на наличие повреждений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинские военные нанесли массированный удар по Белгороду и Белгородскому округу 3 февраля.

После этого медицинские учреждения и социальные объекты подключили к резервной генерации. А Гладков подтвердил серьезные повреждения инфраструктуры после ракетного удара.