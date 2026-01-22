Россия пообещала ответить Берлину на меры против дипломатов

Мухаммед Реза Пехлеви очень хотел встать в один ряд с великими правителями прошлого – Киром, Дарием и Шапуром. Его сын, Реза Пехлеви, претендует на иранский трон сейчас. Увы, люди в самом Иране воспринимают его внуком самозванца и узурпатора и сыном авантюриста.6 комментариев
Посольство России пообещало ответить на меры Берлина против дипломатов
Российское посольство в ФРГ осудило действия Берлина после задержания женщины, подозреваемой в шпионаже, и пообещало принять ответные меры.
Глава российской дипмиссии в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ из-за задержания гражданки Германии и Украины, подозреваемой в шпионаже в интересах России, передает ТАСС. Немецкая сторона выразила протест и объявила персоной нон грата сотрудника российского посольства, которого сочли куратором задержанной.
В комментарии посольства говорится: «Отвергли обвинения как нелепую, наспех состряпанную провокацию, призванную дискредитировать российскую дипмиссию в контексте активно раскручиваемой в ФРГ шпиономании, указали на абсурдность предъявляемых нам претензий».
В дипмиссии отметили, что материалы дела о поставках вооружений и техники на Украину имеют открытый характер и регулярно публикуются на сайте Минобороны Германии и в немецких СМИ. В посольстве также выразили сожаление по поводу курса Берлина на эскалацию отношений, назвав обвинения надуманными.
Российские дипломаты подчеркнули, что шаги германских властей не останутся без ответа, пообещав принять соответствующие меры в ответ на действия Берлина.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в среду Федеральное ведомство по уголовным делам Германии задержало в Берлине женщину с германо-украинским гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, женщина якобы передавала информацию о конфликте на Украине, в том числе данные о различных политических собраниях в ФРГ.
А в четверг власти Германии решили выслать из страны заместителя военного атташе российского посольства, которого подозревают в работе на спецслужбы.
Также в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко осудила решение Германии выплачивать компенсации только блокадникам-евреям, назвав это позором нации.