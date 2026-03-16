Небензя допустил рассмотрение итогов переговоров по Украине в СБ ООН
Возможные договоренности между Россией и Украиной в случае успеха переговоров могут быть вынесены на утверждение СБ ООН, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя в интервью сербской газете «Политика» заявил, что ООН располагает механизмами для придания решениям дополнительной международно-правовой легитимности, передает РИА «Новости».
«Вероятные варианты включают принятие резолюции Совета Безопасности», – заявил Небензя. При этом он подчеркнул, что «избирательность» и «двойные стандарты» Секретариата ООН подорвали доверие к нему как к объективному арбитру в международных делах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ситуация вокруг ООН не потеряна. Он отметил, что путь к восстановлению позиций организации лежит через реформу.
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай поддерживают реформу ООН для восстановления авторитета организации. Генсек ООН Антониу Гутерреш признал необходимость изменений в структуре ООН.