В ДНР создали два новых подразделения из экс-военных ВСУ

Tекст: Александра Юдина

По его словам, при первой возможности вступил в отряд Мартына Пушкаря, который создан относительно недавно, передает РИА «Новости».

По его словам, каждый отряд комплектуется по территориальному признаку, и он, воеваший ранее в Запорожской области, оказался в этом подразделении.

Боец с позывным «Череп» из другого отряда под командованием Александра Матросова сообщил, что их подразделение состоит из уроженцев Днепропетровской области. Он отметил, что военнослужащие хотят бороться с киевским режимом.

«Череп» пояснил, что люди недовольны ростом цен, насильственной мобилизацией и плохим отношением к гражданам в стране, поэтому готовы выступать против действующей власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский солдат Виталий Бровко, находящийся в плену на курском направлении, заявил, что отказался от процедуры обмена, так как опасается вновь оказаться на линии фронта.