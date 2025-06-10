Украинский военнопленный отказался от обмена из-за страха возвращения на фронт

Tекст: Александра Юдина

Он подчеркнул, что если вернется на Украину, его снова отправят служить, и он не рассчитывает на удачу второй раз, передает ТАСС.

Бровко отметил, что возможность возвращения на Украину рассматривает только в случае смены власти в стране. По его словам, тех, кто попал в плен и остался жив, украинское командование, скорее всего, снова отправит на передовую после короткой подготовки.

Он также рассказал, что командование ВСУ запугивало военнослужащих историями о жестоком обращении в российском плену, однако, по его словам, на деле пленных кормят, одевают и лечат.

Как писала газета ВЗГЛЯД в понедельник, Россия и Украина провели обмен военнопленными в возрасте до 25 лет. Самолет с российскими военнослужащими, вернувшимися из плена, приземлился в Подмосковье.