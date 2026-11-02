Путин отметил героизм военнослужащих из Дагестана в зоне спецоперации

Путин заявил о мужестве и героизме бойцов из Дагестана в зоне спецоперации

Tекст: Елизавета Шишкова

Глава государства отметил преданность жителей республики своей малой родине и всей стране, передает РИА «Новости».

«Принимают участие в специальной военной операции, причем на всяких должностях, в том числе на высоких, можно сказать, высших должностях в Вооруженных силах Российской Федерации. Воюют блестяще, мужественно, храбро, героически», – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что дагестанцы на протяжении многих лет подтверждают свою преданность России и занимают активную государственную позицию по основным вопросам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи Владимира Путина с Федором Щукиным.

В сентябре президент потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции в Дагестане.

Глава государства высоко оценил участие жителей республики в спецоперации.