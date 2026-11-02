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Путин отметил героизм военнослужащих из Дагестана в зоне спецоперации
Путин заявил о мужестве и героизме бойцов из Дагестана в зоне спецоперации
Президент России Владимир Путин на встрече с главой Дагестана Федором Щукиным заявил, что военнослужащие из республики блестяще и героически воюют в зоне специальной военной операции.
Глава государства отметил преданность жителей республики своей малой родине и всей стране, передает РИА «Новости».
«Принимают участие в специальной военной операции, причем на всяких должностях, в том числе на высоких, можно сказать, высших должностях в Вооруженных силах Российской Федерации. Воюют блестяще, мужественно, храбро, героически», – заявил Путин.
Президент также подчеркнул, что дагестанцы на протяжении многих лет подтверждают свою преданность России и занимают активную государственную позицию по основным вопросам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о подготовке встречи Владимира Путина с Федором Щукиным.
В сентябре президент потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции в Дагестане.
Глава государства высоко оценил участие жителей республики в спецоперации.