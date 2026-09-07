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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 14:19 • Новости дня

    Путин заявил о героическом участии дагестанцев в спецоперации

    Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие жителей Дагестана в специальной военной операции, отметив их мужество на всех уровнях командования.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», – отметил глава государства.

    По словам президента, представители Дагестана достойно проявляют себя в различных группировках войск, демонстрируя мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Ранее президент высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции.

    6 сентября 2026, 20:28 • Новости дня
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    Уиткофф сообщил о «новых идеях» по урегулированию на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф сообщил о получении новых идей по урегулированию конфликта в ходе визита в Москву.

    Спецпосланник США по Украине Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе на переговорах в Москве, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

    «Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как президент Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время», – подчеркнул американский представитель.

    По его словам, в российской столице обсуждалось множество важных и обоснованных инициатив, которые делегация привезла в Киев. Уиткофф отметил, что для достижения результата обеим сторонам необходимо пойти на компромиссы и сблизить позиции.

    Тем временем советник избранного президента США Джаред Кушнер добавил, что Вашингтон работает над созданием «мирного пакета» по урегулированию украинского кризиса. Он выразил надежду на возобновление переговоров в трехстороннем формате с участием России, США и Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин встретился в Кремле с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Российская сторона указала представителям США на реальные успехи армии в зоне боевых действий.

    Зять американского лидера Джаред Кушнер выразил надежду на возвращение к трехстороннему формату переговоров.

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    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 19:32 • Новости дня
    Зеленский сравнил визит Уиткоффа и Кушнера с системой Patriot

    Tекст: Игорь Иножарский

    Владимир Зеленский поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за отсутствие ракетных обстрелов во время их визита на Украину.

    Украинский лидер Владимир Зеленский иронично поблагодарил спецпредставителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера за то, что во время их визита на Украину не было ракетных обстрелов, передает Strana.ua.

    «Вы сегодня сработали даже лучше, чем системы Patriot. Спасибо, прилетайте чаще», – сказал Зеленский, обращаясь к американским переговорщикам.

    Высказывание Зеленского прозвучало на фоне визита представителей администрации США на Украину для обсуждения ситуации в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле американских спецпосланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера для обсуждения украинского урегулирования. Накануне их визита в Москву Владимир Зеленский заявил, что ждет Уиткоффа и Кушнера в Киеве в воскресенье. По итогам переговоров в Москве политолог Евгений Минченко указал на то, что позиция российской стороны отражала ухудшение ситуации для Украины на фронте.

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    7 сентября 2026, 00:51 • Новости дня
    Визит Уиткоффа и Кушнера в Киев завершился

    Tекст: Антон Антонов

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер завершили визит на Украину, следует из сообщения компании «Украинские железные дороги».

    «Отправили специальный поезд для Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера», – приводит текст сообщения РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее президент России Владимир Путин принял Уиткоффа и Кушнера в Кремле.

    В ходе обсуждений Москва довела до американцев информацию о ситуации в зоне СВО.

    После переговоров в России делегация США прибыла в польский Жешув, а затем – в Киев.

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    7 сентября 2026, 13:12 • Новости дня
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    Минобороны: В Волчанском котле остаются 1,7 тыс. боевиков ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Харьковской области подразделения группировки «Север» продолжают сжимать кольцо вокруг украинских сил в районах Варваровки, Малой Волчьей, Нефедовки и Черного, в окружении остаются около 1,7 тыс. боевиков, сообщило Минобороны России.

    Военные группировки ВС России усилили давление на позиции ВСУ сразу на нескольких направлениях, сообщает Минобороны в Max.

    В зоне ответственности «Севера» потери врага достигли 190 человек, двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей и станции радиоэлектронной борьбы.

    В Сумской области поражены живая сила и техника механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Малой Рыбицы, Уланово и Хотени. Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи у Болдыревки, Ковалевки и Червоного Оскола в Харьковской области, а также у Маяков, Райгородка и Рубцов в ДНР, уничтожив свыше 170 военнослужащих, боевую бронированную машину Snatch британского производства, 12 автомобилей и три артиллерийских орудия.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю в районах Высокоивановки, Дружковки, Краматорска, Красного Молочара, Николаевки, Новоселовки, Семеновки и Славянска в ДНР. Потери противника здесь превысили 200 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина Husky TSV британского производства, 23 автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

    Группировка «Центр» сообщила об улучшении тактического положения в районах Андреевки, Белозерского, Горняка, Доброполья, Нововодяного и Новогришино в ДНР, а также Ивановки, Новоандреевки и Новотроицкого в Днепропетровской области, где украинские формирования потеряли до 360 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, восемь автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

    Подразделения группировки «Восток» продвинулись в глубину обороны противника в районах Великомихайловки в Днепропетровской области, а также Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Омельника и Червоного Яра в Запорожской области. Потери ВСУ на этом направлении составили до 275 военнослужащих и 10 автомобилей.

    Группировка «Днепр» атаковала механизированную и горно-штурмовую бригады ВСУ в районах Антоновки, Кушугума и Разумовки в Запорожской области, уничтожив свыше 30 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 21 автомобиль.

    Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок поразили объекты транспортно-логистической инфраструктуры, места хранения беспилотников и комплектующих, а также пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 498 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    С начала спецоперации уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 229 391 беспилотный летательный аппарат, 672 зенитных ракетных комплекса, 30 850 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 394 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 71 267 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение и поразили личный состав и технику украинских бригад в Сумской и Харьковской областях.

    Ранее подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, а войска группировки «Восток» взяли под контроль Червоную Криницу.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о переходе под контроль российской армии восьми населенных пунктов, из них трех в Харьковской области.

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    7 сентября 2026, 08:17 • Новости дня
    Украинские войска перешли в глухую оборону из-за натиска России

    Марочко: ВСУ перешли в глухую оборону на большинстве участков фронта

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские войска на большей части участков фронта перешли в глухую оборону под натиском российских подразделений, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Противник для стабилизации обстановки на подавляющем большинстве участков фронта перешел в глухую оборону. При маневренных действиях вооруженные формирования Украины практически отказались от использования тяжелой бронетехники», – указал Марочко, передает ТАСС.

    ВСУ начали чаще использовать автомототехнику и легкие бронетранспортеры.

    Отказ украинских войск от тяжелой бронетехники обусловлен эффективной работой российских операторов дронов и нехваткой горючего. Кроме того, из-за нарушенной логистики украинские военные на некоторых направлениях сталкиваются с острой нехваткой питьевой воды и продуктов питания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа российские войска прорвали эшелонированную оборону противника на ряде участков фронта.

    В июле Марочко указывал, что потери украинской армии убитыми и ранеными за неделю составили более 10 тыс. человек.

    В конце июня оборонительная линия вооруженных формирований Украины обрушилась в районах Красного Лимана и Константиновки.

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    7 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи с тигром в лесу Приморского края, о которой рассказал ранее президент России Владимир Путин.

    Видео опубликовано в Telegram журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

    «Поразительные кадры, снятые на телефон Службой Безопасности президента», – сказано в сообщении. В комментарии к записи на видео Зарубин отметил, что кадры сняты из салона президентской машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором поздравил тигра с редкой удачей.

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    6 сентября 2026, 17:50 • Новости дня
    Российские военные уничтожили два логистических центра в Одесской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские беспилотники «Герань-4 Сикер» поразили два логистических центра в Одесской области, успешно скорректировав траекторию перед атакой, сообщили в Минобороны.

    Вооруженные силы России атаковали два логистических центра противника в районах Николаева и Дачного в Одесской области, передает ТАСС. Министерство обороны опубликовало кадры успешного поражения целей.

    «Нанесен удар с применением БПЛА «Герань-4 Сикер» по двум логистическим центрам противника в районах Николаева и Дачного (акционерное товарищество «Одесса-22») Одесской области. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели», – говорится в сообщении военного ведомства.

    В министерстве уточнили, что дрон «Герань-4 Сикер» оснащен современной электронно-оптической системой наведения. Это позволяет беспилотнику самостоятельно корректировать траекторию полета перед ударом по цели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные атаковали места сосредоточения большегрузной техники в населенном пункте Дачное.

    Вооруженные силы России нанесли серию ударов беспилотниками по логистическим центрам в Одесской и Николаевской областях.

    Ранее расчеты реактивных аппаратов «Герань-4 Сикер» поразили два сухогруза в порту Николаева.

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    6 сентября 2026, 17:41 • Новости дня
    ВС России уничтожили в Черном море судно с военным грузом для ВСУ

    ВС России уничтожили сухогруз с западным военным имуществом ВСУ в Черном море

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российская беспилотная авиация поразила в Черном море судно, перевозившее западное военно-техническое имущество для нужд армии Украины, сообщили в Минобороны.

    «В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря поражено морское судно типа сухогруз с военно-техническим имуществом, поставленным ВСУ западными странами», – говорится в заявлении оборонного ведомства в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, двумя днями ранее российские военные атаковали в порту Черноморска сухогруз с западным военно-техническим имуществом.

    До этого ударные беспилотники уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с боеприпасами.

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    7 сентября 2026, 00:44 • Новости дня
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    Девочка погибла в результате атаки украинских беспилотников на Севастополь
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погибла 15-летняя девочка, еще три человека, в том числе девушка 18 лет вместе с 16-летним братом, получили ранения, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «Из-за атаки ВСУ на Севастополь погиб ребенок. С глубокой скорбью сообщаю: девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Приношу искренние соболезнования родным и близким», – написал глава региона в «Максе».

    Власти пообещали оказать семье погибшей всю необходимую поддержку. В результате удара украинского дрона, начиненного сотнями металлических поражающих элементов, пострадали еще три человека, сообщил Развожаев.

    Мужчина находится в крайне тяжелом состоянии, он впал в кому. Врачи борются за его жизнь. Двое подростков, 18-летняя девушка и ее 16-летний брат, получили медицинскую помощь и уже отпущены домой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка.

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали.

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    6 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»

    Политолог Федорова: Каждый участник первой «пятерки» «Единой России» имеет яркую повестку

    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Каждый участник первой «пятерки» партии «Единая Россия» имеет грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно их деятельность во многом строится на народной программе партии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России».

    «Президент Владимир Путин поддерживает «Единую Россию» и уверен в ее успехе на выборах. Глава государства считает главным отличием партийных лидеров открытость и инициативный поиск решений. Эта характеристика в полной мере применима к федеральной «пятерке» ЕР», – пояснила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    В «пятерку» входят глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России – журналист Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Спикер напомнила: каждый из «пятерки» «Единой России» в ходе нынешней избирательной кампании уже поддержал ряд значимых и содержательных инициатив. «У них всех четко сформулирована своя тематика, а также затронута региональная повестка», – продолжила собеседница.

    «Лаврову и Собянину не нужно создавать дополнительных повесток под избирательную кампанию – они просто продолжают работать по своим специализациям. Трое других участников доносят грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно деятельность всей «пятерки» во многом строится на народной программе «Единой России», – добавила аналитик.

    Политолог обратила внимание на предложение Львовой-Беловой сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство дома ниже, чем на квартиру. «Путин считает такое предложение правильным. Глава государства также поддержал идею предоставления льгот на покупку мощных вместительных автомобилей для многодетных семей», – напомнила спикер.

    «Со своей стороны Головин рассказал президенту, что прямо во время их встречи в Волгоградской области проходил финал игры «Зарница 2.0». Путин лично посмотрел фрагмент прямой трансляции соревнования. «Зарница» стала возможной благодаря решениям президента. Она объединяет возможности самореализации молодежи и вовлечение ветеранов СВО в работу с новым поколением», – указала политолог.

    Помимо этого, Федорова заметила, что предвыборные документы ряда других политических сил проработаны менее тщательно, чем народная программа ЕР. «В итоге растет электоральный рейтинг «Единой России». Думаю, партия может победить, в том числе и в борьбе за голоса неопределившейся доли электората», – заметила эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС. Глава государства назвал собравшихся людьми, которые «закрыли собой амбразуру».

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    «Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Путин.

    «Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались [решения], вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», – напутствовал он.

    Кроме того, Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, а также с главой Минздрава Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военные при получении медицинской помощи в некоторых субъектах. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Головин.

    В свою очередь, Лавров заявил о продолжении работы по восстановлению конституционных прав жителей Крыма, Донбасса, Новороссии, а также русских остальной территории, контролирующейся Киевом.

    Со своей стороны, Собянин коснулся темы лечения ветеранов спецоперации. «Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, - 800 тыс. человек проходят лечение в Москве [ежегодно], – но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем <...> к нормальной жизни ребят, участников СВО», – отметил мэр.

    Поддубный заявил, что подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах России, стоят на первом рубеже защиты российской столицы от беспилотников противника. Он также рассказал об опыте Курской области в формировании ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба.

    В связи с этим Поддубный предложил президенту масштабировать этот опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба.

    «Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Единоначалие должно быть. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно и с Александром Евсеевичем [Хинштейном, главой Курской области], и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений», – ответил Путин.

    Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

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    6 сентября 2026, 17:31 • Новости дня
    ВСУ при отступлении намеренно отравили источники воды и продукты питания

    Tекст: Ольга Иванова

    Покидая позиции, украинские подразделения целенаправленно минировали колодцы и оставляли испорченную еду, подвергая смертельному риску армию и мирное население, рассказал командир медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Фримен».

    Вооруженные силы Украины систематически портят питьевую воду и минируют колодцы во время отхода, передает РИА «Новости». Подобные действия приводят к серьезным последствиям как для бойцов, так и для местных жителей.

    Командир медицинской роты группировки войск «Север» с позывным «Фримен» отметил, что противник активно использует такую тактику. «Очень редко из того, что бывает в нашей боевой жизни, это отравление, потому что противник тоже этим пользуется, он отравляет источники воды, подбрасывает иногда продукты питания», – рассказал военный врач.

    Медик пояснил, что враг оставляет испорченную воду и опасные консервы в подвалах. Украинские солдаты прекрасно понимают, где именно российские бойцы будут пополнять запасы. Нередко противник даже подбрасывает бутылки, визуально похожие на те, что использует российская армия.

    От подобных диверсий в первую очередь страдают оставшиеся на этих территориях мирные граждане. Они оказываются совершенно беззащитными перед скрытой угрозой, добавил командир медроты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные специально отравили воду в колодцах запорожского села Егоровка. 

    В Донецкой народной республике диверсанты маскировали отравляющие вещества под российские бутылки с водой и печенье.

    В Часовом Яре солдаты оставляли минные растяжки на запасах еды мирных жителей.

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    7 сентября 2026, 12:08 • Новости дня
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    @ Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, договорившись активно развивать двусторонние связи на различных уровнях.

    В ходе состоявшейся беседы главы государств затронули важные аспекты стратегического взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Кремля. Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Политики «обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества». Кроме того, собеседники условились значительно расширить двусторонние контакты для укрепления добрососедских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября лидеры двух стран провели краткую неформальную беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    В конце июля главы государств подтвердили по телефону обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В конце прошлого года президенты договорились о дальнейших личных контактах для всестороннего укрепления союзнических отношений.

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    6 сентября 2026, 22:53 • Новости дня
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    Мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Севастополе осколочные ранения получили мужчина и две девочки-подростка, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

    «По предварительной информации, пострадали три человека: один мужчина и две девочки-подростка, у них осколочные ранения», – сообщил глава региона в «Максе».

    Он сообщил, что нейтрализовано три БПЛА. После падения беспилотников на землю в районе улиц Николая Музыки и Супруна произошли две детонации. Ударная волна выбила стекла в нескольких многоквартирных домах и детском саду. Кроме того, шрапнель повредила припаркованные во дворах автомобили.

    Специалисты продолжают устанавливать точную степень нанесенного ущерба. По предварительным данным, осколочные ранения получили три человека, среди которых один мужчина и две девочки-подростка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные отразили атаку трех украинских беспилотников на Севастополь.

    В конце августа при массированном ночном ударе по городу погиб один мирный житель.

    Днем ранее от попадания начиненного взрывчаткой дрона в пятиэтажный жилой дом пострадали четыре человека.

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    6 сентября 2026, 23:20 • Новости дня
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    При атаках украинских БПЛА на Белгородскую область погибли два человека
    @ Официальная страница министерства здравоохранения Белгородской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атак украинских беспилотников на несколько муниципалитетов Белгородской области погибли два человека, еще двое пострадали, сообщил оперштаб региона.

    «Атаки ВСУ продолжаются. Погибли два мирных жителя, еще двое получили ранения. В районе села Октябрьская Готня Борисовского округа FPV-дрон ударил по автомобилю. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте», – говорится в сообщении оперштаба в «Максе».

    В районе села Солоти Валуйского округа из-за удара БПЛА по объекту транспортной инфраструктуры пострадали двое мужчин. Их доставили в Старооскольскую окружную больницу с акубаротравмами, дальнейшее лечение они продолжат амбулаторно. В селе Лавы беспилотник повредил ограждение и ворота гаража частного дома.

    В Шебекинском округе в селе Маломихайловка и в самом Шебекино из-за атак дронов повреждены легковой и грузовой автомобили. В Белгородском округе повреждены частные дома, автомобили и социальный объект в поселке Октябрьский, селах Красный Октябрь и Отрадное, где один дом полностью сгорел.

    В Грайворонском округе атакам подверглись предприятия, инфраструктурные объекты и частные дома в селах Косилово, Санково и городе Грайворон. В Ракитянском округе повреждены автомобили, частный дом и коммерческий объект в районе села Киселево и поселке Ракитное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мужчина и две девочки-подростка пострадали в результате атаки БПЛА в Севастополе.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника в Донецке.

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