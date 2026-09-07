Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!26 комментариев
Названы самые недооцененная и переоцененная валюты
Рубль потерял статус самой недооцененной валюты
Российская валюта потеряла статус самой недооцененной, следует из рейтинга мировых валют по паритету покупательной способности.
Рейтинг, составленный РИА «Новости», основан на стоимости набора из бургера, картошки фри и колы в разных странах. Самый дешевый такой обед оказался на Филиппинах, а самый дорогой – в Израиле.
По расчетам, курс рубля по паритету покупательной способности составляет 32,42 рубля за доллар – это в 2,68 раза ниже официального курса. Год назад разрыв был больше: тогда расчетный курс составлял 24,5 рубля за доллар и был ниже официального в 3,3 раза.
Если раньше рубль занимал первое место среди самых недооцененных валют мира, то теперь опустился в топ-5. Лидером стало филиппинское песо с разрывом в 3,75 раза, за ним следуют индонезийская рупия (3,67 раза), индийская рупия (3,24 раза) и иранский риал, недооцененный втрое.
Близкими к расчетным по паритету оказались курсы евро, австралийского доллара, шведской кроны, канадского доллара и британского фунта стерлингов.
Самой переоцененной валютой признан израильский шекель – его курс завышен на 65%. В список переоцененных также попали норвежская крона (плюс 34%) и датская крона (плюс 16%).
Как писала газета ВЗГЛЯД, рубль в июле показал укрепление к доллару на 2,48% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Впоследствии российская валюта начала слабеть на фоне увеличения покупок валюты и золота Минфином.
Россия по паритету покупательной способности удерживает четвертое место среди крупнейших экономик мира.