Спецназ ГУР и СБУ устроил перестрелку в Киеве из-за мошеннических кол-центров

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники Главного управления разведки украинского Минобороны и Службы безопасности Украины устроили вооруженный конфликт в Киеве, передает РИА «Новости».

Инцидент произошел из-за попыток поделить контроль над мошенническими кол-центрами.

«Неизвестные, которые похитили одного из командиров «Русского добровольческого корпуса» (РДК, запрещенная в РФ террористическая организация) Каплунова, привезли его на улицу Шумскую. Туда подъехал спецназ ГУР, который попытался задержать неизвестных. Но этими неизвестными оказались спецназовцы СБУ», – сообщает источник украинских СМИ.

По данным собеседника издания, на место прибыли командиры подразделений, пожали руки, и ситуация временно урегулировалась. Однако позже приехали другие представители СБУ и начали задерживать сотрудников ГУР, что привело к новой перестрелке с ранеными.

Ранее посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отмечал, что мошеннические кол-центры на Украине контролируются людьми из правительства и близкого окружения Владимира Зеленского.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе украинские силовики закрыли почти сто нелегальных телефонных центров по всей стране.

Бывший оперативный сотрудник РУБОП МВД по Москве Михаил Игнатов спрогнозировал жесткий передел черного рынка из-за этих событий.

Жесткая конкуренция между СБУ и ГУР ранее уже приводила к убийствам сотрудников спецслужб прямо в центре Киева.