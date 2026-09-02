Множество русских людей, которые пришли почтить греческого святого – важное свидетельство единства Церкви, того, что мы прежде всего православные христиане, а потом уже греки, русские или люди каких-то еще языков и племен.0 комментариев
При обрушении стены в детсаду в Калужской области пострадали трое детей
В детском саду «Дюймовочка» в Обнинске Калужской области обрушилась стена веранды, в результате чего трое воспитанников получили легкие травмы и ссадины, сообщил глава города Стефан Переваров.
Перевалов сообщил о происшествии в своем аккаунте в социальной сети Max.
«В детском садике «Дюймовочка» обвалилась стена на веранде. Срочно выехал на место. Трое детей получили небольшие травмы: ссадины и ушибы. Все дети под наблюдением врачей», – написал мэр города.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле на Сахалине рухнула часть стены здания школы-детсада.
В мае десять детей пострадали при обрушении балкона в одной из школ Севастополя.
Весной в Обнинске четверо школьников получили травмы в результате аварии экскурсионного автобуса.