В аварии с автобусом под Калугой пострадали четверо детей

Tекст: Алексей Дегтярёв

Экскурсию, во время которой произошло ДТП, родители организовали самостоятельно, указали в пресс-службе правительства области, передает ТАСС.

Авария случилась на трассе М-3 в Калужской области.

Четверо детей получили ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в клиническую больницу №8 в Обнинск, им оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровья нет.

Прокуратура Калужской области сообщила, что по поручению руководства прокуратура Обнинска начала проверку по факту ДТП с экскурсионным автобусом, перевозившим детей, передает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что прокуроры продолжают с выездом на место выяснять детали случившегося.

Как уточнил представитель экстренных служб, авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Обнинске. Автобус следовал из Калуги в Москву, в салоне находились 13 детей и двое взрослых, пострадавших детей доставили в больницу.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit с грузовым автомобилем Shacman пострадали восемь человек.