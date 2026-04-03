В аварии с автобусом под Калугой пострадали четверо детей
Поездка школьников из Калуги в Москву закончилась аварией экскурсионного автобуса под Обнинском, четверо детей получили ушибы и ссадины, сообщили в калужском правительстве.
Экскурсию, во время которой произошло ДТП, родители организовали самостоятельно, указали в пресс-службе правительства области, передает ТАСС.
Авария случилась на трассе М-3 в Калужской области.
Четверо детей получили ушибы и ссадины. Пострадавших доставили в клиническую больницу №8 в Обнинск, им оказана медицинская помощь, угрозы для жизни и здоровья нет.
Прокуратура Калужской области сообщила, что по поручению руководства прокуратура Обнинска начала проверку по факту ДТП с экскурсионным автобусом, перевозившим детей, передает РИА «Новости».
В ведомстве отметили, что прокуроры продолжают с выездом на место выяснять детали случившегося.
Как уточнил представитель экстренных служб, авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Обнинске. Автобус следовал из Калуги в Москву, в салоне находились 13 детей и двое взрослых, пострадавших детей доставили в больницу.
Ранее сообщалось, что в Калужской области в результате столкновения микроавтобуса Ford Transit с грузовым автомобилем Shacman пострадали восемь человек.