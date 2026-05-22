Лантратова сообщила о четырех погибших при атаке ВСУ на колледж в ЛНР
Украинские войска обстреляли учебный корпус в Старобельске, в результате чего оборвались жизни четырех человек, а 35 детей получили ранения различной степени тяжести, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова.
«В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, четыре человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести», – сообщила она в своем Telegram-канале.
На место происшествия в Старобельске оперативно выехали представители аппарата уполномоченного по правам человека в ЛНР. К ним присоединилась региональный омбудсмен Анна Сорока. Правозащитники намерены на месте оценить ситуацию и оказать всю необходимую помощь пострадавшим от обстрела.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет указал на присутствие 87 мирных жителей в разрушенном здании.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил о нескольких ударах тяжелыми беспилотниками по студенческому общежитию.
Сотрудники МЧС России временно прекратили поисково-спасательные мероприятия из-за угрозы повторной атаки.