Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Спасательные работы в Старобельске приостановили из-за угрозы повторной атаки
Поисково-спасательные мероприятия на месте обрушения здания общежития в ЛНР временно прекратили из-за высокой вероятности нового удара, сообщили в МЧС России.
Оперативные службы временно прекратили разбор завалов рухнувшего здания. Решение об остановке мероприятий приняли сотрудники профильного министерства. Причиной стала серьезная опасность нанесения новых ударов по месту проведения операции, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали 35 подростков.
Под обломками общежития оказались заблокированы свыше десяти человек.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал этот удар террористическим актом.