Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Мирошник назвал террористическим актом атаку ВСУ по колледжу в ЛНР
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник назвал военным преступлением атаку беспилотников на колледж в Старобельске в ЛНР.
Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что вражеские аппараты нанесли удар по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета.
«Украинские боевики совершили террористический акт, подвергнув опасности жизни детей», – заявил дипломат.
Представитель ведомства добавил, что нападающие пытаются нанести максимальный урон несовершеннолетним и мирным гражданам. По его словам, за совершение подобных военных преступлений обязательно последует неотвратимое наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что в результате атаки украинских беспилотников на учебное заведение в Старобельске пострадали десятки подростков, спасатели продолжают разбирать завалы в поисках людей.
В середине мая несовершеннолетняя девушка погибла при ударе украинского беспилотника по рейсовому микроавтобусу в ЛНР.
Ранее Мирошник обвинил украинскую сторону в намеренном усилении агрессии против мирного населения. Дипломат пообещал военный ответ за удары беспилотников по российским школам.