Рубио: Пересмотр размещения войск США в Европе не мера наказания

Госдеп объяснил пересмотр размещения американских войск в Европе

Tекст: Мария Иванова

Пересмотр размещения контингента Соединенных Штатов в Европе является регулярной практикой, заявил Марко Рубио во время общения с журналистами на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.

«У Соединенных Штатов по-прежнему есть глобальные обязательства, которые они должны выполнять в плане развертывания наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не карательная мера, это просто постоянный процесс», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.

По словам госсекретаря, Вашингтон продолжит перераспределение военных сил в позитивном и продуктивном ключе. Этот процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь Марко Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО.

Двумя днями ранее Пентагон объявил о сокращении военного присутствия в Европе до уровня 2021 года.

В феврале Вашингтон отметил сохранение гибкости размещения войск в рамках альянса.