Теоретически есть три варианта снятия санкций для физических и юридических лиц: административный, судебный, законодательный. Но все три – это индивидуальная стратегия защиты в рамках навязанных правил чужой административно-судебной системы. Если действовать в такой логике, то те, кто санкции применил, уже победил.
Перераспределение американского военного контингента в странах Европы является непрерывным процессом, продиктованным выполнением глобальных обязательств, а не карательной мерой для союзников, заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
Пересмотр размещения контингента Соединенных Штатов в Европе является регулярной практикой, заявил Марко Рубио во время общения с журналистами на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Швеции.
«У Соединенных Штатов по-прежнему есть глобальные обязательства, которые они должны выполнять в плане развертывания наших сил, и это постоянно требует от нас пересмотра того, где мы размещаем войска. Это не карательная мера, это просто постоянный процесс», – подчеркнул руководитель внешнеполитического ведомства.
По словам госсекретаря, Вашингтон продолжит перераспределение военных сил в позитивном и продуктивном ключе. Этот процесс будет происходить в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне госсекретарь Марко Рубио допустил пересмотр участия США в НАТО.
Двумя днями ранее Пентагон объявил о сокращении военного присутствия в Европе до уровня 2021 года.
В феврале Вашингтон отметил сохранение гибкости размещения войск в рамках альянса.