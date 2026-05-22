Песков воздержался от комментариев о новом фильме Звягинцева «Минотавр»

Tекст: Дарья Григоренко

Песков признался, что пока не готов рассуждать о ленте «Минотавр». По его словам, выдачей прокатных удостоверений занимается профильное ведомство, передает РИА «Новости».

«Сейчас это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать», – подчеркнул Песков.

Журналисты поинтересовались мнением властей на фоне завершения Каннского фестиваля. Смотр проходит во Франции с 12 по 23 мая уже в 79-й раз.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу фильма «Господин Никто против Путина».

В феврале представитель Кремля заявил об отсутствии возможности для предварительного просмотра этой картины.