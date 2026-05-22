Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.
Песков воздержался от комментариев о новом фильме Звягинцева «Минотавр»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от оценки новой картины отечественного режиссера, считающейся фаворитом престижного смотра кино во Франции.
Песков признался, что пока не готов рассуждать о ленте «Минотавр». По его словам, выдачей прокатных удостоверений занимается профильное ведомство, передает РИА «Новости».
«Сейчас это не совсем прерогатива Кремля. У нас есть Министерство культуры, которое выдает прокатное удостоверение. Но поскольку мы не знаем, о чем этот фильм, что там, пока трудно что-то сказать», – подчеркнул Песков.
Журналисты поинтересовались мнением властей на фоне завершения Каннского фестиваля. Смотр проходит во Франции с 12 по 23 мая уже в 79-й раз.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу фильма «Господин Никто против Путина».
В феврале представитель Кремля заявил об отсутствии возможности для предварительного просмотра этой картины.