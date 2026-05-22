Власти Польши разрешили регистрировать однополые браки в загсах

Глава МВД Польши подписал постановление о признании зарубежных однополых браков

Tекст: Мария Иванова

Министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский утвердил новый порядок, передает РИА «Новости».

«Я только что подписал постановление о регистрации браков, заключенных за границей. Как и обещал, постановление вступает в силу. Решения судов всегда будут исполняться», – заявил глава ведомства.

Ранее вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский также одобрил документ о бланках свидетельств. Он отметил, что теперь каждое профильное отделение сможет фиксировать данные об иностранных однополых союзах. Изменения вступят в законную силу через три месяца.

Нововведения стали следствием решения Суда Европейского союза. До этого местные ведомства отказывались выдавать национальные документы однополым парам, несмотря на постановления европейских и польских судебных инстанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд Европейского союза обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки.

Польское министерство цифровизации запланировало замену слов «муж» и «жена» в свидетельствах на нейтральные обозначения.

В апреле административный суд в Люблине впервые распорядился внести данные о союзе двух женщин в местный ЗАГС.