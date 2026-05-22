Следя за новостями в интернете, нужно проявлять ту же степень бдительности, что и в разговоре с мошенниками. Важно, читая текст, спрашивать себя: кто это пишет? почему он это пишет? к чему клонит? Важно научиться различать патриотов и тех, кто под них мимикрирует.6 комментариев
Власти Польши разрешили регистрировать однополые браки в загсах
Глава МВД Польши подписал постановление о признании зарубежных однополых браков
Через три месяца польские загсы начнут выдавать документы национального образца гражданам, заключившим однополый союз за пределами страны (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено).
Министр внутренних дел и администрации республики Марчин Кервиньский утвердил новый порядок, передает РИА «Новости».
«Я только что подписал постановление о регистрации браков, заключенных за границей. Как и обещал, постановление вступает в силу. Решения судов всегда будут исполняться», – заявил глава ведомства.
Ранее вице-премьер и министр цифровых технологий Кшиштоф Гавковский также одобрил документ о бланках свидетельств. Он отметил, что теперь каждое профильное отделение сможет фиксировать данные об иностранных однополых союзах. Изменения вступят в законную силу через три месяца.
Нововведения стали следствием решения Суда Европейского союза. До этого местные ведомства отказывались выдавать национальные документы однополым парам, несмотря на постановления европейских и польских судебных инстанций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Суд Европейского союза обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки.
Польское министерство цифровизации запланировало замену слов «муж» и «жена» в свидетельствах на нейтральные обозначения.
В апреле административный суд в Люблине впервые распорядился внести данные о союзе двух женщин в местный ЗАГС.