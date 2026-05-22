Патрушеву передали приглашение для Путина посетить в этом году Вьетнам

То Лам пригласил Путина посетить в этом году Вьетнам
Президент Вьетнама То Лам направил приглашение главе российского государства Владимиру Путину посетить страну с официальным визитом в нынешнем году, передает ТАСС. Эту информацию сообщил вице-премьер республики Фан Ван Зянг помощнику президента России, председателю Морской коллегии Николаю Патрушеву.
«Я хотел бы передать через вас приветствие товарища То Лама президенту Владимиру Путину с приглашением совершить официальный визит во Вьетнам в этом году», – заявил вьетнамский политик в Москве на двусторонних консультациях по морской тематике.
В ответ Патрушев выразил благодарность и поздравил иностранного коллегу с назначением на должность. Он также попросил передать искренние поздравления То Ламу в связи с его единогласным избранием на пост президента при сохранении должности генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии.
В марте президент России Владимир Путин пригласил генерального секретаря ЦК Компартии Вьетнама То Лама посетить Москву.
В январе лидеры двух стран обсудили по телефону перспективы дальнейшего сотрудничества.
В прошлом году главы государств подписали в Кремле совместную декларацию о стратегическом партнерстве.