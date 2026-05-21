Путин заявил о защите национальных интересов России бойцами СВО
Российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции не только охраняют государственные границы, но и отстаивают национальные интересы страны, заявил президент Владимир Путин.
Президент Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград в Кремле отметил значимую роль бойцов на фронте, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.
«С особым уважением мы относимся к участникам специальной военной операции, к тем, кто защищает национальные интересы и рубежи Отечества», – заявил российский лидер, говоря о Героях России, удостоенных «Золотых Звезд».
Кроме того, президент выразил уверенность в том, что современные достижения и прорывы россиян в различных сферах окажут прямое влияние на развитие государства. По его словам, эти успехи будут служить будущим поколениям еще многие десятилетия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал вручение звезд Героев бойцам спецоперации.
Ранее глава государства поблагодарил военнослужащих за самоотверженность. Российский лидер назвал находящихся на передовой солдат истинными героями Отечества.