Путин: Мы все служим трудовому народу

Tекст: Ольга Иванова

Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, передает ТАСС. Во время торжественного мероприятия президент подчеркнул, что все жители страны стараются приносить пользу обществу, однако лауреаты справляются с этой задачей успешнее остальных.

«Один из награжденных мне шепнул: «Служу трудовому народу», – поделился глава государства. – Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы – наилучшим образом».

Кроме того, президент согласился с высказыванием одного из участников церемонии о том, что в зале собрались выдающиеся люди. «Один из выступавших сказал: "Очень приятно быть здесь, среди выдающихся людей". Так и есть – среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты», – добавил он.

