Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Путин: Мы все служим трудовому народу
Президент России Владимир Путин в Кремле вручил государственные награды гражданам за заслуги в различных сферах деятельности и подчеркнул их вклад в развитие общества.
Российский лидер Владимир Путин вручил государственные награды в Кремле, передает ТАСС. Во время торжественного мероприятия президент подчеркнул, что все жители страны стараются приносить пользу обществу, однако лауреаты справляются с этой задачей успешнее остальных.
«Один из награжденных мне шепнул: «Служу трудовому народу», – поделился глава государства. – Вот вы делаете это наилучшим образом. Мы все служим трудовому народу, а вы – наилучшим образом».
Кроме того, президент согласился с высказыванием одного из участников церемонии о том, что в зале собрались выдающиеся люди. «Один из выступавших сказал: "Очень приятно быть здесь, среди выдающихся людей". Так и есть – среди выдающихся людей и среди тех, кто воспитывает выдающихся людей. Спасибо за ваш труд, за ваши результаты», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой церемонии Путин наградил первых в современной истории полных кавалеров Георгиевского креста.