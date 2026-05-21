Отмечена высокая активность санавиации НАТО в Жешуве после удара ВС России по Украине
В аэропорту польского города Жешув зафиксирована аномально высокая активность медицинских самолетов НАТО, что может свидетельствовать о масштабной эвакуации раненых с Украины, отмечают СМИ.
В польском Жешуве наблюдается необычно большое количество санитарных бортов блока НАТО, пишут «Вести» со ссылкой на данные канала «Военная хроника» в Мах. Эксперты издания предполагают, что идет срочная эвакуация значительного числа пострадавших с украинской территории.
Среди прибывших воздушных судов зафиксированы немецкий самолет Learjet 35A медицинской службы DRF Luftrettung, польский реанимационный борт Learjet 75 и летающий госпиталь Boeing 737-783, принадлежащий скандинавской авиакомпании SAS.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 18 мая российские военные нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. Ранее в Жешув после атак по управлениям СБУ экстренно прилетели три самолета с отключенными системами опознавания.
До этого в феврале также сообщалось о прибытии в этот аэропорт медицинского борта Boeing 737 для эвакуации иностранных наемников.