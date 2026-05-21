Трамп заявил о планах уничтожить полученный от Ирана уран
Власти Соединенных Штатов планируют уничтожить запасы высокообогащенного урана в случае их передачи Тегераном.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты, вероятно, уничтожат высокообогащенный уран, если Иран согласится передать свои запасы ядерного топлива, передает ТАСС.
Отвечая на вопрос журналистов в Белом доме о том, согласится ли администрация оставить ядерное топливо у Тегерана, глава государства ответил отрицательно.
«Нет, это мы его получим. Нам это не нужно, мы этого не хотим. Вероятно, мы уничтожим его после того, как получим, но мы не позволим им владеть им», – сказал американский лидер.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил экспорт высокообогащенного урана.
Ранее власти исламской республики отказались передавать этот стратегический материал Вашингтону.
При отсутствии сделки американский президент Дональд Трамп допустил повторные удары по иранским ядерным объектам.