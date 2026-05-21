Российская ПВО сбила более сотни украинских дронов за вечер
Масштабная атака беспилотников самолетного типа на центральные и приграничные регионы страны была успешно отражена дежурными расчетами противовоздушной обороны в течение пяти часов.
Военнослужащие пресекли попытку массированного удара по российской территории, передает ТАСС. Инцидент произошел вечером 21 мая.
В Министерстве обороны уточнили детали успешной работы зенитных комплексов. «С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской областей и Московского региона», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в этот же день российская ПВО отразила массированную атаку 196 украинских беспилотников. В ночь на 17 мая противник совершил самую массовую с начала года атаку 556 дронами. 15 мая дежурные средства перехватили 56 вражеских аппаратов над центральной частью страны.