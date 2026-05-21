Буданов назвал Украину «прародительницей» Руси
Руководитель офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) назвал украинское государство прародительницей Руси, передает РИА «Новости». «Русь – это Украина. Но Русь – это нечто большее. Намного больше. И Украина – родина всего этого, даже того, против чего мы боремся», – заявил Буданов.
Политик добавил, что киевские власти добровольно отдали большую часть своей истории. По его словам, теперь украинцы являются настоящей Русью и обязаны править всеми остальными.
В прошлом году Буданов предупредил об угрозе полного исчезновения украинского государства.
Помощник президента России Владимир Мединский отметил ироничное отношение самих украинцев к историческим теориям о независимости.