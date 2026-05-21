  Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Российские войска освободили Шестеровку в Харьковской области
    Лукашенко посетил учения по применению ядерного оружия
    Эксперт: Зеленский готовит провокацию на границе с Белоруссией
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Эксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 14:58 • В мире

    США создали повод для агрессии против Кубы

    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы.

    «Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований», – заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. «Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель – лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», – написал он в одной из социальных сетей.

    Американцы этого и не скрывают. «Это обвинительное заключение является частью эскалации давления на коммунистическое руководство Кубы», – заявил агентству Reuters неназванный собеседник из Белого дома. И это очень похоже на правду. Особенно на фоне захода в Карибское море авианосной группы США,

    Одновременно с видеообращением к кубинскому народу на испанском языке выступил и госсекретарь США Марко Рубио. И его выступление было тем самым пряником, который предлагается сразу же после кнута в виде «эскалации давления». Рубио сказал, что президент США Дональд Трамп предлагает кубинцам «выстроить новые отношения» с Соединенными Штатами. «Настоящая причина того, что у вас нет ни электричества, ни топлива, ни еды, заключается в том, что те, кто управляет вашей страной, разворовали миллиарды долларов, но ничто из этого не было потрачено на помощь народу», – сказал Рубио.

    Часть своей речи госсекретарь США посвятил кубинскому военно-промышленному конгломерату GAESA, основанному бывшим лидером Кубы Раулем Кастро и контролирующему более 40% экономики острова. По словам Рубио, именно GAESA, а не правительство, в настоящее время является реальной властью на Кубе. «Президент Трамп предлагает установить новые отношения между США и Кубой. Но они должны строиться напрямую с вами, кубинским народом, а не с GAESA», – заявил дипломат. По его словам, «мы предлагаем выделить 100 млн долларов на продовольствие и медикаменты для вас, народа».

    Таким образом, складывается впечатление, что суть американских предложений сводится к банальному обмену: вы убираете коммунистов и их систему, в первую очередь лично Рауля Кастро, а мы вам за это – «новые отношения», суть которых не разъясняется. Да это и не требуется для такого рода пропагандистских трюков. Есть, однако, нюансы.

    Американские власти предъявили 94-летнему Раулю Кастро обвинения по событиям 1996 года в небе над Карибским морем. Тогда кубинские военные сбили два самолета базировавшейся во Флориде эмигрантской организации Brothers in Rescue. Погибли три гражданина США кубинского происхождения и один «житель США».

    Организация называла себя «гуманитарной» и «волонтерской», а главной целью своей деятельности заявляла помощь кубинцам в попытках сбежать с острова. Тем не менее именно легкомоторные самолеты этой организации разбрасывали над Кубой листовки с призывами свергнуть власть коммунистов, что уже сложно считать «гуманитарной деятельностью».

    Кубинские спецслужбы утверждали также, что Brothers in Rescue планировали диверсии на нефтеперерабатывающем заводе и покушения на лидеров страны.

    Доказательств этого нет, но деятельность организации со временем действительно приобрела ярко выраженный политический характер и дрейфовала в сторону насилия. Кроме того, с высоты современного опыта мы можем много чего интересного рассказать про десятки такого рода «гуманитарных» и «волонтерских» НКО в разных регионах мира, которые по факту занимались различными формами подрывной деятельности и курировались спецслужбами. И неважно, как они заявляли свою изначальную цель.

    После потери самолетов НКО прекратила свою деятельность. Позднее выяснилось, что внутри Brothers in Rescue действовали кубинские разведчики-нелегалы, причем один из них, Хуан Пабло Роке, внедрился в нее как бы с подачи ФБР. Пятеро кубинских нелегалов были арестованы ФБР в 1998 году, но впоследствии обменены на сотрудника Госдепартамента США Алана Гросса.

    Соединенные Штаты использовали инцидент в Карибском море для масштабной эскалации давления на Кубу. Тогдашний президент США Билл Клинтон подписал Закон о свободе Кубы, более известный как закон Хелмса-Бертона. Этот закон до сих пор является основой всех санкций Вашингтона в отношении Кубы.

    И именно в этом американском законе и заключен главный подвох. Закон Хелмса-Бертона запрещает любому американскому президенту (не личности, а должности) отменять санкции в адрес Кубы до тех пор, пока Фидель Кастро или его брат и преемник Рауль остаются у власти.

    Изначально под столь жесткое определение «свободы» попадал только Фидель, поскольку он сразу же публично взял на себя всю ответственность за уничтожение самолетов так называемых волонтеров. И после смерти Фиделя в 2016 году все американские антикубинские законотворческие ухищрения естественным образом утратили силу.

    Но не стоит недооценивать американских законотворцев. Они тут же переключились на Рауля. Вдруг появились какие-то «записи радиопереговоров», которых никто ранее не слышал, но из которых следовало, что якобы именно Рауль как министр обороны отдал приказ сбить самолеты. Возникло новое обращение к тогдашнему генеральному прокурору Пэм Бонди от лица американских законодателей во главе с членом Палаты представителей Марио Диас-Балартом с требованием привлечь к ответственности уже Рауля Кастро.

    Таким  нехитрым способом был продлен срок действия закона, который фактически закрывает возможность ведения каких-либо официальных конструктивных переговоров между Вашингтоном и Гаваной при жизни Рауля Кастро.

    Со стороны Кубы одно из главных требований – снятие санкций, что позволило бы нормализировать жизнь на острове. И именно это условие, согласно закону Хелмса-Бертона, не подлежит обсуждению, пока жив или не находится в американской тюрьме Рауль Кастро.

    Теперь американцы, видимо, решили не ждать у моря погоды и предъявили ему обвинения в событиях 30-летней давности. Возбуждение уголовного дела в отношении Рауля Кастро за события 30-летней давности реально может быть использовано как казус белли в отношении Кубы.

    Согласно предложенной Марко Рубио «сделке», все теперь сводится к фигуре престарелого Рауля Кастро. Забрезжил так называемый «венесуэльский вариант».

    Если все проблемы американо-кубинских отношений упираются исключительно в одного человека, то почему бы не решить вопрос так же, как с Мадуро. Ведь, по логике США и Рубио, именно Рауль Кастро реально управляет островом через военно-промышленную корпорацию GAESA, а не президент Диас-Канель.

    Иными словами, мы сейчас имеем дело с институционализацией возможных агрессивных военных действий США против Кубы. Примечательно, что несколько дней назад американский портал Axios утверждал, что Куба якобы готовит нападение на базу США на острове – Гуантанамо – с помощью сотен беспилотников. Кубинцы от этого открестились, но такого рода вбросы – еще одно звено в нагнетании напряженности (американцы это называют «эскалацией давления») вокруг Гаваны. Это опасные признаки, которые действительно свидетельствуют о подготовке Вашингтоном силовой акции против Кубы и кубинского руководства, что бы там не говорил Марко Рубио о «новых отношениях».

    Миллиардер Смирнов разбился насмерть на мотоцикле в Ленобласти
    Минтранс сообщил о начале экспертизы двигателя ПД-8 для SSJ-100
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве деда и бабушки
    Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

