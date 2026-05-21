США создали повод для агрессии против Кубы

Tекст: Евгений Крутиков

«Обвинения США против бывшего лидера Кубы Рауля Кастро лишены правовых оснований», – заявил кубинский президент Мигель Диас-Канель. «Речь идет о не имеющей никаких правовых оснований политической акции. Ее цель – лишь наполнить досье, которое они сфабриковывают, чтобы оправдать безрассудную военную агрессию против Кубы», – написал он в одной из социальных сетей.

Американцы этого и не скрывают. «Это обвинительное заключение является частью эскалации давления на коммунистическое руководство Кубы», – заявил агентству Reuters неназванный собеседник из Белого дома. И это очень похоже на правду. Особенно на фоне захода в Карибское море авианосной группы США,

Одновременно с видеообращением к кубинскому народу на испанском языке выступил и госсекретарь США Марко Рубио. И его выступление было тем самым пряником, который предлагается сразу же после кнута в виде «эскалации давления». Рубио сказал, что президент США Дональд Трамп предлагает кубинцам «выстроить новые отношения» с Соединенными Штатами. «Настоящая причина того, что у вас нет ни электричества, ни топлива, ни еды, заключается в том, что те, кто управляет вашей страной, разворовали миллиарды долларов, но ничто из этого не было потрачено на помощь народу», – сказал Рубио.

Часть своей речи госсекретарь США посвятил кубинскому военно-промышленному конгломерату GAESA, основанному бывшим лидером Кубы Раулем Кастро и контролирующему более 40% экономики острова. По словам Рубио, именно GAESA, а не правительство, в настоящее время является реальной властью на Кубе. «Президент Трамп предлагает установить новые отношения между США и Кубой. Но они должны строиться напрямую с вами, кубинским народом, а не с GAESA», – заявил дипломат. По его словам, «мы предлагаем выделить 100 млн долларов на продовольствие и медикаменты для вас, народа».

Таким образом, складывается впечатление, что суть американских предложений сводится к банальному обмену: вы убираете коммунистов и их систему, в первую очередь лично Рауля Кастро, а мы вам за это – «новые отношения», суть которых не разъясняется. Да это и не требуется для такого рода пропагандистских трюков. Есть, однако, нюансы.

Американские власти предъявили 94-летнему Раулю Кастро обвинения по событиям 1996 года в небе над Карибским морем. Тогда кубинские военные сбили два самолета базировавшейся во Флориде эмигрантской организации Brothers in Rescue. Погибли три гражданина США кубинского происхождения и один «житель США».

Организация называла себя «гуманитарной» и «волонтерской», а главной целью своей деятельности заявляла помощь кубинцам в попытках сбежать с острова. Тем не менее именно легкомоторные самолеты этой организации разбрасывали над Кубой листовки с призывами свергнуть власть коммунистов, что уже сложно считать «гуманитарной деятельностью».

Кубинские спецслужбы утверждали также, что Brothers in Rescue планировали диверсии на нефтеперерабатывающем заводе и покушения на лидеров страны.

Доказательств этого нет, но деятельность организации со временем действительно приобрела ярко выраженный политический характер и дрейфовала в сторону насилия. Кроме того, с высоты современного опыта мы можем много чего интересного рассказать про десятки такого рода «гуманитарных» и «волонтерских» НКО в разных регионах мира, которые по факту занимались различными формами подрывной деятельности и курировались спецслужбами. И неважно, как они заявляли свою изначальную цель.

После потери самолетов НКО прекратила свою деятельность. Позднее выяснилось, что внутри Brothers in Rescue действовали кубинские разведчики-нелегалы, причем один из них, Хуан Пабло Роке, внедрился в нее как бы с подачи ФБР. Пятеро кубинских нелегалов были арестованы ФБР в 1998 году, но впоследствии обменены на сотрудника Госдепартамента США Алана Гросса.

Соединенные Штаты использовали инцидент в Карибском море для масштабной эскалации давления на Кубу. Тогдашний президент США Билл Клинтон подписал Закон о свободе Кубы, более известный как закон Хелмса-Бертона. Этот закон до сих пор является основой всех санкций Вашингтона в отношении Кубы.

И именно в этом американском законе и заключен главный подвох. Закон Хелмса-Бертона запрещает любому американскому президенту (не личности, а должности) отменять санкции в адрес Кубы до тех пор, пока Фидель Кастро или его брат и преемник Рауль остаются у власти.

Изначально под столь жесткое определение «свободы» попадал только Фидель, поскольку он сразу же публично взял на себя всю ответственность за уничтожение самолетов так называемых волонтеров. И после смерти Фиделя в 2016 году все американские антикубинские законотворческие ухищрения естественным образом утратили силу.

Но не стоит недооценивать американских законотворцев. Они тут же переключились на Рауля. Вдруг появились какие-то «записи радиопереговоров», которых никто ранее не слышал, но из которых следовало, что якобы именно Рауль как министр обороны отдал приказ сбить самолеты. Возникло новое обращение к тогдашнему генеральному прокурору Пэм Бонди от лица американских законодателей во главе с членом Палаты представителей Марио Диас-Балартом с требованием привлечь к ответственности уже Рауля Кастро.

Таким нехитрым способом был продлен срок действия закона, который фактически закрывает возможность ведения каких-либо официальных конструктивных переговоров между Вашингтоном и Гаваной при жизни Рауля Кастро.

Со стороны Кубы одно из главных требований – снятие санкций, что позволило бы нормализировать жизнь на острове. И именно это условие, согласно закону Хелмса-Бертона, не подлежит обсуждению, пока жив или не находится в американской тюрьме Рауль Кастро.

Теперь американцы, видимо, решили не ждать у моря погоды и предъявили ему обвинения в событиях 30-летней давности. Возбуждение уголовного дела в отношении Рауля Кастро за события 30-летней давности реально может быть использовано как казус белли в отношении Кубы.

Согласно предложенной Марко Рубио «сделке», все теперь сводится к фигуре престарелого Рауля Кастро. Забрезжил так называемый «венесуэльский вариант».

Если все проблемы американо-кубинских отношений упираются исключительно в одного человека, то почему бы не решить вопрос так же, как с Мадуро. Ведь, по логике США и Рубио, именно Рауль Кастро реально управляет островом через военно-промышленную корпорацию GAESA, а не президент Диас-Канель.

Иными словами, мы сейчас имеем дело с институционализацией возможных агрессивных военных действий США против Кубы. Примечательно, что несколько дней назад американский портал Axios утверждал, что Куба якобы готовит нападение на базу США на острове – Гуантанамо – с помощью сотен беспилотников. Кубинцы от этого открестились, но такого рода вбросы – еще одно звено в нагнетании напряженности (американцы это называют «эскалацией давления») вокруг Гаваны. Это опасные признаки, которые действительно свидетельствуют о подготовке Вашингтоном силовой акции против Кубы и кубинского руководства, что бы там не говорил Марко Рубио о «новых отношениях».