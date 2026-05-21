Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию бизнеса

Путин завершил официальный визит в Китай

Tекст: Елизавета Шишкова

График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.