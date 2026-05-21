    США создали повод для агрессии против Кубы
    Лукашенко назвал ракетные комплексы «Искандер-М» оружием мечты
    Медведев заявил о потере Украиной большей части населения
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Путин заявил о защите национальных интересов России бойцами СВО
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму
    Украинские военные заминировали дорогу к Запорожской АЭС
    Песков: Русские готовы к переговорам с Европой
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    21 мая 2026, 15:54 • Новости дня

    Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию бизнеса

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин 22 мая обсудит с правительством развитие деловой среды, сообщила пресс-служба Кремля.

    Встреча пройдет в формате видеоконференции, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.

    «22 мая Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет совершенствование условий ведения бизнеса», – говорится в сообщении. Главным докладчиком на мероприятии выступит вице-премьер Александр Новак.

    Кроме того, планируется участие главы государства в церемонии открытия новых объектов для детского отдыха и рассмотрение ряда актуальных текущих вопросов.

    В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российский лидер перед заседанием правительства по видеосвязи открыл новые образовательные учреждения в регионах.

    20 мая 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин завершил официальный визит в Китай
    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин завершил официальный визит в Китай. Российский лидер сегодня провел 11 часов в переговорах и протокольных мероприятиях, после чего покинул Пекин.

    График поездки главы государства оказался крайне насыщенным: только за сегодняшний день он посвятил 11 часов различным переговорам, встречам и официальным церемониям, передает ТАСС. Рабочая программа стартовала в 11 утра по местному времени в Доме народных собраний и завершилась там же в 10 часов вечера. В течение дня российский лидер лишь ненадолго возвращался в предоставленную ему государственную резиденцию.

    Перед вылетом в пекинском аэропорту Шоуду состоялась краткая церемония. Президента провожали почетный караул и китайские студенты со школьниками, махавшие вслед флажками, как это было и в начале визита.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа. По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    Для демонстрации особого уважения к гостю китайская сторона организовала прием по высшему разряду. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 08:33 • Новости дня
    CNN: Визит Путина в Китай оказался успешнее поездки Трампа
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Визит российского лидера Владимира Путина в Пекин прошел в более открытой и дружеской обстановке по сравнению с поездкой американского президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

    Американские журналисты обратили внимание, что визит президента России Владимира Путина в Китай продемонстрировал более теплые отношения, чем поездка американского лидера, передает РИА «Новости».

    «Хотя обоих лидеров встретили с распростертыми объятиями, визит Путина был отмечен более открытой демонстрацией дружбы между двумя лидерами и их странами», – отмечает канал CNN.

    В последние годы Москва и Пекин значительно усилили взаимодействие в сферах торговли, дипломатии и безопасности. Подобный подход подчеркивает постоянно углубляющееся сближение двух государств на фоне изменения их отношений с США.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином успешными. Владимира Путина встретили на площади Тяньаньмэнь торжественными залпами из пушек. В ходе церемонии оркестр исполнил гимн России, а после композицию «Подмосковные вечера».

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    Бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на разное отношение Пекина к визитам Владимира Путина и Дональда Трампа.

    В сети отметили более высокий уровень приема Путина в КНР по сравнению с Трампом.

    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    21 мая 2026, 08:49 • Новости дня
    Китайский инженер назвал фото с Путиным самым важным подарком

    Tекст: Мария Иванова

    Житель Китая Пэн Пай, встретившийся с Владимиром Путиным во второй раз, признался, что совместный снимок с российским лидером стал для него главным подарком.

    Президент России Владимир Путин во время официального визита в Пекин встретился с китайским инженером Пэн Паем, с которым впервые виделся в 2000 году, передает РИА «Новости».

    В ходе беседы глава государства вручил мужчине чайный сервиз «Классика Москвы» и подписал совместную фотографию 26-летней давности, сделанную в парке Бэйхай.

    «Я думаю, что оба подарка очень ценные и уникальные. Если бы мне пришлось выбирать, то, наверное, фотография, которая сейчас в моих руках, для меня важнее, потому что я чувствую, что она ближе к президенту Путину», – поделился впечатлениями Пэн Пай.

    Он добавил, что пока не решил, где разместит снимок, и в первую очередь заботится о его сохранности по пути домой.

    Пэн Пай, которому в июне исполнится 38 лет, работает инженером в китайской строительной компании. В 2013 году он окончил магистратуру Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета.

    Мужчина стал известен в прошлом году после публикации архивного кадра телеканалом RT, а перед новой встречей с Путиным признавался, что это событие было его давней мечтой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России провел неформальную встречу с повзрослевшим героем архивного снимка в резиденции Дяоюйтай.

    Китайский инженер преподнес российскому лидеру уникальный лилинский фарфор из провинции Хунань. Владимир Путин в ответ подарил собеседнику российский керамический сервиз.

    20 мая 2026, 17:12 • Новости дня
    Трамп отметил хорошие отношения с Путиным и Си Цзиньпином

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает встречу президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

    «Я думаю, это хорошо. Я отлично общаюсь с обоими лидерами», – сказал Трамп журналистам, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальная встреча лидеров России и Китая в Пекине продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    Президент России Владимир Путин назвал прошедшие переговоры успешными. Главы государств подписали внушительный пакет совместных документов.

    20 мая 2026, 17:40 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин завершили неформальное чаепитие

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин завершили закрытые переговоры за чаем, обсудив важнейшие вопросы двусторонних отношений в течение полутора часов.

    Встреча продлилась более полутора часов, став ключевой частью переговоров лидеров двух государств, передает ТАСС.

    В закрытой беседе с российской стороны участвовали глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, замглавы администрации Максим Орешкин и посол России Игорь Моргулов.

    По словам Ушакова, именно такой формат беседы позволяет сосредоточиться на главных темах. «Погулять и попить чаю», – отмечал дипломат, называя это самым важным элементом программы визита в Китай.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Китая начали неформальное общение в одном из залов Дома народных собраний.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о планах политиков затронуть тему Украины. Перед этим официальная встреча глав государств продлилась почти три часа. Во время встречи Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин назвал ядерную триаду гарантом суверенитета Союзного государства
    Tекст: Елизавета Шишкова

    На фоне роста мировой напряженности российское стратегическое вооружение призвано обеспечить безопасность и глобальный баланс сил для России и Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин

    Президенты России и Белоруссии в четверг провели совместную дистанционную тренировку ядерных сил. Российский лидер подчеркнул крайнюю важность стратегического сдерживания в современных условиях, передает агентство БелТА.

    «Учитывая рост напряженности в мире, появление новых угроз и рисков, наша ядерная триада, как и прежде, должна служить надежным гарантом суверенитета Союзного государства России и Беларуси, обеспечить решение задач стратегического сдерживания, поддержания ядерного паритета и баланса сил на глобальном уровне», – заявил глава государства.

    «Уже отмечал и вновь подчеркну: использование такого оружия, ядерного оружия – это крайняя, исключительная мера обеспечения национальной безопасности наших государств», – отметил президент России, его слова приводит Кремль в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Белоруссия начали масштабные учения по скрытному перемещению ядерных боеприпасов.

    В конце прошлого года российские ракетные комплексы «Орешник» заступили на боевое дежурство в республике.

    В феврале президент России Владимир Путин заявил о намерении продолжить совместные усилия для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

    21 мая 2026, 02:45 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин передали теплые пожелания 100-летнему ветерану Знаменскому

    Tекст: Катерина Туманова

    Владимир Путин и Си Цзиньпин передали поздравления со 101-летием ветерану Великой Отечественной войны, с которым в Москве смотрели торжественный парад в День Победы, а фото увидели на специальной выставке в Пекине к визиту российского президента.

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку «Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав» в Доме народных собраний в Пекине, где был представлен снимок с парада 9 Мая в Москве 2025 года.

    Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов сообщил политикам, что на фото с ними запечатлен столетний ветеран Евгений Знаменский, который передает им привет.

    «Желаю ему крепкого здоровья и долголетия», – ответил Си Цзиньпин.

    Путин также попросил присоединиться к поздравлениям в адрес фронтовика, которому в августе исполнится 101 год.

    Организаторы выставки сообщили, что готовятся поздравить фронтовика со 101-летием 13-го августа.

    Евгений Знаменский родился в 1925 году и был призван в Красную Армию в начале 1943 года. Он встретил Победу в Берлине, оставив свою подпись на стене Рейхстага. Ветеран удостоен множества наград, включая орден Отечественной войны II степени и две медали «За отвагу», а так же медаль «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков назвал поводом для гордости единство ветеранов СВО и Великой Отечественной. Путин охарактеризовал прошедший в российской столице парад Победы на 9 Мая как спокойный и достойный.

    Кроме того, политолог Данилин указал на ключевые моменты встречи Путина и Си Цзиньпина.

    Официальный визит Путина в КНР завершен, по итогам переговоров с Си Цзиньпином президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы. Во время переговоров Путин назвал господина Си дорогим другом и процитировал китайскую поговорку о разлуке.

    21 мая 2026, 16:42 • Новости дня
    Путин анонсировал пуски баллистических и крылатых ракет на ядерных учениях

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российские и белорусские военные отработают задачи по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия в рамках совместной тренировки, сообщил президент России Владимир Путин.

    Практические пуски баллистических и крылатых ракет состоятся в ходе сегодняшних учений, передает ТАСС. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на совместной с Белоруссией тренировке ядерных сил.

    «В ходе совместной тренировки предстоит отработать широкий круг задач, прежде всего действия должностных лиц по управлению и взаимодействию при применении ядерного оружия, в том числе размещенного на территории Республики Беларусь», – отметил глава государства. Он добавил, что сегодня также будут проведены практические пуски ракет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило о начале масштабных маневров ядерных сил.

    Военнослужащие привели ядерные силы в высшую степень боевой готовности.

    Российская армия перебросила специальные боеприпасы в полевые пункты хранения на территории Белоруссии.

    21 мая 2026, 14:35 • Новости дня
    Песков: Путин инициативно не предлагал кандидатуру Шредера для диалога с Европой

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин назвал имя бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера для диалога Европы с Россией исключительно в качестве ответа на прямой вопрос прессы о наиболее подходящем кандидате, пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Владимир Путин не выступал с инициативой выдвижения Герхарда Шредера для проведения переговоров между Москвой и Европой, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил контекст недавнего заявления. По его словам, это была лишь реакция на интерес представителей СМИ.

    «Сам Путин инициативно Шредера не предлагал. Его спросили журналисты, то есть ваши коллеги, кто с его точки зрения был бы предпочтителен», – сообщил представитель Кремля.

    Президент России Владимир Путин назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера оптимальным кандидатом для диалога с Европой.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц категорически отверг эту инициативу российского лидера.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова перечислила ключевые качества для будущего европейского посланника.

    21 мая 2026, 12:10 • Новости дня
    МИД Китая назвал переговоры Путина и Си Цзиньпина дружескими и плодотворными

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели дружеские и результативные переговоры в китайской столице, заявил официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Го Цзякунь.

    «В ходе визита президента России Владимира Путина в Китай председатель КНР Си Цзиньпин провел с ним углубленные, дружеские и плодотворные переговоры», – подчеркнул дипломат на брифинге. Встреча стала важным шагом в развитии двустороннего диалога, передает РИА «Новости».

    Представитель китайского МИД добавил, что главы двух государств согласовали новые важные шаги для развития всеобъемлющего партнерства. Стороны намерены укреплять стратегическое взаимодействие в современных условиях.

    Ранее Го Цзякунь сообщил, что Пекин намерен активно реализовывать соглашения, достигнутые лидерами Китая и России, чтобы обогатить двустороннее сотрудничество и укрепить доверие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Китая поприветствовал визит президента России Владимира Путина.

    Председатель КНР Си Цзиньпин назвал развитие двусторонних отношений стратегическим выбором.

    Российский лидер оценил встречу в узком составе как дружескую. Си Цзиньпин назвал Путина давним другом. В свою очередь, Владимир Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и вспомнил китайскую поговорку: «Не виделись день, а как будто минуло три осени».

    21 мая 2026, 14:41 • Новости дня
    Фицо рассказал о тайном интересе политиков ЕС к разговору с Путиным

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что критикующие его европейские политики пытаются узнать подробности его недавней встречи с Владимиром Путиным.

    По словам Фицо, европейские лидеры тайно интересуются содержанием беседы главы словацкого правительства с президентом России, несмотря на публичное осуждение визита в Москву., передает РИА «Новости».

    Словацкий лидер посетил Москву 9 мая для участия в мероприятиях по случаю Дня Победы.

    «Мне жаль, что нет никакого диалога. Это лицемерие продолжаться не может. Я еду на встречу с… российским президентом, все меня критикуют, а потом все мне звонят или хотят встретиться: «Что Путин сказал?». Это бесконечное лицемерие, которым я являюсь свидетелем в последнее время», – подчеркнул Фицо.

    Ранее в середине мая глава правительства Словакии отмечал необходимость прямого диалога Европы с Россией. По его словам, это позволит европейским политикам открыто обсуждать важные вопросы, а не расспрашивать его в кулуарах о содержании бесед с российским лидером.

    9 мая Фицо присутствовал на праздновании Дня Победы в Москве и провел встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    На следующий день Фицо предсказал скорые расспросы европейских коллег о деталях этой беседы.

    В середине мая премьер Словакии анонсировал передачу важной информации от российского лидера союзникам по Европейскому союзу.

    21 мая 2026, 14:06 • Новости дня
    Песков: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали мирный план Китая по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах в Пекине не обсуждали китайский план по урегулированию на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    В ходе недавнего официального визита в Пекин российский и китайский лидеры затрагивали тему украинского конфликта, однако конкретный план урегулирования не рассматривался, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил этот факт.

    «Нет, этот план не обсуждался», – заявил представитель Кремля журналистам. При этом он подчеркнул, что сама тема украинского кризиса действительно поднималась в ходе двусторонних встреч на высшем уровне.

    По словам Пескова, Китай выражает готовность содействовать мирному разрешению ситуации. В Москве признательны пекинским коллегам за намерение помочь выйти на траекторию урегулирования конфликта.

    Напомним, что свои предложения из 12 пунктов Китай представил в феврале 2023 года.

    Официальная встреча Путина и главы КНР Си Цзиньпина Пекине продлилась почти три часа.

    По итогам переговоров президент России выразил уверенность в дальнейшем укреплении двусторонней дружбы.

    В августе прошлого года лидеры России и Китая рассмотрели перспективы урегулирования украинского кризиса по телефону.

    21 мая 2026, 14:00 • Новости дня
    Песков назвал насыщенным и максимально результативным визит Путина в Китай

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поездка президента России Владимира Путина в Пекин оказалась крайне содержательной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Визит прошел, как это обычно бывает с нашим стратегическим привилегированным партнером, насыщенно, содержательно и максимально результативно», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистами, передает РИА «Новости».

    Особое внимание было уделено подписанной главами государств совместной декларации. По словам пресс-секретаря, этот документ открывает новые перспективы для расширения особого партнерства между двумя странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Китая назвало прошедшие переговоры лидеров двух стран дружескими и плодотворными.

    По итогам государственного визита стороны утвердили обширный пакет из 42 совместных документов.

    Президент России и председатель КНР приняли совместную декларацию о становлении многополярного мира.

    Путин назвал прошедшие в узком составе переговоры дружескими и содержательными.

    21 мая 2026, 10:55 • Новости дня
    Путин оценил роль полярников в расширении присутствия России в Арктике

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин поздравил полярников с профессиональным праздником, отметив их роль в наращивании присутствия России в Арктике и Антарктике.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму в честь Дня полярника, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня мы чествуем мужественных, целеустремленных, сильных духом людей, посвятивших себя служению Родине в тяжелейших условиях Арктики и Антарктики», – подчеркнул российский лидер.

    По словам главы государства, благодаря самоотверженному труду специалистов были проложены новые трассы и освоены месторождения полезных ископаемых. Он добавил, что современные исследователи успешно продолжают дело своих предшественников, наращивая присутствие страны в полярных регионах.

    Путин также обратил внимание на значительный вклад полярников в реализацию экологических и просветительских программ. Кроме того, президент напомнил, что ровно 70 лет назад, в 1956 году, начала работу первая советская антарктическая станция «Мирный», которая открыла новые возможности для изучения континента.

    Путин пожелал полярникам крепкого здоровья и успехов в работе на благо Отечества.

    Ранее Путин отметил возросшую значимость Северного морского пути для мировой логистики.

    21 мая 2026, 14:02 • Новости дня
    Кремль анонсировал вручение Путиным звезд Героев бойцам спецоперации

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в четверг вручит в Кремле звезды Героев бойцам спецоперации. сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Сегодня в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград. Будут вручены звезды Героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручаются посмертно, к сожалению», – заявил Песков, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля также добавил, что ордена и медали из рук руководителя страны получат и многие другие сограждане, достойно проявившие себя в служении Отечеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале мая подполковник из Ингушетии Хасан Тумгоев посмертно получил звание Героя России.

    В декабре прошлого года президент Владимир Путин вручил медали «Золотая звезда» отличившимся на фронте военнослужащим.

    Посольство: Жители Приднестровья могут обратиться за российским гражданством
    Премьер Венгрии заявил о неизбежном возврате ЕС к российскому газу
    Кравцов анонсировал введение трехуровневой оценки поведения в школах
    Флористы сказали, чем можно заменить армянские розы
    Прокуратура пояснила задержание скрывавшего останки д’Артаньяна археолога
    Внучка экс-мэра Самары признала вину в убийстве деда и бабушки
    Пропавший в Таиланде российский криптоинвестор найден в братской могиле

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    США создали повод для агрессии против Кубы

    США выдвинули обвинения против еще одного крупного зарубежного политика – бывшего лидера Кубы Рауля Кастро. По сути, кубинцам дают понять: они могут просто выдать Соединенным Штатам брата Фиделя, и тогда будут выстроены «новые отношения» с Соединенными Штатами и на Кубу прольется золотой дождь. А если не выдадут – Вашингтон готов провести вторжение на остров Свободы. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации