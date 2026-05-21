Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Кремль анонсировал совещание Путина с правительством по развитию бизнеса
Президент России Владимир Путин 22 мая обсудит с правительством развитие деловой среды, сообщила пресс-служба Кремля.
Встреча пройдет в формате видеоконференции, говорится в сообщении Кремля на платформе Max.
«22 мая Владимир Путин в формате видео-конференц-связи проведет совещание с членами правительства Российской Федерации. Основной темой обсуждения станет совершенствование условий ведения бизнеса», – говорится в сообщении. Главным докладчиком на мероприятии выступит вице-премьер Александр Новак.
Кроме того, планируется участие главы государства в церемонии открытия новых объектов для детского отдыха и рассмотрение ряда актуальных текущих вопросов.
В этот же день глава государства встретится с выпускниками первого потока образовательной программы «Время героев», которая реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии совместно с Президентской платформой «Россия – страна возможностей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте российский лидер перед заседанием правительства по видеосвязи открыл новые образовательные учреждения в регионах.