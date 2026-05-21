  • Новость часаЭксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия и Китай дружат для мирового порядка

    @ Максим Стулов/РИА Новости

    21 мая 2026, 11:52 Мнение

    Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв

    Программный директор клуба "Валдай"

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет
    Заболеваемость сифилисом в Европе побила исторический рекорд
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером

    Состоявшиеся за последнюю неделю встречи на высшем уровне в Пекине – это подтверждение существования того самого «стратегического треугольника», о котором много говорят наблюдатели. Он виртуален, и нет оснований думать, что три великие державы современного мира могут оказаться за столом переговоров, определяющих будущее глобального устройства: «венские конгрессы» случаются по итогам мировых войн, а это нам вроде пока не грозит.

    Однако именно отношения России, Китая и США представляют собой сейчас тот самый баланс сил, который наука о международной политике считает единственным способом поддержания даже хрупкого мира. Авторами его являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом. Этим и определилось содержание, как и результаты, двух визитов в Пекин на высшем уровне – президента России Владимира Путина и за несколько дней до него – главы американского государства.

    Исторический опыт гласит, что любые международные порядки и то, что называется институтами, должны иметь под собой жесткую основу в виде соотношения сил нескольких ведущих держав. Их отношения совершенно не обязательно должны быть полностью дружественными или враждебными, главным является эффект для окружающего мира – в нем не должно быть государства, претендующего на верховное положение в глобальной иерархии.

    Но было бы странно, зная американскую политическую культуру, ожидать, что США сами и добровольно откажутся от таких претензий. Более того, они этого никогда и не сделают. Однако в условиях прочного партнерства двух других великих держав достижение американцами господства является технически невозможным. Именно в этом состоит, как видится, стабилизирующее значение отношений России и КНР, на что обратил внимание в Пекине Владимир Путин. Не столько само по себе, сколько через создание условий, в которых США не могут даже рассчитывать подчинить себе остальной мир.

    Природа отношений держав внутри «треугольника» существенно отличается. Содержание переговоров главы российского государства с китайским коллегой и другими официальными лицами Поднебесной, как и документов, подписанных в ходе визита, заключается в постоянной «доводке» и «шлифовке» отношений России и КНР, представляющих собой прочное стратегическое партнерство.

    Подтверждением тому является общность взглядов сторон на весь спектр стратегических вопросов и неуклонно растущий двусторонний торговый оборот. Сейчас он составляет 228 млрд долларов, что вообще очень много и всего в 2,5 раза меньше торговли Китая и США (559 млрд долларов). Опережают только Евросоюз и АСЕАН, однако это целые объединения государств, намного превосходящие Россию по совокупному населению.

    То, что в рамках торгово-экономических отношений России и КНР существует определенное количество трений на техническом уровне и порой непонимания, ни для кого не является секретом. Существование таких проблем понятно: Россия – это крупная страна с развитым собственным бизнесом и национальными интересами, а Китай – серьезный участник глобальной финансовой и торговой системы. Поэтому говорить, что китайские компании должны жертвовать собой ради российских интересов, так же странно, как ожидать от отечественного бизнеса готовности принимать инвестиции и технологии из КНР на любых условиях.

    Однако в наших отношениях есть самый редкий товар в современной мировой политике – доверие, подкрепленное отсутствием оснований для экономической или геополитической конкуренции. Это доверие позволяет решать возникающие проблемы внутри отношений сотрудничества. Политические же разногласия между Москвой и Пекином просто отсутствуют: нашим странам нечего делить на мировой арене, единство стратегических приоритетов является самой надежной гарантией от любых видов подозрительности.

    Поэтому «Совместное заявление России и КНР об укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и об углублении отношений добрососедства, дружбы и сотрудничества» представляет собой, по сути, программный документ фактически союзнических отношений России и Китая в мировых делах. Он является весьма объемным, что подтверждает высокую способность сторон договариваться.

    При этом заключение формального военного союза между Россией и Китаем не является актуальным, и основная причина тут – отнюдь не отказ сторон связывать себя жесткими обязательствами. Причина, как представляется, глубже – заключение такого союза может стать «красной чертой», после которой США и их союзники решатся на развязывание третьей мировой войны. Это совершенно не нужно Москве и Пекину, да и всему человечеству в целом.

    Другой важнейший документ высокого уровня – «Совместная декларация Российской Федерации и Китайской Народной Республики о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа» – суммирует взгляды России и Китая на то, куда должны двигаться международные порядки в целом. Оба документа дополняют друг друга, и без первого из них второй вызывал бы вопросы о том, насколько Москва и Пекин сами следуют принципам, провозглашаемым ими для всех остальных.

    То, чем в Пекине занимался президент Дональд Трамп, – это управление конкуренцией двух держав, где США занимают позиции обороняющейся стороны. Природа их отношений очевидна для обоих участников, потому что в основе конкуренции лежит место двух стран в структуре мировой экономики: им предстоит многие десятилетия соперничать за доступ к рынкам, технологиям и ресурсам.

    При этом речи о прямом конфликте Китая и США также не идет, заключенные на прошлой неделе соглашения говорят о понимании сторонами необходимости продолжать разговор. Это, само собой, также хорошая новость. Ведь обрушение китайско-американских отношений стало бы настоящим шоком для мировой экономики и крайне опасным с точки зрения всеобщей безопасности. Россия в этом не заинтересована, как и остальные страны мира.

    В Вашингтоне и Пекине знают, что жесткая конфронтация не принесет пользы никому. И здесь надо отдать должное президенту Трампу, поскольку он вполне понимает необходимость диалога даже в условиях конкуренции. Хозяин Белого дома проявляет государственную мудрость, в которой возникли сомнения на фоне иранской военной авантюры последних месяцев.

    При этом в США нет особых иллюзий насчет того, что они могут перетащить Москву или Пекин на свою сторону. Такое оказалось возможным 50 лет назад, когда условия были принципиально иными: СССР и США конкурировали за глобальное лидерство, а Китай стремился отстоять свою самостоятельность. Тем более что в 1970-е годы американцы могли дать ему ресурсы, необходимые для внутренней стабилизации и сохранения политического строя.

    Теперь Пекину доказывать ничего не нужно, а Россия уверена, что Китай ей ничем угрожать не может. Тем более что американцы уже один раз показали – близкие отношения с одним из участников «треугольника» нужны им только как тактический союз на пути к собственной монополии в мировых делах. Иными словами, в Москве и Пекине слишком хорошо знают повадки Вашингтона для того, чтобы о чем-то с ним всерьез договариваться.

    Это знание также является важным фактором устойчивости отношений в рамках «треугольника». В результате мы имеем дело с потенциально вполне устойчивым соотношением сил и способов выстраивать между собой отношения трех держав, которые единственные могут оказать влияние на условия жизни всего человечества.

    Подлинной трагедией для возникшего баланса стало бы радикальное ослабление одного из участников или резкий отрыв также одного из них от двух других. Это, однако, не представляется возможным: даже в такой новой и важной сфере, как ИИ-технологии, Китай и США уже вполне эффективно сдерживают могущество друг друга. А значит, на самом высоком уровне мировой политики есть основания для некоторого оптимизма.

    Другие материалы автора

    Главное
    При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Улицу имени Жириновского открыли в Уфе
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации