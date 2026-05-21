Маск заявил о планах встроить математический сопроцессор в мозг

Илон Маск предрек появление математического сопроцессора в человеческом мозге

Tекст: Мария Иванова

Американский предприниматель Илон Маск надеется, что его компания Neuralink сможет в будущем обеспечить человеческий мозг математическим сопроцессором, передают РИА «Новости».

«В нашем мозге отсутствует математический сопроцессор, но, вероятно, однажды Neuralink сможет его обеспечить», – написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Такое заявление Маск сделал в ответ на дискуссии пользователей о том, что технологии вскоре превзойдут человека в области математики. Поводом для обсуждений стало успешное решение искусственным интеллектом известной проблемы венгерского математика Пала Эрдеша – задачи единичного расстояния.

Ранее в июне сооснователь Neuralink Донджин Сео рассказал, что мозговые импланты получили уже семь человек. Кроме того, компания добилась разрешения на проведение испытаний своих устройств в Канаде, Британии и Объединенных Арабских Эмиратах.

