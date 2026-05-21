  • Новость часаЭксперт оценил запрет на ввоз цветов из Армении
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности
    Российские ядерные силы отработали пуски ракет
    Минобороны Казахстана не подтвердило информацию Пентагона об НЛО над республикой
    Илон Маск приготовился стать первым в мире триллионером
    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай атаки из Белоруссии
    Лавров указал на регресс в поведении «наглого и агрессивного» Зеленского
    Захарова: Россия вернет историю и славу Одессе
    Мерц исключил быстрое вступление Украины в Евросоюз
    Тегеран раскрыл точные границы зоны контроля в Ормузском проливе
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия и Китай дружат для мирового порядка

    Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурные коды хранятся в семье

    По идее, уже все должно было разлететься на куски беспамятства и хаоса. Но мы же все тут. Мы сидим за столом и празднуем девяностый день рождения мамы-блокадницы. Нас всех что-то держит, кроме обычных семейно-племенных отношений. Нас – в масштабах всей страны, не только этого стола.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Времена интернет-вольницы закончились

    За разборками государств и цифровых гигантов идет необратимый процесс встраивания интернета в общее национальное пространство с государственным контролем над ним. Для нас – людей, привыкших и помнящих интернет-вольницу нулевых, текущие инновации вызывают как минимум неудовольствие и дискомфорт.

    11 комментариев
    21 мая 2026, 12:16 • Новости дня

    Маск заявил о планах встроить математический сопроцессор в мозг

    Илон Маск предрек появление математического сопроцессора в человеческом мозге

    Tекст: Мария Иванова

    В будущем нейротехнологическая компания Neuralink планирует оснастить человеческий мозг специальным математическим сопроцессором для конкуренции с искусственным интеллектом.

    Американский предприниматель Илон Маск надеется, что его компания Neuralink сможет в будущем обеспечить человеческий мозг математическим сопроцессором, передают РИА «Новости».

    «В нашем мозге отсутствует математический сопроцессор, но, вероятно, однажды Neuralink сможет его обеспечить», – написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

    Такое заявление Маск сделал в ответ на дискуссии пользователей о том, что технологии вскоре превзойдут человека в области математики. Поводом для обсуждений стало успешное решение искусственным интеллектом известной проблемы венгерского математика Пала Эрдеша – задачи единичного расстояния.

    Ранее в июне сооснователь Neuralink Донджин Сео рассказал, что мозговые импланты получили уже семь человек. Кроме того, компания добилась разрешения на проведение испытаний своих устройств в Канаде, Британии и Объединенных Арабских Эмиратах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Neuralink сообщила о создании инновационного робота-хирурга для операций на мозге.

    Илон Маск заявил о возможности полного восстановления функций тела при помощи имплантов.

    Ранее предприниматель спрогнозировал скорое превосходство искусственного интеллекта над человеком во всех сферах.

    20 мая 2026, 21:29 • Новости дня
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    Исследование: Половина новых книг и треть веб-контента написаны ИИ
    @ Thomas Fuller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Появление ChatGPT и аналогичных систем искусственного интеллекта привело к резкому росту объема текстового контента в интернете и других сферах жизни – от электронных книг до научных статей и судебных исков.

    Как пишет The Washington Post, число электронных книг, публикуемых еженедельно на Amazon, почти утроилось с момента появления ChatGPT в конце 2022 года. По данным исследования Национального бюро экономических исследований США, к концу прошлого года более половины всех новых книг содержали текст, сгенерированный искусственным интеллектом. Правда, такие издания в среднем продаются хуже и получают более низкие оценки читателей, чем книги, написанные людьми.

    Экономист Джоэл Уолдфогел подчеркивает, что речь идет о принципиально новом явлении: «Это не просто упрощение создания качественного продукта. В каком-то смысле это уже машинное производство».

    Схожая картина наблюдается и в музыкальной индустрии. По оценкам стримингового сервиса Deezer, более 40% загружаемых на платформу треков теперь полностью созданы искусственным интеллектом – этот показатель вырос в четыре раза с января 2025 года. Ежедневно на платформу загружается около 75 тысяч песен, сгенерированных ИИ. В ноябре прошлого года виртуальная исполнительница Xania Monet стала первым известным ИИ-артистом, попавшим в радиочарт Billboard. Некоторые сервисы уже начали маркировать такие работы, отделяя их от творчества реальных исполнителей.

    В американской судебной системе также произошли заметные изменения. Доля самопредставленных истцов в федеральных делах выросла примерно с 11% до 17%. Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Южной Калифорнии связывают этот рост с доступностью ИИ-инструментов, помогающих готовить процессуальные документы. Общее число дел также увеличилось, как и среднее количество документов в каждом деле, что создает дополнительную нагрузку на судей. При этом суды столкнулись с наплывом фальшивых цитат, сгенерированных искусственным интеллектом.

    Научное сообщество переживает аналогичные проблемы. Платформа ArXiv, где исследователи размещают препринты научных работ, зафиксировала заметный скачок количества публикаций после запуска ChatGPT. В январе текущего года администрация сервиса ужесточила правила, сославшись на рост числа низкокачественных и ненаучных материалов, которые перегружают модераторов. Теперь новые авторы должны получить личную рекомендацию от ранее одобренного исследователя. Уровень отклонения заявок вырос с 4% до 10-12%.

    Исследователи из Имперского колледжа Лондона, компании Internet Archive и Стэнфордского университета (признан нежелательной организацией в России) попытались оценить масштаб распространения ИИ-контента во всем интернете. По их данным, до трети нового веб-контента, появляющегося за месяц, частично или полностью создано искусственным интеллектом. Хотя инструменты обнаружения ИИ-текстов несовершенны, для фрагментов длиной более 50 слов они показывают приемлемую точность.

    Эксперты отмечают, что появление дешевого и массового ИИ-контента меняет фундаментальное представление о связи между затраченным трудом и ценностью продукта. Книга, научная статья или юридический документ больше не обязательно подразумевают человеческий труд. Это снижает барьеры входа, но одновременно создает дополнительную нагрузку на тех, кто должен фильтровать, проверять и модерировать растущий поток информации – от редакторов и ученых до судей и администраторов платформ.

    Ранее на конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде эксперты из медиа, ИТ и юридической сферы обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и сошлись во мнении, что умение работать с нейросетями становится ключевым фактором конкурентоспособности специалистов.

    Комментарии (7)
    21 мая 2026, 10:26 • Новости дня
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Базовая температура тела женщин неуклонно растет в период с юности до среднего возраста, что может стать новым способом мониторинга здоровья и старения, отмечают ученые.

    Исследователи обнаружили, что температура тела в состоянии покоя у женщин незначительно повышается каждый год в возрасте от 18 до 42 лет, сообщает New Scientist.

    Причины этого явления пока изучаются, однако открытие позволяет использовать носимые датчики температуры для отслеживания старения, выявления перименопаузы или потенциальных проблем со здоровьем.

    «Мы думаем, что температурный сигнал содержит много информации о здоровье», – заявила Мари Гомберт-Лабеденс из исследовательского института SRI International в Калифорнии. Эксперт добавила, что это может стать неиспользованным ресурсом информации о состоянии организма и поможет выявить новые маркеры заболеваний.

    Ученые проанализировали данные исследования 1990-х годов, в котором более 750 участниц ежедневно измеряли температуру после пробуждения. Выяснилось, что женщины старше 35 лет в среднем были на 0,05 градуса Цельсия горячее более молодых испытуемых. Повышение температуры, вероятно, связано с гормональными изменениями, особенно к концу репродуктивного возраста.

    Более высокая температура в среднем возрасте может объяснять, почему некоторые женщины перестают мерзнуть так же сильно, как раньше. После менопаузы температура тела обычно снова снижается, достигая уровня, характерного для мужчин.

    Развитие умных колец и других датчиков в будущем позволит выявлять приближение менопаузы или ранние признаки заболеваний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские ученые выявили ключевые молекулярные механизмы терморегуляции человека.

    Ученые отмечали, что гормональная перестройка перед менопаузой часто сопровождается приливами жара из-за снижения уровня эстрогенов

    Комментарии (8)
    21 мая 2026, 08:42 • Видео
    Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

    Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 14:23 • Новости дня
    Умер российский эпидемиолог Вадим Покровский

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве на 72-м году жизни ушел из жизни известный ученый, академик РАН, специалист по профилактике ВИЧ Вадим Покровский.

    О смерти выдающегося медика сообщил Научно-исследовательский институт медицины труда имени академика Измерова, передает ТАСС.

    В учреждении ученый занимал должность заведующего лабораторией постгеномных технологий и входил в Ученый совет.

    «20 мая на 72-м году жизни скоропостижно скончался лауреат Государственной премии Российской Федерации и премии правительства Российской Федерации, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН Вадим Валентинович Покровский», – говорится в официальном сообщении.

    Коллеги подчеркнули, что биография академика была неразрывно связана с профилактической медициной. Он внес значительный вклад в развитие отечественной эпидемиологии, что помогло снизить заболеваемость и смертность от инфекционных болезней в России.

    Основную часть своей научной деятельности Покровский посвятил борьбе с ВИЧ-инфекцией, создав собственную научную школу и подготовив множество профильных специалистов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года академик Вадим Покровский сообщил о заражении ВИЧ-инфекцией более 1% населения России.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 08:30 • Новости дня
    Освобожденный археолог Бутягин возглавил раскопки в Крыму

    Освобожденный из польской тюрьмы археолог Бутягин возобновил работу в Крыму

    Освобожденный археолог Бутягин возглавил раскопки в Крыму
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российский историк и археолог Александр Бутягин, ранее освобожденный из заключения в Польше, в новом сезоне будет руководить экспедицией Эрмитажа на востоке Крымского полуострова, сообщила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

    По словам Умрихиной, Бутягин в текущем сезоне будет руководить раскопками на востоке полуострова, передает РИА «Новости».

    «Александр Бутягин снова возглавит археологическую экспедицию Эрмитажа на Мирмекий на мысе Карантинный в восточном Крыму в этом сезоне», – заявила Умрихина.

    Историк является автором множества научных публикаций и открытий, часть из которых посвящена основанному ионийскими греками античному Мирмекию. В Эрмитаже эксперт заведует сектором отдела античного мира и исполняет обязанности секретаря археологической комиссии.

    В декабре 2025 года польские спецслужбы задержали археолога Бутягина по запросу Украины.

    В конце апреля текущего года Бутягин покинул польскую тюрьму благодаря обмену заключенными.

    Позже вернувшийся в Петербург Бутягин поделился подробностями философских бесед со своим сокамерником.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 08:15 • Новости дня
    Ученые выяснили, почему у огромного тираннозавра были маленькие лапки

    Tекст: Катерина Туманова

    Ученые десятилетиями пытались разгадать диспропорцию между размером огромного тираннозавра (T-Rex) и их маленьких лапок, но теперь исследователи из университетского колледжа Лондона считают, что разгадали секрет эволюции.

    «Всем известно, что у тираннозавра были крошечные передние конечности, но и у других гигантских тероподных динозавров тоже развились относительно небольшие передние конечности. У карнотавра были невероятно крошечные передние конечности, меньше, чем у тираннозавра», – приводит Daily Mail cлова Чарли Роджера Шерера, ведущего автора исследования.

    Он пояснил, что попытался с коллегами понять, что в основе этих изменений, и обнаружил сильную взаимосвязь между короткими лапками и большими, мощными головами. То есть у 45-футового (13,5 м) динозавра длина лап составляла всего три фута (0,9 м)!

    «Голова вытеснила лапы как средство нападения. Принцип «используй или потеряешь» – и лапы  перестают быть полезными, а со временем уменьшаются в размерах», – пояснил он.

    При этом в предыдущих исследованиях ученые предлагали ряд странных и удивительных теорий, объясняющих крошечные конечности тираннозавра.

    В 2022 году исследователи из Калифорнийского университета в Беркли заявили, что у тираннозавра были короткие передние конечности, чтобы защитить его от укусов других динозавров. во время приступов обжорства. 

    В конце того же года эксперты Палеонтологического музея Эрнесто Бахмана в Неукене, Аргентина, провели странное исследование, в котором утверждалось, что крошечные конечности позволяли динозаврам сжимать друг друга во время спаривания.

    Руководитель проекта доктор Хуан Канале тогда сказал: «Действия, связанные с хищничеством, скорее всего, совершались головой. Возможно, они использовали свои конечности для репродуктивного поведения, например, чтобы удерживать самку во время спаривания или опираться на них, чтобы встать после падения или травмы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палеонтологи узнали секрет выживаемости крокодилов после массовых вымираний. Ученые выяснили причину господства динозавров на древней Земле. Ученые раскрыли секрет быстрого роста детенышей динозавров.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 09:49 • Новости дня
    Ученые оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e

    Астрономы оценили вероятность существования жизни на экзопланете TRAPPIST-1e

    Ученые оценили шансы найти жизнь на экзопланете TRAPPIST-1e
    @ NASA/JPL-Caltech/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Новое исследование с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» поможет выяснить, обладает ли удаленная на 40 световых лет экзопланета TRAPPIST-1e необходимой для жизни атмосферой.

    Астрономы с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба пытаются выяснить, обладает ли расположенная в 40 световых годах от Земли планета TRAPPIST-1e атмосферой, пишет New Scientist.

    Эта скалистая планета размером с Землю находится в так называемой зоне обитаемости своей звезды, красного карлика TRAPPIST-1, где вода может существовать в жидком виде.

    «Было приложено много усилий, чтобы найти больше подобных систем, но мы не нашли ни одной», – заявила исследовательница экзопланет из Массачусетского технологического института Ана Глидден. По ее словам, обнаружение атмосферы у TRAPPIST-1e стало бы историческим открытием.

    Изучение планеты осложняется активностью ее звезды, которая создает помехи при наблюдениях. Ученые разработали метод вычитания данных о соседней, лишенной атмосферы планете TRAPPIST-1b, из данных о TRAPPIST-1e. Для этого потребовалось более 100 часов наблюдений.

    Ожидается, что предварительные результаты исследования будут получены к середине года. Даже в случае обнаружения атмосферы жизнь на TRAPPIST-1e, вероятно, будет сильно отличаться от земной из-за высокого уровня радиации и близости к звезде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы обнаружили за пределами Солнечной системы десятки потенциально обитаемых миров.

    Ученые выявили свыше десяти тысяч новых кандидатов в экзопланеты благодаря телескопу TESS.

    Сотрудник Крымской астрофизической обсерватории Сергей Назаров допустил высокую вероятность существования внеземных цивилизаций.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 18:18 • Новости дня
    Эксперты: Нейросети оставят без работы тех, кто не умеет с ними работать

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде эксперты из медиа, ИТ и юридической сферы обсудили влияние искусственного интеллекта на рынок труда и сошлись во мнении, что умение работать с нейросетями становится ключевым фактором конкурентоспособности специалистов.

    Заместитель исполнительного директора по AI-трансформации «Рамблера» Алексей Авдей отметил, что технологии позволяют выстраивать более глубокое взаимодействие с пользователем: «Важная особенность искусственного интеллекта в том, что он позволяет копнуть глубже, выстроить диалог и пойти в глубину». При этом он подчеркнул, что компания активно развивает собственные ИИ-решения и уделяет внимание качеству информации: «Мы сейчас переходим от исследований и разработки до полноценных продуктов на основе отечественных технологий – «Рамблер» работает на ГигаЧате», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Исполнительный директор портала «Рамблер» Анна Иванова заявила, что внедрение ИИ в редакционные процессы меняет структуру работы медиа: «Потому что у редактора, по сути, освобождается время для классической, прекрасной истории с экспертными комментариями, с креативами, с «на подумать».

    В то же время участники дискуссии обратили внимание и на риски персонализации контента. Генеральный директор коммуникационной группы «Р.И.М. – Интериум» Валерий Сидоренко предупредил о возможных последствиях изменения медиапотребления: «Это будет уже не общество, где есть какое-то мнение – по сути, оно будет состоять из миллиарда счастливых индивидуальных информационных пузырей».

    Руководитель проекта «Технологии» в «Российской газете» Олег Капранов подчеркнул, что игнорирование ИИ может стать критическим фактором для карьеры: «Для меня очевидно, что если кого-то и заменят нейросети, то это в первую очередь людей, которые нейросетями пользоваться не умеют».

    Позицию о необходимости внедрения технологий в рабочие процессы поддержал управляющий партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев, отметив важность выстроенных бизнес-механизмов: «Очень важно не просто иметь на бумажке локальный нормативный акт, который говорит, куда идти, а чтобы это реально работало. А чтобы это реально работало, должны быть нормальные маршруты, потому что хаос невозможно автоматизировать, куда бы и как ты ни шел».

    Комментарии (2)
    19 мая 2026, 19:25 • Новости дня
    Эксперты заявили о неизбежности внедрения ИИ в школьное образование

    Эксперты обсудили интеграцию нейросетей в образование на конференции ЦИПР-2026

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Нижнем Новгороде прошел второй день конференции ЦИПР-2026, где представители власти, бизнеса и IT-отрасли обсудили ключевые направления цифровой трансформации – от внедрения искусственного интеллекта в образование и медиа до вопросов защиты детей в цифровой среде и развития национальных платформ.

    Отдельное внимание участники уделили теме цифровой безопасности несовершеннолетних, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова подчеркнула, что решить этот вопрос усилиями одного игрока невозможно: «Необходим постоянный диалог государства, бизнеса, медиа, экспертного сообщества и самих детей. Только совместно мы можем сформировать цифровую среду, в которой ребенок будет не только защищен, но и сможет безопасно развиваться, учиться и реализовывать себя».

    Дискуссия о роли ИИ в образовании продолжилась на сессии «Эволюция технологий в образовании. Возможности и границы». Исполнительный директор по медиа Rambler&Co Андрей Цыпер отметил неизбежность проникновения технологий в школы: «Не пускать современные технологии в школы недопустимо. Они прорвутся туда так или иначе». При этом, по его словам, важно сохранить баланс между ролью учителя и персонализацией обучения, которую дает искусственный интеллект.

    Тему влияния ИИ на медиа затронул председатель ИТ-комитета Госдумы РФ Сергей Боярский. Он заявил, что технологии необходимо активно внедрять: «Я убежден, что его нужно использовать. Мы должны внедрять его максимально, потому что это гонка». При этом он предупредил о рисках снижения самостоятельного мышления у школьников.

    Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов отметил, что развитие ИИ меняет рынок труда, создавая новые профессии: «Когда мы говорим про искусственный интеллект, мы говорим не сколько про потери каких-то профессии, а скорее появление новых, или переквалификации. Условно наши режиссеры монтажа и режиссеры постепенно переквалифицируются в таких «промпт-режиссеров». Это очень сложная работа на самом деле, если ты никогда этого не сделал и вдруг решил сделать. Все равно надо понимать монтаж, композицию и драматургию».

    Также на ЦИПР-2026 обсудили развитие отечественных цифровых платформ. По словам модератора сессии Олега Капранова, развитие ОС «Аврора» стало примером перехода к технологической устойчивости: «Это не просто импортозамещение, а обеспечение технологической устойчивости целого ряда рынков».

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 17:30 • Новости дня
    В Казани приступили к созданию плана партнерства России и исламских стран в науке и ИИ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Казани готовят проект дорожной карты сотрудничества России и исламского мира в науке и технологиях, в документ включили рабочую группу и проекты по ИИ, сообщили в пресс-службе Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир»

    О подготовке проекта дорожной карты сотрудничества России со странами исламского мира в сфере науки, технологий и экономики. Проект будет разработан по итогам круглого стола в Академии наук Татарстана в рамках международного экономического форума «Россия - Исламский мир: KazanForum», сообщили ТАСС в пресс-службе Группы стратегического видения «Россия - Исламский мир».

    «Документ предусмотрит создание постоянно действующей рабочей группы по развитию научно-технологического и экономического сотрудничества, а также подготовку совместных проектов в сфере ИИ, цифровых платформ, энергетики, биомедицины и исламских финансовых инструментов», – говорится в сообщении.

    В обсуждении участвовали 22 представителя научного сообщества, органов власти, дипломатических структур и международных организаций, всего прозвучало 16 докладов. Помощник главы Татарстана и заместитель председателя Группы Марат Гатин заявил, что сотрудничество России и исламского мира выходит на новый уровень, где ключевыми становятся наука, технологии и инновации, и подчеркнул роль Казани как площадки выработки решений и «новых точек роста международного партнерства».

    Президент Академии наук Татарстана Рифкат Минниханов отметил высокий потенциал научного и технологического взаимодействия. Участники обсудили развитие научно-технологической инфраструктуры, цифровые платформы, биомедицину, исламскую биоэтику, климатические и агротехнологии, а также новые механизмы экономического сотрудничества.

    Особое внимание они уделили вопросам искусственного интеллекта, его влиянию на экономические системы и международную безопасность, а также разработке инструментов «технологий доверия» и предложили создать на базе Татарстана международную экспертную платформу «Технологии доверия: исламская биоэтика, ИИ и цифровой суверенитет».

    Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин на форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum» заявил о визите представителей крупнейшего банка Ирана и росте сотрудничества в сфере исламского банкинга.

    Также на площадке KazanForum отечественные специалисты представили формат инженерной дипломатии для совместной разработки передовых технологий молодыми профессионалами из разных стран. Как писала газета ВЗГЛЯД, на том же форуме в Казани разработчики продемонстрировали судно на водородных топливных элементах, успешно прошедшее заводские ходовые испытания.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    Мишустин поручил внедрить искусственный интеллект в российскую промышленность

    Мишустин поручил проработать внедрение ИИ в промышленность

    Tекст: Вера Басилая

    Глава правительства Михаил Мишустин поручил индустриальным центрам компетенций до конца года представить варианты использования технологий искусственного интеллекта в различных отраслях промышленности.

    Председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко проработать внедрение технологий искусственного интеллекта на отечественных предприятиях, передает ТАСС.

    Премьер-министр подчеркнул необходимость создания перспективных сервисов для каждой отрасли экономики.

    «Крайне важно, чтобы наши предприятия использовали самые современные технологии искусственного интеллекта. Для каждой отрасли надо предложить такие перспективные сервисы», – указал Мишустин в ходе совещания со своими заместителями. Он добавил, что индустриальные центры компетенций должны подготовить свои предложения до конца года.

    Глава кабмина отметил важность стимулирования перехода бизнеса на российские программные продукты. По его словам, сокращение зависимости от иностранных аналогов позволит повысить конкурентоспособность и производительность труда с минимальными затратами.

    Мишустин также напомнил о прошедшей в Нижнем Новгороде конференции «Цифровая индустрия промышленной России». По итогам мероприятия он дал ряд поручений, включая создание полноценного облачного контура и ускорение формирования генеральной схемы вычислительных центров.

    Премьер-министр Михаил Мишустин определил срок внесения в Госдуму законопроекта о регулировании этой сферы.

    В прошлом году вице-премьер Дмитрий Григоренко призвал переходить к активному использованию таких технологий на практике.

    В апреле президент России Владимир Путин поручил рассмотреть программы ускоренного внедрения искусственного интеллекта в ключевые отрасли.

    Комментарии (0)
    20 мая 2026, 00:04 • Новости дня
    АСИ с партнерами из КНР договорились провести конкурс короткометражек с ИИ

    Tекст: Катерина Туманова

    Агентство стратегических инициатив (АСИ) с китайскими партнерами договорились провести конкурс короткометражных фильмов с использованием ИИ, о чем сообщила гендиректор АСИ Светлана Чупшева, которая посетила КНР в составе делегации с президентом России Владимиром Путиным.

    «Меморандум о взаимопонимании между АСИ, ООО «Т-Система» (входит в консорциум «Медиалаборатория») и Китайской ассоциацией научного кино и телевидения подписали глава агентства, директор компании Олег Гринько и председатель ассоциации Чжан Цзянь. Соглашение открывает такие направления сотрудничества, как запуск российско-китайского конкурса короткометражных фильмов, созданных с использованием ИИ, для поддержки молодых режиссеров, сценаристов и ИТ-специалистов», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе АСИ.

    Стороны планируют системно внедрять искусственный интеллект (ИИ) в кинопроизводство. Первыми совместными проектами станут полнометражный анимационный фильм «Ключ» и цифровая инициатива «Великий чайный путь».

    Чупшева отметила расширение международного взаимодействия в высокотехнологичной медицине и креативных индустриях, выразив уверенность, что новые соглашения станут основой будущих технологических прорывов.

    Помимо этого, агентство договорилось о развитии сотрудничества в сфере медицины с китайскими партнерами, что позволит обмениваться опытом и внедрять передовые реабилитационные практики.

    Также соглашение с Восточно-китайским педагогическим университетом предполагает создание совместной технологической лаборатории и института бизнеса и гуманитарных наук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бронзит предложил ввести маркировку для фильмов с искусственным интеллектом. Москву включили в пятерку лидеров виртуального кинопроизводства мира.

    Комментарии (0)
    19 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Еврокомиссия сообщила о подготовке к кибервойне с нейросетями

    Еврокомиссия заявила о необходимости подготовки ЕС к кибервойне с нейросетями

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Власти Евросоюза планируют усилить защиту цифровой инфраструктуры из-за риска превращения технологий искусственного интеллекта в мощное оружие, заявила вице-председатель организации Хенна Вирккунен.

    Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны на фоне стремительного развития искусственного интеллекта, передает РИА «Новости». Вице-председатель организации Хенна Вирккунен отметила, что ИИ может стать серьезным оружием.

    «Глобальные ИИ-модели нового поколения обладают высокими возможностями. Они работают на скорости и уровне автоматизации, которые опережают традиционные циклы защиты, одновременно значительно снижая порог входа для сложных атак», – заявила политик.

    Евросоюз разрабатывает новые меры защиты цифровой инфраструктуры. В рамках пакета по технологическому суверенитету, который планируется представить в мае, Европа хочет сосредоточиться на обеспечении безопасности инфраструктур. Вирккунен подчеркнула, что ЕС не должен зависеть от американских систем киберзащиты и обязан наращивать собственные возможности.

    Представитель Еврокомиссии признала отставание европейских разработчиков от американских конкурентов. Брюссель намерен расширить поддержку местных компаний. Однако глава Siemens AG Роланд Буш предупреждал, что стремление к созданию суверенного ИИ может привести к экономическим проблемам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Евросоюза потребовали от американской компании Anthropic доступ к обладающей хакерскими способностями нейросети Mythos.

    Эксперты Google остановили массовую кибератаку с использованием созданного искусственным интеллектом эксплойта.

    В прошлом году Брюссель запланировал ускоренное внедрение нейросетей в экономику из-за отставания от США.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 05:44 • Новости дня
    Астроном Ананьева оценила число пригодных для жизни планет

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    За пределами Солнечной системы обнаружены десятки миров, температурный режим которых теоретически допускает существование жидкой воды и зарождение жизни, заявила научный сотрудник Института космических исследований РАН Владислава Ананьева.

    Астрономам известно о нескольких десятках планет, расположенных на комфортном расстоянии от своих звезд, пояснила Ананьева, передает РИА «Новости».

    «Планета считается потенциально обитаемой, если она находится в комфортной температурной зоне. Сейчас известно несколько десятков таких экзопланет», – заявила она.

    Понятие обитаемости характеризует исключительно климат небесного тела, а не фактическое наличие живых организмов. Например, Луна и Марс также находятся в благоприятной зоне, однако на земном спутнике жизни нет, а на Красной планете ученые лишь надеются найти микробные формы.

    Специалист объяснила небольшую долю таких миров среди более 6 тыс. открытых экзопланет особенностями поиска. Самый распространенный транзитный метод лучше всего выявляет объекты, расположенные слишком близко к своим светилам. Пригодные же для жизни миры должны находиться на большем удалении.

    Из всех потенциально обитаемых планет около 20 сопоставимы по размеру с Землей. На их поверхности может присутствовать жидкая вода и атмосфера, однако ее состав пока остается загадкой для исследователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, астрономы выявили свыше десяти тысяч новых кандидатов в экзопланеты по снимкам телескопа TESS.

    Президент Российской академии наук Геннадий Красников допустил вероятность существования необычных микроорганизмов в атмосфере Венеры.

    Комментарии (0)
    21 мая 2026, 09:52 • Новости дня
    Бунт сотрудников сорвал продажу робособак Boston Dynamics полиции США

    Boston Dynamics отменила продажу робособак полиции из-за протестов сотрудников

    Tекст: Мария Иванова

    Американская компания Boston Dynamics отказалась поставлять роботов-собак правоохранительным органам после массовых протестов своих сотрудников.

    Американская компания Boston Dynamics отменила планы по продаже роботов-собак предприятию, снабжающему полицию снаряжением. Решение было принято после протестов персонала, передает ТАСС со ссылкой на портал Semafor.

    Работники выразили опасения, что устройства могут быть использованы для переноски светошумовых гранат при подавлении возможных протестов. Изначально сделка была одобрена внутренним комитетом по этике, но позже вызвала серьезное недовольство в коллективе.

    Представитель Boston Dynamics подтвердила отмену соглашения. Она заявила: «Это могло нарушить принцип отказа от применения роботов в качестве оружия».

    По условиям несостоявшейся сделки, робособак запрещалось использовать для подавления протестов. Их применение допускалось лишь в случаях, когда преступники вооружены, забаррикадировались или удерживают заложников.

    Ранее директор Института интеллектуальной робототехники Новосибирского госуниверситета Алексей Окунев отмечал, что массовое применение роботов в военных целях может начаться именно с робособак. Boston Dynamics уже демонстрировала модели, способные переносить военные грузы и передвигаться по пересеченной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Boston Dynamics представила обновленные возможности человекоподобного робота Atlas.

    Американские разработчики показывали прототип вооруженной снайперской винтовкой боевой робособаки.

    Сотни специалистов Google ранее подписали обращение против военного использования искусственного интеллекта.

    Комментарии (2)
    20 мая 2026, 03:45 • Новости дня
    Кравцов сообщил о новом профиле «Искусственный интеллект» с 1 сентября в школах

    Кравцов заявил о новом профиле «Искусственный интеллект» в школах

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские школьники начнут изучать искусственный интеллект (ИИ) с начала следующего учебного года, причем новый профиль будет включен в олимпиаду, сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

    «В пример приведу новый профиль «Искусственный интеллект», который мы включили в олимпиаду по информатике. Он оказался настолько востребованным и актуальным, что уже с 2026/27 учебного года будет внедрен в школьную программу в рамках углубленного изучения предмета», – сказал Кравцов РИА «Новости».

    По словам министра, Всероссийская олимпиада школьников, очередной цикл которой завершился в мае, задает вектор развития образования.

    Ранее Минпросвещения включило учебники «Введение в искусственный интеллект» для пятых–шестых, седьмых–восьмых и девятых классов в федеральный перечень школьных учебников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кравцов осенью 2025 года объявил о планах создать российский ИИ для школ. В учебную программу введут предмет «Духовно-нравственная культура России». Кравцов сообщил о создании единого учебника по физкультуре.

    Комментарии (0)
    Главное
    При атаке беспилотников ВСУ на Сызрань погибли два человека
    Рютте пригрозил России «разрушительными последствиями»
    Туск заявил о реальной угрозе войны в Европе из-за БПЛА в Прибалтике
    Иранский генерал Вахиди стал ключевой фигурой переговоров с США
    Грузия выразила надежду на «двустороннюю дружбу» с Украиной
    Улицу имени Жириновского открыли в Уфе
    Исследование: Женщины от 18 до 42 лет нагреваются

    Германию заставляют продать хребет энергетической безопасности

    Едва оправившийся от кризиса немецкий энергоконцерн Uniper стал разменной монетой в отношениях между Еврокомиссией и ФРГ. По каким причинам Германия вынуждена продать один из столпов своей энергетической безопасности – и почему это решение вызвало резкую критику ряда немецких политиков? Подробности

    Перейти в раздел

    «Единая Россия» ставит на успех в малых делах

    «Единая Россия» продолжает подбор кандидатов на выборы в Госдуму. Лучшие шансы имеют те, кто активно работает в округе, не боится отвечать на жесткие вопросы избирателей и помогает им в конкретных жизненных ситуациях. Официальные бонусы на праймериз есть только у участников СВО. О том, как партия готовится к кампании-2026, рассказал секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев. Подробности

    Перейти в раздел

    Второе кресло в кабине создает новую роль для Су-57

    В России сделан новый шаг по модернизации истребителя пятого поколения Су-57: первый полет совершила двухместная версия этой машины. Как и зачем начиналась ее разработка, какие задачи лягут на второго члена экипажа – и в чем двухместная машина эффективнее варианта с одним пилотом? Подробности

    Перейти в раздел

    Создать полки из «ухилянтов» в Европе мешают из Киева

    Евросоюз вернулся к идее лишить украинских мужчин призывного возраста юридической защиты от высылки на родину. Причина очевидна: ВСУ критично нужны люди. Однако у «ухилянтов» появился неожиданный союзник в Киеве, который саботирует политику Брюсселя и Берлина. Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Европа против «ухилянтов»: Брюссель требует жертв

      Специальный представитель Евросоюза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон, отвечая на вопрос о продлении убежища для них в Евросоюзе после 2027 года, заявила, что это не должно касаться мужчин призывного возраста.

    • Германия требует продолжения войны

      В ходе своего первого зарубежного визита, который не случайно пришелся на Германию, новый премьер Болгарии Румен Радев выступил за переговоры с Россией ради завершения украинское конфликта. У канцлера Германии Фридриха Мерца другое мнение.

    • США потребовали от Кубы невозможного

      Кубу, где из-за американской блокады возобновился кризис, посетил директор ЦРУ Джон Рэтклифф и привез ее руководству список требований для возобновления поставок нефти. Одно из них – голова Кастро.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какой церковный праздник сегодня, 21 мая 2026 года: Вознесение Господне, что можно и нельзя делать

      Сегодня, 21 мая 2026 года, православные верующие отмечают Вознесение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Он приходится на 40-й день после Пасхи и всегда выпадает на четверг. В этот день Церковь вспоминает вознесение Иисуса Христа на небо после Воскресения. Что можно и нельзя делать сегодня, какие приметы связаны с Вознесением, можно ли работать, ходить на кладбище и почему праздник считается символом надежды и вечной жизни – в материале.

    • Установка кондиционера в квартире в 2026 году: новые правила, штрафы и требования

      С приходом жары спрос на кондиционеры традиционно растет, однако установка сплит-системы в многоквартирном доме может обернуться конфликтами с соседями, штрафами и даже требованием демонтировать оборудование. В 2026 году правила размещения кондиционеров по-прежнему зависят от региона, статуса дома и особенностей фасада. Где можно устанавливать внешний блок, когда требуется согласование и за что могут наказать владельца квартиры – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько служит газовая плита и когда ее нужно менять: сроки, штрафы и признаки опасности

      Газовая плита – один из самых опасных бытовых приборов в квартире, поэтому ее эксплуатация строго контролируется государством. У каждой плиты есть установленный производителем срок службы, после которого оборудование подлежит обязательной проверке или замене. Что произойдет, если продолжать пользоваться старой плитой, могут ли отключить газ и какие признаки указывают на необходимость срочной замены – в материале газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации