Neuralink создала робота-хирурга для операций на мозге
Компания Маска Neuralink сообщила о создании робота для операций на мозге
Инновационный роботизированный комплекс сможет проводить операции в любых отделах головного мозга для внедрения нейроинтерфейсов, помогающих бороться с тяжелыми заболеваниями, сообщила нейротехнологическая компания Neuralink.
Компания Neuralink, основанная американским предпринимателем Илоном Маском, объявила о разработке инновационного робота-хирурга, способного работать в любой части головного мозга, передает РИА «Новости».
«Мы создаем хирургического робота, способного воздействовать на любую область головного мозга. Цель: единый нейронный интерфейс, который поможет справиться с любым заболеванием, развивающимся в мозге», – заявили представители компании в социальной сети.
В прошлом году Маск прогнозировал, что в ближайшие пять лет роботизированные системы смогут полностью заменить людей-хирургов в этой области. Предприниматель также отмечал, что робот Neuralink уже применялся для введения электродов в ткани человеческого мозга, поскольку скорости и точности человека для этой задачи оказалось недостаточно.
В январе Маск рассказал об успешном вживлении первого импланта Neuralink человеку, отметив многообещающие первоначальные результаты. Позже бизнесмен уточнил, что устройство получило название Telepathy. Оно позволяет управлять электронными устройствами силой мысли и предназначено в первую очередь для парализованных пациентов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Neuralink планирует к 2031 году ежегодно вживлять нейроимпланты 20 тыс. пациентов.
Илон Маск анонсировал скорое появление мозгового чипа для возвращения зрения слепым людям.
Второму участнику эксперимента успешно установили устройство в августе 2024 года.