Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан, как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.0 комментариев
Bloomberg сообщил о планах Neuralink ежегодно вживлять 20 тыс. чипов
Bloomberg сообщил о планах Neuralink ежегодно имплантировать нейрочипы 20 тыс. человек
Компания Neuralink планирует ежегодно имплантировать нейрочипы 20 тыс. человек к 2031 году, она откроет пять клиник и выпустит минимум три версии устройств.
Компания Neuralink Илона Маска планирует к 2031 году ежегодно вживлять нейроимпланты 20 тыс. пациентам, пишет Bloomberg. Об этом стало известно из документов компании, оказавшихся в распоряжении агентства. Такой масштаб операций, по прогнозу Neuralink, позволит довести годовую выручку до 1 млрд долларов.
Neuralink собирается открыть пять собственных клиник в США, где пациенты смогут получить доступ минимум к трем видам чипов. Это устройства для улучшения зрения (Blindsight) для слепых и слабовидящих, импланты для снижения симптомов нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Паркинсона, а также чипы Telepathy для управления компьютерами и техникой силой мысли.
Как отмечает агентство, ранее компания публично не объявляла о таких целевых показателях и работах над решениями для болезни Паркинсона. На запрос о комментариях представители Neuralink и Маска не ответили. В Bloomberg подчеркивают, что цели проекта демонстрируют «невероятный масштаб» и амбиции в сжатые сроки.
На данный момент официально подтверждено внедрение чипов Neuralink только у десяти пациентов, и все они проходят клинические испытания без лицензии на постоянное использование. Чипы для зрения и лечения болезни Паркинсона пока не тестировались на людях. К 2029 году компания рассчитывает выполнять 2 тыс. имплантаций Telepathy ежегодно с выручкой не менее 100 млн долларов, а в 2030 году планирует внедрять импланты для зрения уже 10 тыс. человек, получая более 500 млн долларов в год.
При этом ранее компания Neuralink Илона Маска назвала себя «малым предприятием, находящимся в неблагоприятном положении».
Маск заявил о планах Neuralink вернуть зрение слепым людям.
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