Bloomberg сообщил о планах Neuralink ежегодно вживлять 20 тыс. чипов

Bloomberg сообщил о планах Neuralink ежегодно имплантировать нейрочипы 20 тыс. человек

Tекст: Мария Иванова

Компания Neuralink Илона Маска планирует к 2031 году ежегодно вживлять нейроимпланты 20 тыс. пациентам, пишет Bloomberg. Об этом стало известно из документов компании, оказавшихся в распоряжении агентства. Такой масштаб операций, по прогнозу Neuralink, позволит довести годовую выручку до 1 млрд долларов.

Neuralink собирается открыть пять собственных клиник в США, где пациенты смогут получить доступ минимум к трем видам чипов. Это устройства для улучшения зрения (Blindsight) для слепых и слабовидящих, импланты для снижения симптомов нейродегенеративных заболеваний вроде болезни Паркинсона, а также чипы Telepathy для управления компьютерами и техникой силой мысли.

Как отмечает агентство, ранее компания публично не объявляла о таких целевых показателях и работах над решениями для болезни Паркинсона. На запрос о комментариях представители Neuralink и Маска не ответили. В Bloomberg подчеркивают, что цели проекта демонстрируют «невероятный масштаб» и амбиции в сжатые сроки.

На данный момент официально подтверждено внедрение чипов Neuralink только у десяти пациентов, и все они проходят клинические испытания без лицензии на постоянное использование. Чипы для зрения и лечения болезни Паркинсона пока не тестировались на людях. К 2029 году компания рассчитывает выполнять 2 тыс. имплантаций Telepathy ежегодно с выручкой не менее 100 млн долларов, а в 2030 году планирует внедрять импланты для зрения уже 10 тыс. человек, получая более 500 млн долларов в год.

При этом ранее компания Neuralink Илона Маска назвала себя «малым предприятием, находящимся в неблагоприятном положении».

Маск заявил о планах Neuralink вернуть зрение слепым людям.

Между тем в Китае представили робота, который способен с высокой точностью вживлять гибкие микроэлектроды в мозг животных для развития интерфейса мозг-компьютер.