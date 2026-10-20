Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.10 комментариев
Японский зонд для изучения спутника Марса вышел на заданную орбиту
Японский зонд MMX для сбора грунта на спутнике Марса вышел на орбиту
Зонд MMX Японского агентства аэрокосмических исследований для изучения спутника Марса Фобоса успешно отделился от ракеты-носителя.
Запуск аппарата состоялся в ночь на вторник с космодрома Танэгасима, после чего зонд успешно вышел на заданную орбиту, пишет ТАСС.
Ожидается, что примерно к августу аппарат приблизится к Марсу, а не ранее декабря 2028 года выполнит свою главную задачу – соберет около 10 граммов грунта Фобоса.
Зонд должен вернуться к Земле в 2031 году и сбросить капсулу с образцами, анализ которых поможет японским специалистам получить информацию о происхождении Фобоса и самого Марса.
Как заявил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Ёсихиро Сэки, проект поможет установить происхождение спутника и проработать технологии, связанные с будущей отправкой на Марс пилотируемых экспедиций.
Аппарат весом 4,5 т оснащен солнечными батареями с размахом девять метров. Предполагается, что используемые в миссии технологии можно будет применить для дальнейших полетов на Марс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Япония запустила зонд для сбора грунта на спутнике Марса. Летом Токио начал собственный путь к ведению войны в космосе.
В прошлом году эксперты предрекли марсианскому проекту России и США повторение успеха миссии «Союз-Аполлон».