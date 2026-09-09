Цементирующим «клеем», базовой основой, на которой существует единое этнокультурное пространство России, является русский язык. Именно благодаря русскому, через его посредство, народы России получили прямой доступ к мировым сокровищницам знаний.3 комментария
Академик РАН Зеленый предрек зависимость освоения Луны от уровня робототехники
Успех в промышленном освоении спутника Земли будет зависеть от уровня развития робототехники, заявил научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Будущее промышленное освоение спутника Земли окажется в прямой зависимости от уровня робототехники, сказал Зеленый в беседе с ТАСС.
Хотя политическая гонка за высадку человека представляет интерес, ключевым фактором станет создание универсальных и совершенных автоматических аппаратов.
«Гонка за то, чей космонавт, астронавт или тайконавт первым вступит на Луну в XXI веке, конечно, политически интересна. Но, мне кажется, для будущего промышленного освоения Луны будет важнее, чья робототехника будет более развитой и универсальной», – отметил научный руководитель ИКИ РАН.
Академик подчеркнул, что Россия активно развивает программу беспилотных исследований Луны, хотя пилотируемая миссия пока не сформулирована. Ставка должна делаться на ускоренное создание роботов для работы в экстремальной лунной среде.
Такой подход обусловлен серьезными рисками для человека, включая высокую радиацию, лунную пыль и отсутствие магнитного поля. При этом автоматические системы способны функционировать круглосуточно, а их адаптация к суровым условиям проще, чем создание надежной защиты для людей.
Ранее Россия и Китай договорились о совместном изучении лунного грунта.
Академик Зеленый сравнивал значимость освоения Луны с первенством в Арктике.
Космонавт Антон Шкаплеров предсказал выполнение большей части работ на спутнике Земли роботами.