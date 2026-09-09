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На поиски пропавшей в горах Бурятии туристки направили беспилотники
Туристка из Иркутска исчезла в горах Бурятии, ведется масштабная спасательная операция по ее поиску, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Женщине 58 лет, она пропала в конце августа в районе горы Буту-Гол, передает ТАСС со ссылкой на ведомство.
«В зону поиска вошли участки горной местности, лесной массив и тропы вдоль реки, в том числе локация Балаган, русло реки Жохой и тропа на гору Буту-Гол. Несмотря на сложные природные и погодные условия, спасатели и добровольцы не прекращают работу», – пояснили там.
Для осмотра труднодоступных участков задействовали БПЛА.
Специалистам Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вместе с добровольцами и другими подразделениями уже удалось обследовать 217 квадратных километров. В
операции принимают участие трое сотрудников пограничного отряда поселка Монды Пограничного управления ФСБ России по Бурятии, четверо спасателей отряда № 2 и волонтеры.
В апреле спасатели обнаружили в горах Бурятии тело погибшей под лавиной туристки из Иркутской области.
В июле экстренные службы задействовали беспилотники для поиска пропавших туристов в Приангарье.