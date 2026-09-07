США готовят Норвегию к противостоянию с Россией в Арктике

Tекст: Олег Исайченко

Норвегия разместила вблизи российской границы четыре самоходные установки К9 Thunder в составе бригады «Финмарк». Как отметил в интервью «Известиям» посол РФ в королевстве Николай Корчунов, их дальность стрельбы составляет до 40 км. Однако в перспективе показатель может быть увеличен до 120 км.

Как ожидается, еще 24 установки передадут бригаде до конца 2028 года, а к 2030 году норвежская армия получит еще 16 южнокорейских РСЗО К239 Chunmoo. К ним будут прилагаться и ракеты, способные поразить цель на расстоянии до 500 км. Кроме того, предполагается и создание отдельного артиллерийского дивизиона в губернии Тромсе. «В зоне досягаемости окажутся Северный флот и стратегические объекты России на Кольском полуострове», – предупредил дипломат.

Таким образом, Норвегия продолжает наращивать собственный наступательный потенциал. В начале сентября США развернули в стране свою пусковую установку для ракет средней и малой дальности – Mk 70, отмечало издание Army Recognition. Предположительно, Пентагон разместил технику на военном аэродроме в Тронхейме.

Данные комплексы были доставлены в рамках трехсторонних учений (Норвегия, США, Великобритания) Operation Atlantic City 26, которые завершились 4 сентября. Маневры являются частью запущенной в начале этого года первой постоянной миссии НАТО в Заполярье «Арктический часовой», якобы направленной на защиту региона от «угроз со стороны России и Китая».

Милитаризация Норвегии вызывает серьезные опасения Москвы. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал угрозой усиление военного присутствия у границ России. «Это является поводом для принятия дополнительных мер по обеспечению нашей безопасности», – подчеркнул он.

В свою очередь, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что после размещения американских пусковых установок в Норвегии конструктивный разговор с Вашингтоном станет невозможным. «Появление в Европе американских комплексов, способных к пуску ракет средней и меньшей дальности (РСМД), расцениваем как еще один шаг в нескончаемой череде остро дестабилизирующих действий стран НАТО», – заявила она.

Дипломат также обратила внимание, что Североатлантический блок не только не скрывает, «но и демонстративно выпячивает» намерения обрести обширный потенциал для нанесения ракетных ударов вглубь России. «Попутно предпринимается попытка взять "под прицел" обширные водные пространства региона, обеспечив себе господствующий контроль за морскими артериями, имеющими ключевое значение с военной и торгово-транспортной точек зрения», – акцентировала Захарова.

Эксперты отмечают: Норвегия под контролем США уверенными шагами превращается в еще один антироссийский плацдарм НАТО. Однако Россия это не только отчетливо видит, но и осознает все риски, поэтому уже сейчас готовится к возможным ответным действиям в случае реализации намерений противником.

«Ключевая особенность установок Мk 70 и K9 заключается в универсальности: с их помощью могут запускаться многие виды ракет, включая Tomahawk. Так как любой боеприпас обладает фиксированной дальностью полета, основной вопрос в сложившейся ситуации заключается в том, где именно будут размещены машины», – рассуждает военный эксперт Алексей Анпилогов.

«Если установки развернут в районе Тромсе, то в непосредственной близости к ним окажутся российские базы подводных ракетоносцев Северного флота и аэродромы стратегической авиации Ту-95 и Ту-160.

Для дозвуковой ракеты расстояние в 500 км равносильно получасу лета», – отметил он. При этом отличительной чертой K9 является ее подвижность, добавил военный эксперт Юрий Кнутов. «Они на гусеничном ходу и обладают хорошей проходимостью, поэтому их позиция не является постоянной. Другими словами, противник может достаточно быстро перебазировать их вплотную к российской границе и дотянуться до наших территорий», – подчеркивает он.

«Что касается Mk 70, то речь идет об одной из модификаций Mk 41, которая славилась универсальностью решаемых задач», – говорит собеседник. Он также добавил, что многое будет зависеть от самих ракет. Так, по его словам, зенитную SM-6 уже переделывают в наземное ударное средство с дальностью до 500 км, а Tomahawk с этой же установки летит на 1800 км и способен нести ядерный компонент.

Анпилогов прогнозирует: скорее всего, Осло попытается снизить напряжение в диалоге с Москвой убеждениями о том, что речь идет о противоракетных установках. «Но, в сущности, подобные заявления – обманка. Пусковые ячейки одинаковы под любой тип ракет, а проверить со стороны, что именно в них загружено, невозможно. Исходить приходится из максимальных возможностей комплекса», – объясняет эксперт. Как бы то ни было, основная угроза нависает над ракетоносцами Северного флота и аэродромами стратегической авиации, считают эксперты.

«Эти шаги Осло крайне опрометчивы. В случае подтвержденной угрозы или очевидной эскалации все размещенные установки автоматически переходят в разряд целей для нашего обезоруживающего удара»,

– пояснил Анпилогов. «На этом фоне с политической точки зрения действия королевства и вовсе безответственны. Власти подвергают риску своих собственных граждан, размещая у себя установки, решение о запуске которых будет приниматься за рубежом», – обращает внимание аналитик.

«В текущих условиях Россия вправе перейти к дипломатическим демаршам. Например, мы можем выйти из соглашения по рыболовству в Баренцевом море, что нанесет значимый экономический удар по Осло. Задействовать нужно весь комплекс политических и финансовых мер», – говорит Анпилогов.

Кнутов напоминает: складывающееся напряжение на северных рубежах России может оказаться критическим, поскольку ранее размещение подобных установок на территории западных государств ограничивалось положениями договора о РСМД, из которого США, впрочем, вышли. «И в этом смысле

становится понятно, почему ранее США отказались от идеи размещать вооружения на территории Германии.

Норвегия для этого, действительно, лучший кандидат», – иронично заметил он. По словам аналитика, также логично желание НАТО заблокировать Северный морской путь. «Значение артерии постоянно растет. И, естественно, оппоненты хотели бы взять маршрут под контроль, чтобы в случае необходимости иметь возможность его перекрыть. Подтверждение этому – звучавшие на последнем саммите заявления о необходимости контроля логистики и транспортных артерий», – обратил внимание эксперт.

Впрочем, как говорят аналитики, России найдется чем ответить на притязания НАТО. «Для минимизации рисков нам необходимо разворачивать дополнительные средства поражения в Ленинградском военном округе на базе комплексов "Искандер", а также системы перехвата Tomahawk, к которым относятся С-400 и С-350 "Витязь". Отдельного усиления также требует противовоздушная и противоракетная оборона нашего флота», – заключил Кнутов.