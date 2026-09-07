Силы ПВО за день уничтожили 32 украинских дрона над шестью регионами

Минобороны: Силы ПВО за день уничтожили 32 украинских дрона

Tекст: Валерия Городецкая

В течение дня российские военные успешно отразили серию атак с использованием беспилотников, сообщается в канале Минобороны в Max. С 8.00 до 20.00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 32 украинских дрона самолетного типа.

Аппараты противника были сбиты над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской и Орловской областей. Кроме того, вражеские дроны нейтрализовали над Пермским краем, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

В ночь на 4 сентября российские силы противовоздушной обороны уничтожили 490 украинских беспилотников над 20 регионами страны.

Сутками ранее военные отразили массированную атаку 416 вражеских дронов самолетного типа.

В середине августа дежурные расчеты ПВО перехватили 316 аппаратов над территорией России и Черным морем.