Педофила-рецидивиста отдали под суд в Омске за убийство московской школьницы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчине предъявили обвинения по статьям «Покушение на изнасилование, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; убийство, сопряженное с изнасилованием», передает ТАСС.

По версии следствия, 22 июля 2024 года фигурант напал на девочку в парке имени 30-летия Победы. Школьница приехала в Омск на каникулы к родственникам и решила прогуляться перед возвращением домой. Злоумышленник попытался надругаться над ней, но испугался прохожих и ударил жертву по голове.

Девочка потеряла сознание, после чего нападавший утопил ее в Иртыше, чтобы скрыть следы преступления.

Тело школьницы обнаружили спустя три дня поисков, в которых участвовали более 100 полицейских и волонтеров. Выйти на след обвиняемого помогли сложные ДНК-экспертизы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве этой московской школьницы в ноябре 2024 года.

В начале сентября текущего года следователи вменили три новых эпизода педофилии обвиняемому в убийстве ребенка в Ленинградской области.

Весной суд в Дагестане приговорил к пожизненному сроку убийцу восьмилетней девочки из Каспийска.