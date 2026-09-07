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Педофила-рецидивиста отдали под суд в Омске за убийство московской школьницы
Завершено расследование дела в отношении ранее судимого за преступления против половой неприкосновенности детей мужчины, обвиняемого в убийстве и попытке изнасилования 15-летней школьницы из Москвы в Омске, сообщили в региональном следственном управлении СК.
Мужчине предъявили обвинения по статьям «Покушение на изнасилование, совершенное лицом, имеющим судимость за ранее совершенное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего; убийство, сопряженное с изнасилованием», передает ТАСС.
По версии следствия, 22 июля 2024 года фигурант напал на девочку в парке имени 30-летия Победы. Школьница приехала в Омск на каникулы к родственникам и решила прогуляться перед возвращением домой. Злоумышленник попытался надругаться над ней, но испугался прохожих и ударил жертву по голове.
Девочка потеряла сознание, после чего нападавший утопил ее в Иртыше, чтобы скрыть следы преступления.
Тело школьницы обнаружили спустя три дня поисков, в которых участвовали более 100 полицейских и волонтеров. Выйти на след обвиняемого помогли сложные ДНК-экспертизы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правоохранители арестовали подозреваемого в убийстве этой московской школьницы в ноябре 2024 года.
В начале сентября текущего года следователи вменили три новых эпизода педофилии обвиняемому в убийстве ребенка в Ленинградской области.
Весной суд в Дагестане приговорил к пожизненному сроку убийцу восьмилетней девочки из Каспийска.