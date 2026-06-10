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    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

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    10 июня 2026, 21:55 • Новости дня

    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле

    В Москве открыли мемориальную доску в честь историка Тарле
    @ РВИО

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в столице на здании Дипломатической академии МГИМО Министерства иностранных дел России была открыта мемориальная доска в честь выдающегося историка Евгения Тарле.

    Памятная доска, выполненная в классическом стиле, установлена Российским военно-историческим обществом на фасаде дома, где ученый трудился с 1944 по 1955 годы, говорится в сообщении РВИО, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Скульптор Денис Стритович воплотил образ историка в момент выступления перед студентами.

    «На лекции Тарле было невозможно попасть. Туда не надо было заманивать студентов. Они заходили с другим курсом, с другим потоком, потому что это было невероятно интересно. Мы сегодня не можем посмотреть его лекцию – кинозаписи не сохранились. Но мы можем почитать его книги, которые читаются, как исторический роман. Я всех вас призываю: покупайте собрание сочинений Тарле», – заявил на церемонии открытия памятной доски помощник президента России и председатель РВИО Владимир Мединский.

    Впервые о планах открытия мемориальной доски, а также о первом современном переиздании полного собрания сочинений Тарле, включая ранее неизданные труды, было объявлено в прошлом году, который в историческом сообществе прошел под знаком памяти историка. Тогда же была учреждена премия имени Е. В. Тарле за выдающийся вклад в историческое просвещение. В 2026 году добавлена новая номинация «Премия Тарле. Учитель» для преподавателей истории, разрабатывающих и использующих лучшие практики преподавания предмета.

    Академик Евгений Тарле при жизни был признан классиком исторической науки, которому удавалось сочетать научность и увлекательность изложения. Он оставил после себя около 600 научных работ, охватывающих период от Средних веков до начала ХХ века.

    10 июня 2026, 11:39 • Новости дня
    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море

    МИД: Россия оставляет за собой право защищать грузы в Средиземном море

    Россия заявила о праве защищать грузы в Средиземном море
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Москва оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море.

    Захарова подчеркнула, что Россия оставляет за собой право использовать различные инструменты для защиты российских грузов в Средиземном море, передает РИА «Новости».

    «Мы оставляем за собой право использовать весь арсенал политических, правовых и других имеющихся в нашем распоряжении инструментов в защиту морской безопасности и законных интересов грузоотправителей и судовладельцев», – отметила Захарова.

    Комментируя действия Евросоюза, Захарова указала, что задействование кораблей военно-морской операции IRINI в Средиземном море для досмотра или захвата судов с нефтью, по оценке российской стороны, станет грубейшим нарушением международного права. Она отметила, что такие планы ЕС, касающиеся танкеров с нефтепродуктами, вызывают в Москве серьезную обеспокоенность с точки зрения безопасности судоходства и соблюдения международных норм.

    Военные корабли Евросоюза в Средиземном море получили право останавливать танкеры с предполагаемой российской нефтью в рамках операции IRINI.

    Евросоюз разрешил кораблям миссии IRINI задерживать в Средиземном море танкеры с нефтью, заявляя о борьбе с так называемым теневым флотом России.

    Ранее МИД России назвал задержание Францией танкера Tagor проявлением европейского правового нигилизма.

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    10 июня 2026, 14:28 • Новости дня
    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече

    Лавров: МИД примет послов Британии, Франции и Германии

    Послы Британии, Франции и Германии попросили МИД о встрече
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послы Британии, Франции и Германии будут приняты в Министерстве иностранных дел, где их позицию по украинскому урегулированию планируют выслушать, сообщил глава МИД Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ.

    «Послы этих стран – Британии, Франции и Германии – просятся на встречу с моим заместителем в Министерство иностранных дел. Мы встретимся с ними, послушаем. Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – указал руководитель российского дипломатического ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее лидеры Британии, Франции и Германии встретились в Лондоне для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро рассказал о планах усиления позиций европейских государств в мирном процессе.

    Ранее Лавров отмечал желание представителей европейских стран участвовать в урегулировании украинского конфликта.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    10 июня 2026, 14:38 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией

    Стубб предложил доверить переговоры с Россией Мерцу, Стармеру и Макрону

    Президент Финляндии назвал идеальных переговорщиков с Россией
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Финляндии Александр Стубб считает, что контактировать с Россией от лица Европейского союза должны канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Я думаю, что лучшей группой стран для этого будет E3 («евротройка»). Другими словами, президент Франции, канцлер Германии и премьер-министр Соединенного Королевства», – сказал Стубб на пресс-конференции.

    Политик также прокомментировал сообщения СМИ о том, что он сам мог бы стать переговорщиком. Финский лидер отметил, что не видит себя в роли представителя ЕС на возможных переговорах с Россией, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Британии, Франции и Германии провели в Лондоне встречу о возможных контактах с Россией.

    По итогам переговоров «евротройка» выдвинула условия для прекращения конфликта на Украине.

    Премьер Чехии Андрей Бабиш предложил назначить канцлера ФРГ Фридриха Мерца главным переговорщиком от Евросоюза.

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    10 июня 2026, 11:26 • Новости дня
    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины

    Севастопольский депутат Пархоменко: Удар ВСУ по зданию музея-панорамы – ужасное преступление

    Депутат: Удар по панораме «Оборона Севастополя» – ужасное преступление Украины
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Музей-панорама «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – сердце города, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Законодательного собрания Василий Пархоменко. Он признался, что переживает повреждения шедевра Франца Рубо в результате удара ВСУ как личную утрату.

    «Удар ВСУ по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854-1855 годов» – беспрецедентный случай и одно из самых ужасных преступлений Украины. Других слов я не могу подобрать. Думаю, большинство жителей города расценивают атаку противника именно так», – отметил Василий Пархоменко, заместитель председателя Законодательного собрания Севастополя III созыва.

    «Признаться, я переживаю произошедшее как свою личную утрату. Для меня, как для коренного севастопольца, Панорама – сердце города», – признался собеседник. Депутат напомнил, что здание музея в свое время подвергалось атакам немецко-фашистских захватчиков. Тогда в 1942 году шедевр Франца Рубо удалось вывезти, а затем его с трудом воссоздали.

    Теперь современные фашисты сделали то, что не смогли их предшественники. «ВСУ бьют по болевым точкам. Они ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей и поэтому наносят удары по самым важным объектам. В Севастополе их много, а Панорама отдельно стоит в этом ряду. Но есть еще целый ряд культурных, исторических объектов – и, наверное, руководству следует особо пристально подумать о том, как их защитить в дальнейшем», – заключил Пархоменко.

    Напомним, в ночь на 10 июня украинский БПЛА самолетного типа нанес целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 годов», которое является объектом культурного наследия и одним из символов города-героя. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.

    «Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен. Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Только полные отморозки могли пойти на такое – целенаправленно бить по музею», – написал он. Губернатор региона напомнил, что панорама также серьезно пострадала во время Великой Отечественной войны.

    «25 июня 1942 года при артобстреле немецко-фашистскими захватчиками здание было частично разрушено и загорелось. Казалось, великое произведение Франца Рубо погибло навсегда. Тогда, в дыму и пламени, произошло чудо, рожденное мужеством: пожарные, солдаты и моряки, рискуя собой, вынесли из ада 86 фрагментов полотна. После войны наши мастера совершили невозможное – фактически заново создали творческую копию шедевра», – отметил Развожаев.

    Он пообещал, что произведение искусства будет восстановлено. «Укрофюрер Зеленский может бить по камням и крышам, но ему никогда не уничтожить то, что заложено в нашем генетическом коде. Мы всё восстановим. Мы станем еще сильнее. А Панорама как стояла, так и будет стоять над Севастополем, напоминая о том, что любая попытка сломить наш город всегда заканчивается поражением наших врагов», – подчеркнул глава региона.

    Панорама «Оборона Севастополя» посвящена одному из ключевых противостояний при защите города в период Крымской войны – бою на Малаховом кургане. Здание спроектировал военный инженер Фридрих-Оскар Энберг. Художник-баталист Франц Рубо начал работу над панорамой в 1901 году. Через четыре года, к 50-летию обороны Севастополя, здание открыли для посетителей.

    Длина картины составляет 115 метров, высота – 14 метров, площадь около 1610 кв. м. Полотно создавалось в Мюнхене при участии немецких живописцев. На нем изображено более четырех тысяч фигур. Севастопольская Панорама – одна из самых известных среди панорам мира. С 1954 года ее посетило более 40 млн человек, говорится на сайте музея.

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    10 июня 2026, 16:02 • Новости дня
    Кобяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России

    Кобяков: Пенсии по старости будут назначать без заявлений

    Кобяков объявил об изменении механизма начисления пенсий в России
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В России готовится переход к проактивному назначению страховых пенсий по старости, при котором решения будут приниматься автоматически на основе сведений Социального фонда, сообщили в Минтруда.

    В России готовится проект закона о проактивном назначении страховых пенсий по старости. Документ предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О страховых пенсиях» и позволяет назначать выплаты без подачи гражданами заявлений, пишет «Российская газета».

    Министр труда и социальной защиты Антон Котяков пояснил суть реформы. «Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии. Предоставление заявления и других документов больше не потребуется», – рассказал министр, его слова приведены на сайте Минтруда России.

    После принятия законопроекта страховые пенсии по старости при достижении пенсионного возраста, а также досрочные выплаты для многодетных матерей и одного из родителей ребенка с инвалидностью будут назначаться без заявлений.

    Сейчас гражданам приходит уведомление в Госуслугах о возможности оформить пенсию, и решение принимается только после подачи согласия, а претендентам на досрочную пенсию приходится самостоятельно обращаться в отделения Социального фонда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенатор Ольга Епифанова заявила о действующем беззаявительном порядке шести видов соцвыплат и планах автоматического назначения страховых пенсий по старости.

    Ранее президент Владимир Путин провел встречу с Антоном Котяковым по развитию системы «Социальное казначейство» и проактивному предоставлению мер поддержки.

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    10 июня 2026, 19:18 • Новости дня
    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны

    Три страны выступили против возвращения хоккеистов России на международные турниры

    Названы выступившие против допуска России к хоккейным турнирам страны
    @ Sychkova Ekaterina/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии продолжают выступать против возвращения российских сборных на международные турниры, несмотря на возможные изменения в позиции международной организации.

    Хоккейные федерации Швеции, Финляндии и Чехии выступили против возвращения российских хоккеистов к международным соревнованиям. При этом спортивные чиновники отказываются комментировать свои возможные действия, если решение о возвращении россиян все же будет принято, отмечает ТАСС.

    «В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым. Но в уставе IIHF таких пунктов [позволяющих отстранить Россию] нет, за исключением тех, которые касаются безопасности», – заявил председатель Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон. Позицию шведского коллеги полностью поддержали в федерациях Финляндии и Чехии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дисциплинарный совет Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Позже совет организации пообещал рассмотреть вопросы допуска российских команд в индивидуальном порядке. А президент IIHF Люк Тардиф запланировал обсуждение статуса отстраненных сборных на сентябрь.

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    10 июня 2026, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола

    Политолог Ткаченко объяснил цель контактов Британии, ФРГ и Франции с Москвой

    Эксперт: На переговорах с Россией «евротройка» сядет с Украиной с одной стороны стола
    @ Stefan Rousseau/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Валерия Крутова

    «Евротройка» в диалоге с Россией надеется выторговать себе место за столом переговоров по поводу окончания конфликта на Украине. Однако у Москвы свои вопросы к Европе, например о замороженных активах, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее послы Британии, Германии и Франции выразили желания встретиться с замминистром МИД РФ.

    «В целом, формат «евротройки» (неформальное сотрудничество Британии, Германии и Франции на украинском направлении, также называемое в западных медиа E3) в первую очередь направлен на реализацию интересов непосредственно ее участников. Соответственно, на встрече с замминистра МИД РФ они в первую очередь будут говорить о своих желаниях, а не единой Европы», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Формально, с точки зрения дипломатического протокола, они имеют на это полное право. И в принципе, Сергей Лавров уже отметил, что Россия будет относиться к их просьбе исключительно как к рабочей рутине – ничего серьезного от нее никто в Москве не ждет», – полагает он.

    «Однако тем для обсуждения с Европой у нас хватает. Это и статус замороженных активов РФ, и тонкости восстановления (при встречном желании сторон) отношений, которые были сведены Старым Светом к нулю. Другое дело, что конкретики по данным вопросам от наших визави мы вряд ли дождемся», – считает собеседник.

    «Допускаю, что наиболее принципиальным вопросом встречи для них станет попытка достичь согласия Москвы на присутствии за будущим столом переговоров по завершению боевых действий на Украине Лондона, Берлина и Парижа. Однако эта инициатива для России неприемлема, поскольку «евротройка» является полноценной стороной конфликта и в качестве «посредников» мы их точно не видим», – акцентирует эксперт.

    «Поэтому максимум, на что может рассчитывать Е3 – это оказаться за столом переговоров за одной стороной с Украиной в противоположном от нас конце. Важно, однако, что Россия не отказывается от подобных встреч полностью. Мы демонстрируем открытость к диалогу, но одновременно и подчеркиваем: по-настоящему включиться в разговор Москва готова лишь в том случае, если почувствует серьезность намерений Старого Света», – заключил Ткаченко.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что послы Британии, Германии и Франции просят о встрече с замминистра дипведомства России. «Просто даже интересно, как эти люди будут излагать что-либо, что может навести на конструктивные какие-то мысли», – пояснил он.

    Вероятно, по задумке стран «евротройки», предметом обсуждения должны стать условия для достижения мира на Украине, предложенные ими 7 июня. Так, Лондон, Берлин и Париж настаивают на том, чтобы Москва инициировала немедленное прекращение огня.

    Лидеры государств также требуют юридически обязательных гарантий безопасности. При этом «тройка» оставляет за собой право развернуть на территории Украины иностранный военный контингент. Замороженные же активы РФ предлагается оставить «обездвиженными» до окончания боевых действий.

    Интересно, что президент Финляндии Александр Стубб назвал Е3 лучшей группой для начала диалога с Россией от лица ЕС. Впрочем, Сергей Лавров отметил, что союз уже имел немало шансов на то, чтобы помочь Москве и Киеву урегулировать противоречия, однако Старый Свет их упустил, пишет РИА «Новости».

    Напомним, что Владимир Путин уже формулировал «критерии» приемлемых для России переговорщиков. Он уточнял, что европейцы в праве самостоятельно выбирать подобное лицо, однако на его счету не должно быть оскорбительных высказываний в адрес Москвы.

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    10 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    Путин назвал позором санкции Запада против российских детских лагерей
    @ Валерий Шарифулин/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Западные политики, вводящие ограничения против российских детских оздоровительных центров, демонстрируют скудоумие и позорят сами себя попытками сделать мелкую пакость, заявил президент Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин подверг жесткой критике западные санкции в отношении российских детских оздоровительных организаций, передает РИА «Новости». Выступая на совещании с членами правительства, глава государства назвал подобные действия европейских политиков проявлением скудоумия.

    «Безусловно, деятели, которые этим занимаются в той же самой Европе, сами себя, думаю, позорят – с точки зрения здравого смысла нормальных людей и в России, да и в Европе, и во всем мире, это проявление какого-то скудоумия, попытка сделать очередную мелкую пакость», – подчеркнул российский лидер.

    «Чушь, бред какой-то, но тем не менее это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают», – добавил президент. Глава государства добавил, что российские лагеря продолжают успешно работать, принимая детей из всех регионов страны и из-за рубежа, передает Telegram-канал Пул№3.

    «Если европейские деятели озабочены гендерными проблемами и защитой разного рода сексуальных меньшинств, если их раздражает вид счастливых, увлеченных своим делом, любящих Россию детей, значит, мы с вами все делаем правильно и верно», – подчеркнул Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее Евросоюз ввел санкции против ряда российских детских центров.

    Министр просвещения Сергей Кравцов назвал эти ограничения подтверждением эффективности работы воспитательных учреждений.

    Позже Владимир Путин анонсировал дальнейшее масштабное развитие инфраструктуры детского отдыха в стране.

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    10 июня 2026, 13:39 • Новости дня
    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС

    Захарова: Россия не будет терпеть иждивенческую позицию Армении по ЕАЭС

    МИД заявил о недопустимости иждивенчества Армении в ЕАЭС
    @ Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Россия не намерена мириться с потребительским отношением армянского руководства к Евразийскому экономическому союзу, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что Ереван пытается убедить население в возможности одновременного извлечения выгоды из евразийской интеграции и подготовки к членству в ЕС, передает РИА «Новости».

    «Такую иждивенческую позицию в отношении к объединению ЕАЭС, к нашим партнерам по ЕАЭС терпеть мы не намерены», – заявила дипломат в ходе брифинга. Она также задалась вопросом о том, в состав какого государства предложат войти Армении ради европейских перспектив, напомнив, что Молдавии предлагают присоединиться к Румынии.

    Ранее партия премьер-министра Никола Пашиняна, выступающая за сближение с Евросоюзом, не смогла набрать 50% голосов на выборах. Тем не менее политическая сила получит необходимое количество мест для формирования правительства благодаря мандатам нацменьшинств и перераспределению голосов партий, не прошедших в парламент.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил намерение страны продолжить работу в рамках Евразийского экономического союза.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила руководство республики в использовании связей с Москвой для финансирования западного курса.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал взаимоисключающими процессы интеграции Еревана с Евросоюзом и членства в ЕАЭС.

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    10 июня 2026, 16:10 • Новости дня
    Развожаев: Панорама «Оборона Севастополя» была оцифрованна и будет воссоздана
    Развожаев: Панорама «Оборона Севастополя» была оцифрованна и будет воссоздана
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал журналистам о планах по восстановлению знаменитого исторического произведения, передает ТАСС. Само каменное здание панорамы получило лишь минимальные повреждения.

    «Само здание само по себе каменное, и, естественно, оно минимально пострадало, <…> а все внутреннее убранство, включая, соответственно, полотно, которое было в финальной стадии реставрации, конечно, от этого ничего не осталось. Но все оцифровано. Все материалы есть, все будет воссоздано в лучшем виде», – подчеркнул глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники практически полностью уничтожили шедевр Франца Рубо. Директор Музея обороны Севастополя Михаил Смородкин предупредил о риске обрушения купола здания. Исторические фрагменты легендарного полотна уцелели при ударе.

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    10 июня 2026, 14:20 • Новости дня
    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине

    Лавров: Чудо в вопросе участия ЕС в урегулировании на Украине маловероятно

    Лавров оценил способность ЕС содействовать урегулированию на Украине
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава МИД Сергей Лавров выразил сомнение в способности европейских институтов содействовать мирному процессу на Украине.

    Свое заявление министр сделал в Казани на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ОДКБ Таалатбеком Масадыковым, передает РИА «Новости». Встреча с журналистами состоялась по итогам заседания Совета министров иностранных дел организации.

    «Конечно, чудеса случаются, но мне очень мало верится в то, что с нынешним Евросоюзом может произойти какое-то чудо», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, еевропейские дипломаты по непубличным каналам передавали сигналы о желании участвовать в мирном процессе.

    В мае Лавров исключил возможность напрашиваться на диалог с западными странами.

    До этого министр указал на невозможность достижения договоренностей с нынешними лидерами ЕС.

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    10 июня 2026, 20:56 • Новости дня
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    В Севастополе спасли три фрагмента поврежденной ВСУ панорамы Рубо
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В результате вражеской атаки на на Музей обороны Севастополя удалось спасти три уцелевшие части панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», сообщили в музее.

    После атаки противника на Музей обороны Севастополя удалось частично спасти историческую панораму Франца Рубо, передает РИА «Новости». В пресс-службе заповедника поделились первыми результатами спасательной операции. «Из здания уже эвакуированы три фрагмента поврежденного огнем полотна», – рассказали представители учреждения.

    В настоящее время пожарные расчеты завершают тушение огня. Специалисты проводят тщательную проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания. Операция по поиску и перемещению оставшихся элементов картины продолжается.

    Дальнейшую судьбу произведения искусства определят профильные эксперты. Им предстоит оценить общее состояние холста и принять решение о целесообразности его реставрации.

    Ранее украинские беспилотники повредили здание панорамы «Оборона Севастополя». Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что утраченное в результате происшествия историческое полотно «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.» будет воссоздано благодаря ранее проведенной цифровизации материалов.

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    10 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей

    Путин: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами

    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых структур и спецслужб обеспечить безопасность в местах отдыха детей.

    Особое внимание необходимо уделить защите детских центров и лагерей в период летних каникул, отметил он, передает РИА «Новости». «К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – подчеркнул президент.

    «Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», – сказал глава государства на совещании с правительством, которое прошло в формате видеоконференции.

    Российский лидер подчеркнул, что к выполнению этого поручения следует отнестись с максимальной ответственностью. Путин потребовал оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей.

    Ранее Путин анонсировал дальнейшее развитие инфраструктуры детского досуга.

    Российские родители ради безопасности предпочли расположенные недалеко от дома летние лагеря.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о действии необходимых мер защиты во всех учебных заведениях страны.

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    10 июня 2026, 04:57 • Новости дня
    Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками

    Эксперт Шилина: В разговоре с мошенниками нельзя говорить слово «да»

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники научились использовать чужой голос для телефонного подтверждения банковских операций от имени ничего не подозревающих граждан, поэтому эксперты выявили несколько запретных слов при сомнительном разговоре.

    «В разговоре с мошенником ваше собственное слово может стать оружием против вас. Есть несколько категорий фраз, которые категорически нельзя произносить, как бы убедительно ни звучал голос на том конце провода. Слова «да», «подтверждаю», «согласен». Их могут вырезать из контекста и использовать для голосового подтверждения операций от вашего имени, например, в банке», – пояснила РИА «Новости» глава столичного проекта «Перезвони сам» Валентина Шилина.

    Она отметила, что современные технологии позволяют преступникам синтезировать речь и склеивать отдельные звуки в целые предложения. Человек может даже не заметить, как обычное согласие превратится в разрешение на перевод денег.

    Эксперт посоветовала сразу прекращать любую подозрительную беседу. Единственной безопасной реакцией станет обещание перезвонить самостоятельно, после чего следует немедленно положить трубку.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МВД перечислили пять признаков мошенничества при звонке якобы из банка. Психолог Грибин назвал психологические уязвимости жертв телефонных мошенников. Психолог Нестик назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры.

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