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Мирошник: Кураторы заставили Зеленского назначить Драпатого главкомом ВСУ
Западные покровители киевских властей заставили Владимира Зеленского пожертвовать частью полномочий при назначении главнокомандующего армией, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.
«Это говорит о том, что затеянная Зеленским ротация системы управления уже пошла не по его плану. Условные глобалисты, стоящие за НАБУ, Федоровым и всей этой группой, вынудили Зеленского пожертвовать своей креатурой на должности главкома в лице Сырского и заменить его гораздо менее лояльным к себе Драпатым», – цитирует Мирошника РИА «Новости».
По словам Мирошника, происходящее наглядно доказывает утрату Зеленским решающего голоса при выборе высшего командования. В украинских военных кругах прекрасно осознают сложившуюся ситуацию.
Новый главнокомандующий Михаил Драпатый не станет беспрекословно выполнять все указания главы государства, в отличие от своего предшественника Александра Сырского. Ожидается, что генерал будет регулярно согласовывать приказы с европейскими кураторами.
Дипломат также оценил возможные изменения на линии соприкосновения. Он убежден, что в краткосрочной перспективе тактические подходы останутся прежними, а боевые действия продолжат развиваться по уже накатанному сценарию.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Сырский объявил о сложении полномочий главнокомандующего Вооруженными силами Украины.
Агентство Bloomberg заранее называло Михаила Драпатого наиболее вероятным преемником на этом посту.
Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник связал данные кадровые перестановки с борьбой внешних групп влияния за многомиллиардный военный бюджет.