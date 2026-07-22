Tекст: Дарья Григоренко

«Это говорит о том, что затеянная Зеленским ротация системы управления уже пошла не по его плану. Условные глобалисты, стоящие за НАБУ, Федоровым и всей этой группой, вынудили Зеленского пожертвовать своей креатурой на должности главкома в лице Сырского и заменить его гораздо менее лояльным к себе Драпатым», – цитирует Мирошника РИА «Новости».

По словам Мирошника, происходящее наглядно доказывает утрату Зеленским решающего голоса при выборе высшего командования. В украинских военных кругах прекрасно осознают сложившуюся ситуацию.

Новый главнокомандующий Михаил Драпатый не станет беспрекословно выполнять все указания главы государства, в отличие от своего предшественника Александра Сырского. Ожидается, что генерал будет регулярно согласовывать приказы с европейскими кураторами.

Дипломат также оценил возможные изменения на линии соприкосновения. Он убежден, что в краткосрочной перспективе тактические подходы останутся прежними, а боевые действия продолжат развиваться по уже накатанному сценарию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Сырский объявил о сложении полномочий главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

Агентство Bloomberg заранее называло Михаила Драпатого наиболее вероятным преемником на этом посту.

Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник связал данные кадровые перестановки с борьбой внешних групп влияния за многомиллиардный военный бюджет.