Вместо трех стран НАТО, юридически и фактически обладающих ядерным оружием, есть еще пять с американскими бомбами, две, способные запускать ракеты, и теперь еще плюс четыре, которые сняли законодательные ограничения на размещение ЯО. Итого 14 ядерных государств, и большинство – прямо у наших границ.5 комментариев
В Краснодаре три человека пострадали при атаке дронов на склады
При падении фрагментов беспилотников в Краснодаре пострадали три человека, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края утром в среду.
Люди пострадали при падении обломков БПЛА на складской комплекс в черте города, указал штаб в Max.
«Их доставили в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи», – говорится в сообщении.
Напомним, в логистическом комплексе Wildberries в Краснодаре провели эвакуацию. В складских помещениях начались пожары.
Фрагменты дронов попали в жилые многоквартирные дома в городе.
Также в промзоне Невинномысске начали отражать налет беспилотников.