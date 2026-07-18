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Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского
FT: Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского
Глава киевского режима Владимир Зеленский допускает смену военного руководства на фоне массовых протестов из-за ухода министра обороны Михаила Федорова, сообщает Financial Times.
По данным газеты Financial Times, Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает РИА «Новости». Причиной такого решения стали акции протеста на Украине, вызванные возможным уходом Михаила Федорова с поста министра обороны.
«Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов», – отмечается в публикации издания.
В ближайшие выходные глава киевского режима планирует провести совещание с военным руководством. Ожидается, что на встрече будут заслушаны доклады о ситуации на фронте и проведены собеседования с кандидатами на должность главкома. Главным требованием к преемнику Сырского станет обеспечение плавного перехода власти и стабильности на всей линии соприкосновения.
Ранее украинские СМИ сообщали о системном конфликте между Федоровым, Сырским и армией. На недавней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский признал наличие нерешаемых противоречий и заявил, что следовало бы уволить обоих, однако в данный момент это сделать невозможно.
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