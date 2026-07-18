  • Новость часаСобянин: ПВО за неделю сбила почти 2 тыс. летевших к Москве дронов
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    Украина ударила по Wildberries ради мнимой эффективности
    Военный эксперт: При ударе по центрам Wildberries задействовали разведку НАТО
    Захарова объяснила отказ пожать руку послу Германии
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    ВС России нанесли новые удары по портам и топливной инфраструктуре Украины
    Телеведущий Соловьев оказался в эпицентре атаки украинского БПЛА
    Россия ограничила грузоперевозки для эстонских фур
    Обломки сбитого дрона рухнули на судно в Финском заливе
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
    Мнения
    Ольга Андреева Ольга Андреева «Сикс-севен» – это не пароль, а сигнал

    Если изумленный школьный учитель спросит учеников, что они имеют в виду, когда радостно орут хором уже ставшее пресловутым «сикс-севен», он получит дружный ответ – ничего!

    6 комментариев
    Никита Куликов Никита Куликов Как мошенники включают нам таймер

    Телефонный мошенник побеждает, когда человек принимает навязанный темп и начинает выполнять команды. Тревожная информационная кампания действует так же, только вместо звонка человека удерживает бесконечная новостная лента. Разрушить этот сценарий можно паузой.

    12 комментариев
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Бабушки в парках превратились в национальный проект

    Демография – не только рождаемость,но и доля дееспособных лет внутри жизни. Можно не наращивать количество людей, а удлинять эффективный срок уже живущих: сжимать болезнь к концу, отодвигать немощь, держать человека в силе дольше.

    11 комментариев
    18 июля 2026, 15:29 • Новости дня

    Зеленский задумался об увольнении главкома ВСУ Сырского

    FT: Зеленский рассматривает возможность отставки главкома ВСУ Сырского

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский допускает смену военного руководства на фоне массовых протестов из-за ухода министра обороны Михаила Федорова, сообщает Financial Times.

    По данным газеты Financial Times, Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, передает РИА «Новости». Причиной такого решения стали акции протеста на Украине, вызванные возможным уходом Михаила Федорова с поста министра обороны.

    «Зеленский рассматривает возможность увольнения главнокомандующего на фоне нарастающих протестов», – отмечается в публикации издания.

    В ближайшие выходные глава киевского режима планирует провести совещание с военным руководством. Ожидается, что на встрече будут заслушаны доклады о ситуации на фронте и проведены собеседования с кандидатами на должность главкома. Главным требованием к преемнику Сырского станет обеспечение плавного перехода власти и стабильности на всей линии соприкосновения.

    Ранее украинские СМИ сообщали о системном конфликте между Федоровым, Сырским и армией. На недавней встрече с фракцией «Слуга народа» Зеленский признал наличие нерешаемых противоречий и заявил, что следовало бы уволить обоих, однако в данный момент это сделать невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, реструктуризация украинского правительства обернулась серьезным политическим кризисом.

    Жители украинских городов возобновили протестные акции против главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

    Руководство ВСУ обязало подчиненных офицеров публично демонстрировать лояльность Сырскому.

    17 июля 2026, 21:40 • Новости дня
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    Военкор Стешин: Россия изменила тактику воздушных ударов по Украине
    @ Стрингер/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские войска изменили тактику воздушных ударов по Украине, сделав ставку на массовое поражение логистической инфраструктуры и комбинированные атаки с применением большого количества ложных целей. По оценке военкора «Комсомольской правды» Дмитрия Стешина, такой подход уже осложняет снабжение ВСУ и снижает эффективность украинской системы ПВО.

    В последние недели Воздушно-космические силы России и подразделения беспилотных систем существенно скорректировали приоритеты. Основной задачей стало последовательное нарушение цепочек снабжения украинской армии, а также снижение возможностей по производству и применению беспилотников, указал Стешин в материале для «Комсомольской правды».

    По его словам, одним из новых направлений стали удары по автозаправочным станциям в прифронтовых районах. Он пишет, что за полтора месяца на Украине были уничтожены или повреждены около 300 АЗС, а наиболее интенсивный удар пришелся на ночь 30 июня, когда были поражены сразу три десятка объектов в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

    По словам автора, подобные объекты представляют собой важные элементы военной логистики. «Любая АЗС на удалении от фронта в 30-50 километров - важный снабженческий и логистический узел», – говорится в материале.

    Еще одним направлением кампании стали удары по железнодорожной инфраструктуре. По данным Стешина, повреждения получили около 200 локомотивов, а также свыше тысячи объектов железнодорожной сети, включая тяговые подстанции, депо, сортировочные станции и стрелочные узлы. Это постепенно осложняет как военные перевозки, так и экспорт украинской продукции.

    Особое внимание теперь уделяется черноморским портам. С середины июля российские удары по портовой инфраструктуре приобрели системный характер. В результате были поражены терминалы для военных грузов, склады горюче-смазочных материалов, а также производственные площадки, связанные со сборкой беспилотников и морских дронов.

    Кроме того, автор сообщает о серии ударов по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, где велись сборка и хранение беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним. В числе таких объектов названы предприятия «Киев-1», «Маяк», «Буревестник», «Укр Армо Тех», «Киевский агрегатный завод» и другие.

    Отдельно Стешин обращает внимание на изменение самой тактики применения средств воздушного нападения. По его словам, российская сторона перешла к массированным комбинированным ударам с использованием большого количества ложных целей.

    «Удары перестали размазывать по времени, ставку сделали на одновременный массированный удар с обилием ложных целей, и она сработала!» – пишет военкор. По его оценке, применение дронов-приманок совместно с баллистическими ракетами и ударными беспилотниками позволяет перегружать украинскую систему противовоздушной обороны и повышать эффективность поражения намеченных целей.

    Двумя днями ранее Министерство обороны сообщило о поражении резервуаров с топливом и цехов по сборке беспилотников в порту Одессы. Также российские военные высокоточным оружием уничтожили киевские мощности по выпуску тяжелых дронов.

    За 12 дней украинская сторона лишилась минимум 37 автозаправочных станций.

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    17 июля 2026, 18:40 • Новости дня
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    Из-за разрушений в порту Одессы Украина переориентировала экспорт зерна на Дунай
    @ REUTERS/Yoruk Isik

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за повреждения инфраструктуры Одессы аграрии Украины планируют использовать альтернативные маршруты поставок сельскохозяйственной продукции на мировые рынки, пишут западные СМИ.

    Украинские компании обсуждают возможность отгрузки зерновых по Дунаю с последующей перевалкой в румынском порту Констанца, пишет Financial Times. На данный момент складские мощности крупнейшего порта сократились примерно на треть. Судовладельцы отказываются направлять транспорт в этот район, подчеркивает газета.

    На фоне перебоев с поставками фьючерсы на пшеницу в Чикаго достигли двухлетнего максимума. Парижская мукомольная пшеница подорожала до рекордных значений за 17 месяцев. Издание отмечает. что Россия и Украина суммарно обеспечивают около трети мирового экспорта этой культуры.

    «Рынок начинает понимать, что это не обычный краткосрочный рост цен из-за ситуации в Черном море, который обычно быстро проходит», – заявил управляющий директор аналитической компании SovEcon Андрей Сизов. Эксперт добавил, что оценки экспорта обеих стран придется существенно снизить, что сделает мировое предложение менее стабильным.

    Кроме того, как пишет FT, ситуация с российским морским экспортом также осложнилась из-за атак Украины на суда в Азовском море. Аналитики снизили прогноз отгрузок отечественной пшеницы, а стоимость страхования военных рисков возросла. Между тем, до начала кризиса 90% поставок украинского зерна осуществлялось через три черноморских порта.

    До этого Вооруженные силы России ударили по портам в Одессе, Черноморске и Николаеве. Ранее украинский аграрный сектор уже сообщал о критических повреждениях инфраструктуры Одесского узла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подобные разрушения грозят стране обвалом экспорта сельскохозяйственной продукции.

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    18 июля 2026, 12:25 • Видео
    Иран приготовил главный удар по США

    На фоне возобновления войны с США Иран попросил хуситов – своих союзников в Йемене – подготовиться к перекрытию Баб-эль-Мандебского пролива. Те отчитались о полной готовности. Последствия такого перекрытия будут колоссальны.

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    17 июля 2026, 20:07 • Новости дня
    Российские ударные дроны начали бить по Славянску

    Боец Ворчун сообщил о расширении зоны поражения российских дронов до Славянска

    Российские ударные дроны начали бить по Славянску
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские расчеты беспилотников получили возможность наносить удары по объектам в районе Славянска в Донецкой Народной Республике после продвижения линии фронта, сообщил начальник расчета БПЛА «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун. По его словам, расширение зоны применения дронов позволяет контролировать подходящие к городу трассы и вести более глубокую разведку.

    Российские беспилотники теперь способны наносить удары по целям в районе Славянска, сообщает РИА «Новости». Начальник расчета беспилотного летательного аппарата «Молния-2» группировки войск «Запад» с позывным Ворчун заявил: «Одна из задач – это контроль трасс, которые подходят к населенному пункту Славянск. Уже есть возможность долетать до Славянска из-за того, что фронт двинулся, соответственно, мы сместились ближе, чем были раньше, и уже достаем до Славянска».

    Военнослужащий добавил, что дальность полета беспилотников значительно увеличилась, что позволяет вести более глубокую разведку и наносить точные удары. В связи с этим он рекомендовал украинским военным сложить оружие, отметив, что давление российской армии будет постоянно усиливаться.

    Славянск находится на севере ДНР и вместе с соседними городами образует крупную агломерацию. Эта территория является важным транспортным и логистическим узлом, а также серьезным укрепленным районом украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные достигли окрестностей Славянска. Ранее штурмовые подразделения начали наступление к соседней Дружковке.

    За месяц до этого украинские власти ускорили эвакуацию стратегически важных производств из этих городов.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    Пленный: ВСУ уничтожали дронами окруженных в Константиновке украинских солдат
    @ Iryna Rybakova/Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Командование ВСУ не только отказалось эвакуировать окруженных в Константиновке военнослужащих, но и, по словам пленного украинского бойца, нанесло удар по их позиции с помощью дронов, включая тяжелый беспилотник «Баба-яга».

    Командование Вооруженных сил Украины бросило окруженных военнослужащих в Константиновке, а затем попыталось уничтожить их позиции. Об этом рассказал украинский солдат, взятый в плен в этом населенном пункте, пишет РИА «Новости».

    По словам военного, бойцы находились в тихом месте на окраине города и не владели информацией о происходящем в центре. Пленный предположил, что основные силы уже отступили, но руководство об этом не сообщило. На запросы об эвакуации солдатам отвечали отказом, приказывая оставаться на позициях.

    «Ну, ждите, ждите. Подождали, пока ТМ-ку на нас не скинули. Рацию отключили. Я не знаю, как это работает. Или прослушали, или что. Рацию отключили, перелетела FPV-шка, потом «Баба- Яга» с ТМ-кой и дом сложила полностью. Как бы нас уже похоронили», – рассказал пленный в видеоролике Министерства обороны России.

    Мужчина уточнил, что был мобилизован и направлен в 156-ю бригаду украинской армии. В Константиновке он провел 80 дней до момента пленения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское командование категорически запрещало личному составу отступать из Константиновки.

    Ранее окруженные в городе подразделения противника полностью лишились централизованного управления. Позже, в начале июля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о полном освобождении этого населенного пункта российскими войсками.

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    18 июля 2026, 06:04 • Новости дня
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    Жертвами удара БПЛА стали семь сотрудников Wildberries в Котовске
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Тамбовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников, сообщил глава Тамбовской области Евгений Первышов.

    «В ночь на 18 июля украинский неофашистский режим осуществил террористическую атаку на Котовск», – сообщил Первышов в «Максе».

    БПЛА попали в логистический центр Wildberries. Жертвами удара стали семь сотрудников ночной смены Wildberries. По предварительной информации, ранения получили 24 человека. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь в больницах Котовска и Тамбова.

    На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, включая скорую помощь, пожарных и сотрудников правоохранительных органов. Открытое горение на территории склада было ликвидировано, однако тушение пожара продолжается.

    Первышов также напомнил жителям о запрете на публикацию в интернете фото и видео с последствиями атак дронов и работой систем ПВО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    Российские силы противовоздушной обороны сбили БПЛА над территорией Ленинградской области.

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    18 июля 2026, 07:26 • Новости дня
    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева

    Nice-Matin: Полиция Монако задержала помощницу Ермолаева

    На месте взрыва в Монако задержали помощницу пережившего покушение Ермолаева
    @ соцсети

    Tекст: Антон Антонов

    В Монако полиция задержала помощницу украинского олигарха Вадима Ермолаева за незаконное проникновение в опечатанную квартиру после недавнего взрыва, пишет Nice-Matin со ссылкой на источники.

    Инцидент произошел 16 июля в здании Sun’s Palace, которое было опечатано после взрыва 29 июня, пишет Nice-Matin.

    Выяснилось, что задержанная является личной помощницей пострадавшего олигарха. По информации источника, близкого к семье, Ермолаев, находящийся в больнице, поручил ей «срочно забрать его паспорт». Ради этого женщина нарушила запрет и проникла в закрытые апартаменты.

    После допроса полиция исключила связь помощницы с попыткой убийства. Проведя несколько часов под стражей, сотрудница была освобождена 17 июля без предъявления обвинений, так как следствие не выявило злого умысла в ее действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сам украинский олигарх обвинил Главное управление разведки министерства обороны Украины в организации покушения.

    Под Киевом был найден труп Алены Березовской, которую подозревали в покушении на этого днепропетровского бизнесмена.

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    17 июля 2026, 19:25 • Новости дня
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    Латвия закрыла въезд украинским юмористам из дуэта «Кролики»
    @ ВАДИМ ЧУПРИНА/Wikipedia

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Латвии внесли украинских юмористов из дуэта «Кролики» Владимира Данильца и Владимира Моисеенко в список нежелательных лиц из-за поддержки ими политики России.

    Из-за введенных ограничений три запланированных выступления комиков на территории страны не состоятся, передает RT.

    До начала специальной военной операции участники дуэта «Кролики» открыто критиковали действия украинских властей в Донбассе и политику Владимира Зеленского.

    В июне прошлого года Латвия запретила въезд российскому актеру Павлу Прилучному и телеведущей Екатерине Андреевой.

    В феврале 2025 года латвийские власти внесли в список нежелательных лиц румынского двойника Юрия Шатунова.

    Осенью 2024 года Рига объявила персонами нон грата дизайнера Артемия Лебедева и юмориста Валерия Пономаренко.

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    17 июля 2026, 18:48 • Новости дня
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    Армия России поразила пять сухогрузов с грузами для ВСУ в Николаеве и Одессе
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Удары беспилотников пришлись по морским целям в Николаеве и Одесской области в момент выгрузки снабжения, предназначенного для украинских войск.

    Российские войска успешно атаковали объекты противника, передает ТАСС. В военном ведомстве отметили результативность налетов на портовую инфраструктуру.

    «Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев (государственное предприятие «Николаевский морской торговый порт») в момент выгрузки четыре сухогруза, осуществлявших доставку грузов для ВСУ», – заявили в министерстве.

    Кроме того, атаке подверглось еще одно судно в Одесской области. Военные уточнили, что на территории порта Южный был поражен сухогруз, который также перевозил необходимые для украинской армии материалы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за неделю российские военные поразили 24 используемых в интересах ВСУ морских судна. Ночью Вооруженные силы России атаковали портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске.

    Накануне беспилотник «Герань-2» ударил по направлявшемуся в Черноморск с партией вооружения кораблю.

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    18 июля 2026, 10:58 • Новости дня
    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке

    Корецкий задекларировал 15 земельных участков в Константиновке и Дружковке

    Новый премьер Украины задекларировал участки в освобожденной Константиновке
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, следует из его декларации.

    Новый премьер-министр Украины Сергей Корецкий задекларировал три земельных участка в окрестностях недавно освобожденной Константиновки в ДНР и еще 12 в Дружковке, передает РИА «Новости».

    Общая площадь этих земель, расположенных в Константиновской общине и подконтрольной ВСУ Дружковской общине, составляет около 261,5 тыс. кв. метров.

    Согласно декларации за 2025 год, семья Корецкого владеет 21 объектом недвижимости. Помимо участков в Донбассе, жена премьера имеет две территории в Волынской области площадью 1,7 тыс. и 1,9 тыс. кв. метров. Также задекларирована квартира в Киеве на 233,9 кв. метра, оформленная на Ульяну Климюк, которую украинские СМИ называют возможной дочерью жены Корецкого.

    Финансовые активы нового премьера составляют более 3,44 млн долларов, из которых 1,46 млн хранятся наличными. На счетах в иностранных банках Швейцарии и Испании размещено 17,1 тыс. долларов. Жена Корецкого владеет денежными активами на сумму свыше 609 тыс. долларов. Кроме того, глава кабмина арендует дом в элитном поселке Козин под Киевом.

    Начальник Генштаба России Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донбасса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутаты Верховной рады утвердили Сергея Корецкого на должность главы украинского правительства.

    Новый премьер-министр оформил свои автомобили и несколько компаний на супругу.

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    18 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
    При падении БПЛА на территории склада WB в Электростали пострадали 24 человека
    @ Официальная страница Министерства здравоохранения Московской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали пострадали 24 человека, еще двое пострадали в Ногинске, произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА», – сообщил губернатор в «Максе».

    По предварительным данным, ранения получили 26 взрослых. Два человека пострадали в Ногинске, еще 24 получили травмы при падении дрона на склад Wildberries в Электростали. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, на местах работают 40 бригад скорой помощи.

    В Богородском городском округе падение дрона вызвало пожар на нефтебазе в Ногинске. В целях безопасности из расположенного рядом родильного дома эвакуировали пациентов и персонал. Рожениц, нуждающихся в специализированной помощи, перевели в медучреждения Ногинска, Балашихи и Щелкова. Также пришлось эвакуировать жителей многоквартирного дома.

    Всего за ночь силы ПВО сбили над регионом 48 беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара украинских беспилотников по логистическому центру Wildberries в Котовске погибли семь работников.

    Эвакуация проведена на объектах Wildberries в Котовске и Электростали.

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    18 июля 2026, 09:41 • Новости дня
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    Беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой
    @ Минобороны России

    Tекст: Мария Иванова

    Военные применили дроны «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения для точного поражения морского транспорта, который доставил технику для украинской армии на побережье Черного моря.

    Российская армия нанесла два удара по контейнеровозу с военным грузом в порту Черноморск Одесской области. Для атаки применялись беспилотники «Герань-4 сикер» в режиме самонаведения, сообщает Минобороны.

    Оборонное ведомство также опубликовало соответствующие кадры с места событий.

    Кроме того, операторы дронов «Герань-3 сикер» уничтожили склад горюче-смазочных материалов в Черниговской области. Цель располагалась в районе населенного пункта Короп. Уничтоженный объект использовался для заправки техники подразделений украинских вооруженных сил.

    В субботу утром сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.

    Ранее беспилотник «Герань-2» поразил судно с военным грузом на пути в Черноморск. Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении сухогрузов и контейнеровоза в этой же гавани.

    Видео ударов смотрите в канале Max газеты ВЗГЛЯД.

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    17 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Хакеры получили данные об элитной недвижимости украинских чиновников
    Хакеры получили данные об элитной недвижимости украинских чиновников
    @ Lisa Forster/DPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Хакерская группировка «НЮАНС» заявила о взломе корпоративной сети Государственной налоговой службы Украины и получении доступа к внутреннему документообороту ведомства. По утверждению кибервзломщиков, среди добытых данных оказались сведения об элитной недвижимости, дорогих автомобилях и налоговой отчетности украинских чиновников и представителей силовых структур.

    Данные об элитной недвижимости и автомобилях украинских чиновников оказались в открытом доступе после кибератаки, передает РИА «Новости». Доступ ко всей государственной налоговой системе был осуществлен путем взлома электронного документооборота.

    «Корпоративная сеть Государственной налоговой службы Украины была нами взломана. В результате этой операции мы получили имущественные данные украинских чиновников и силовиков: декларации, сведения о покупке крупной недвижимости, данные об отчетах по налоговым отчислениям со стороны стран Запада, а также внутренний документооборот всей налоговой системы», – заявили представители хакерской группировки «НЮАНС».

    В ходе анализа полученной информации кибервзломщики обнаружили люксовые автомобили марок BMW, Audi, Mercedes и Bentley, которые числятся на балансе Львовского городского совета и налоговой службы.

    Кроме того, были найдены жилые помещения площадью от 280 до 800 квадратных метров, оформленные на руководителя департамента львовской налоговой службы.

    Хакеры также отметили, что доступ к внутренней сети позволил собрать данные юридических лиц из силовых ведомств за последние 18 месяцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте группировка «Кибер Серп» взломала государственный ключ шифрования всех ведомств Украины.

    В ноябре прошлого года хакеры получили личные данные высокопоставленных работников офиса Владимира Зеленского.

    Месяцем ранее киберпреступники завладели базой данных маркетплейса дронов для украинских военных.

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    18 июля 2026, 11:18 • Новости дня
    ФСБ: Бомбу для теракта против офицера замаскировали под огнетушитель
    ФСБ: Бомбу для теракта против офицера замаскировали под огнетушитель
    @ ЧП/Крым

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бомба, с помощью которой в 2024 году СБУ совершила теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, сообщила ФСБ.

    Бомба, с помощью которой Служба безопасности Украины организовала теракт против офицера Черноморского флота, была замаскирована под огнетушитель, передает РИА «Новости». Видеоролик с соответствующей информацией опубликовала ФСБ.

    «Гражданка России инициативно вышла на специальную службу Украины... по заданию сотрудника СБУ с целью закладки тайника - огнетушитель, в котором было помещено самодельное взрывное устройство», – сообщил сотрудник спецслужбы. По его словам, женщина по заданию украинских спецслужб спрятала огнетушитель в тайник в Крыму.

    Позже этот огнетушитель забрал другой человек. Взрывное устройство было использовано для диверсионно-террористического акта, в результате которого погиб военный.

    Напомним, 13 ноября 2024 года в Севастополе при взрыве автомобиля погиб капитан I ранга Валерий Транковский. По данным СК РФ, мощность бомбы составила около 200 граммов в тротиловом эквиваленте. За организацию преступления отвечал замглавы СБУ Александр Поклад.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью 2024 года силовики задержали двоих причастных к убийству офицера Валерия Транковского россиян.

    Исполнитель теракта дал подробные признательные показания на видео.

    В июле спецслужбы предотвратили новую серию покушений на высокопоставленных военнослужащих.

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    18 июля 2026, 12:05 • Новости дня
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    Мендель подтвердила уничтожение крупного склада боеприпасов ВСУ под Киевом
    @ Tarasov/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские военные скрывали огромные арсеналы оружия на гражданских объектах в городе Вишневое, что привело к масштабным разрушениям после точного удара, что подтвердила и бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

    Бывший пресс-секретарь главы киевского режима Юлия Мендель раскритиковала действия армии из-за хранения снарядов в жилых районах Киевской области. По ее словам, в результате недавнего поражения склада в Вишневом оказались разрушены пять улиц, пишут «Вести».

    «Трагический инцидент в Вишневом, Киевская область: украинские силовые структуры хранили боеприпасы среди гражданского населения. ... Атака произошла, когда уровень боеприпасов был на самом высоком уровне – последние партии прибыли всего две недели назад», – заявила бывшая чиновница Украины в социальных сетях.

    По мнению Мендель, подобные ситуации наглядно демонстрируют высокую опасность хаотичного управления войсками в условиях боевых действий. Она также призвала к скорейшему прекращению текущего конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Украины Владимир Зеленский признал факт размещения военного склада среди жилых домов в городе Вишневое.

    Правоохранительные органы задержали руководство оборонного предприятия после детонации арсенала. А депутат Верховной рады Анна Скороход рассказала об уничтожении ракет ПВО на данном объекте.

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    18 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение используемым ВСУ объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 13 управляемых авиабомб и 774 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 183 930 беспилотников, 666 ЗРК, 30 195 танков и других бронемашин, 1 760 боевых машин РСЗО,35 808 орудий полевой артиллерии и минометов, 66 757 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.

    Утром в субботу сообщалось что беспилотники «Герань-4 сикер» поразили судно с военным грузом под Одессой.

    Кроме того сообщалось, что российские войска нанесли удары по портам Одессы и Черноморска.

    За минувшую неделю российские войска нанесли 19 групповых ударов по украинским портам.

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