Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
В Киеве заявили об уничтожении «логистического сердца Украины» в Одессе
Reuters: Экспортная инфраструктура Украины в Одессе практически разрушена
Украинский аграрный сектор сообщил о критических повреждениях портов Одесского узла, через которые проходит основная часть экспорта страны, в том числе зерна и растительного масла. Сейчас доходы от сельхозэкспорта – существенная составляющая внешнеторгового дохода Украины.
Российские удары по портам Украины в акватории Черного моря уже нанесли серьезный ущерб экспортной инфраструктуре и могут привести к существенному сокращению поставок, включая ключевые сельскохозяйственные товары страны. Об этом заявили в крупнейшем украинском аграрном объединении UAC, передает Reuters.
По данным союза, через три порта Одесского узла проходит весь экспорт железной руды и более 90% аграрной продукции Украины. Доходы от сельхозэкспорта остаются одной из основных статей валютных поступлений страны в условиях конфликта.
В организации отметили, что в последние месяцы атаки на портовую инфраструктуру заметно усилились – под удары попадают зерновые терминалы, а также мощности по хранению и экспорту подсолнечного масла. Именно зерно и растительные масла формируют основу украинского аграрного экспорта.
«Ситуация в портах Одесского региона достигла критической точки. Систематические обстрелы уничтожают логистическое сердце Украины», – говорится в заявлении UAC. В союзе подчеркнули, что бизнес уже исчерпал финансовые резервы для постоянного восстановления поврежденных объектов.
«Без государственной программы и поддержки международных фондов восстановить терминалы самостоятельно невозможно», – отметили в организации. По оценкам Всемирного банка, потребности на восстановление транспортного сектора Украины к концу 2025 года оцениваются в 96,3 млрд долларов, около 60% потерь связано с нарушением доступа к портовой инфраструктуре.
В UAC предупреждают, что при отсутствии восстановления экспортной логистики возможен обвал поставок, переполнение хранилищ и дефицит оборотных средств у фермеров перед новым посевным сезоном.
«Это создает угрозу продовольственной безопасности Украины», – заявили в союзе.
Несмотря на вооруженный конфликт, Украина остается одним из крупнейших мировых экспортеров зерна: с начала сезона 2025/26 страна уже поставила за рубеж более 34 млн тонн зерновых культур, тогда как за аналогичный период прошлого сезона показатель составлял 38,6 млн тонн.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2026 года агентство Reuters сообщило о критическом падении экспортной выручки Украины из-за повреждения портовой инфраструктуры в Черном море. Газета The Wall Street Journal
сообщала о полублокаде Одессы после ударов по инфраструктуре и угрозе для морского экспорта Украины. Военный корреспондент Александр Коц
заявил о регулярных ударах ВС России по транспортной, портовой и энергетической инфраструктуре на юге Украины и снижении эффективности работы терминалов примерно на 50%.