Нигер объявил войну Франции – с такими заголовками вышли миллионы публикаций. Формально это не так, да и вообще не очень понятно, с кем Нигер собрался воевать: французских войск в стране нет. Однако война Африки с колониализмом, действительно, продолжается.5 комментариев
Reuters: Удары ВС России по портам лишили Украину главных доходов
Повреждение портовой инфраструктуры в Черном море критически снизило экспортную выручку украинского бюджета и возможности вывоза ресурсов, сообщает Reuters
Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.
«Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.
Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.
В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.
Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.
Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.
Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.