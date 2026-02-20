Tекст: Вера Басилая

Атаки на черноморские гавани нанесли серьезный ущерб вывозу сельхозтоваров и полезных ископаемых, передает РИА «Новости». По данным западных аналитиков, сокращение пропускной способности терминалов ударило по ключевым источникам финансирования Киева.

«Российские авиаудары по черноморским портам Украины в конце прошлого года снизили их пропускную способность и нанесли ущерб экспорту сельскохозяйственных товаров и полезных ископаемых, которые, по словам отраслевиков, служат основным источником дохода осажденной страны во время четырехлетнего конфликта с Россией», – говорится в публикации.

Агентство Bloomberg также сообщало, что российская армия усилила огневое воздействие на портовые объекты в ответ на действия ВСУ. Это существенно осложнило вывоз зерна с Украины.

В середине декабря Вооруженные силы России нанесли мощный удар возмездия по энергетическим объектам в Одессе. В компании ДТЭК заявили о повреждении 20 электроподстанций в регионе.

Российские удары по югу Украины отрезают страну от Черного моря и препятствуют работе портов.

Российская армия нанесла поражение портовым сооружениям и хранилищам с горючим для ВСУ.

Координатор николаевского подполья сообщил о разрушении объектов нефтепереработки и железнодорожной логистики в Кременчуге.