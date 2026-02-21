Искусствовед обнаружила считавшиеся сожженными 20 эскизов Микеланджело

Tекст: Катерина Туманова

Версия о том, что 90-летний Микеланджело перед смертью уничтожил эскизы, находившиеся в его римской резиденции на улице Виа Мачел де Корви, бросив в огонь, неправда. Это доказала исследовательница римской живописи Валентина Салерно, которая дотошно реконструировала события последних лет жизни величайшего художника, пишет Il Messaggero.

«Она смогла установить историческую цепочку, доказывающую подлинность по меньшей мере 20 новых работ, ранее неизвестных или не имеющих однозначного отношения к гению эпохи Возрождения», – говорится в статье.

Так удалось обнаружить десятки скульптур, рисунков и картин, которые сохранились до наших дней, но были не каталогизированы как оригиналы.

В 1564 году Микеланджело, предчувствуя приближение конца, решил не уничтожать ничего из того, что находилось в его доме, который, по словам его учеников, был переполнен предметами. Именно для того, чтобы защитить и уберечь от расхищения то, что он считал своим художественным завещанием, он позвал к себе небольшую группу доверенных учеников и друзей, членов своего братства, поручив им сохранить произведения, которые массово перевозились и хранились в тайном помещении.

Именно поэтому, когда Микеланджело скончался 18 февраля 1564 года , нотариус Франческо Томассино, вызванный для составления тщательной описи, обнаружил только три большие статуи и несколько эскизов. Большая часть работ уже была надежно спрятана в другом месте.

Исследование Валентины Салерно под названием «Микеланджело в последние дни», поддержанное канониками-регулярами Латеранского собора Святых Даров и профессором Микеле Раком, было опубликовано в 2024 году.

Кардинал базилики Мауро Гамбетти, осознавая историческую значимость этого исследования, создал научный комитет из экспертов ведущих музеев, таких как Уильям Уоллес, искусствовед из Вашингтонского университета в Сент-Луисе, Хьюго Чепмен, куратор отдела гравюр Британского музея, Барбара Ятта из Ватиканских музеев, Кристина Ачидини из Академии искусств во Флоренции и других. Результатом их работы стало вышеописанное открытие.

