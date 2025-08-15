В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.2 комментария
Трамп вылетел в Анкоридж на встречу с Путиным
Дональд Трамп вылетел с авиабазы Эндрюс, расположенной неподалеку от американской столицы, в Анкоридж для переговоров с Владимиром Путиным, передает ТАСС. Пресс-пул Белого дома вел прямую трансляцию с вылетом президента США.
По официальному графику, встреча Трампа и Путина в Анкоридже запланирована на 11:00 (22:00 мск) по местному времени. Также отмечается, что в 17:45 (04:45 субботы мск) по Аляске Трамп покинет город и вернется обратно в Вашингтон.
Президент России Владимир Путин прибыл в Магадан перед встречей с президентом США Дональдом Трампом на Аляске.
Трамп перед вылетом на Аляску опубликовал пост со словами «ставки высоки».
Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа начнется в 11.00 по местному времени (22.00 мск) в городе Анкоридж на Аляске.